Κέρδισε ιδιωτικό νησί σε διαγωνισμό της Haribo το 2005 και 21 χρόνια μετά το πουλά για 220.000 ευρώ

Αυτό που για τους περισσότερους μοιάζει με άπιαστο όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Γερμανό Matthias Roß το 2005. Συμμετέχοντας σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η εταιρεία Haribo, κέρδισε ένα ιδιωτικό νησί στη Νέα Σκωτία του Καναδά, το οποίο έμελλε να αποτελέσει το εξοχικό καταφύγιο της οικογένειάς του για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Πρόκειται για το Back Lake Island, μια έκταση 6,5 εκταρίων, η οποία βρίσκεται σε μια λίμνη της καναδικής επαρχίας. Το έπαθλο δεν περιοριζόταν στην ιδιοκτησία του νησιού, καθώς περιλάμβανε επίσης ένα ξύλινο σπιτάκι που είχε κατασκευαστεί στο σημείο, ένα κανό και εξοπλισμό ψαρέματος.

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