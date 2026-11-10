Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

Τι πρέπει να προσέξετε στις συσκευές για να περιορίσετε την άσκοπη κατανάλωση ρεύματος

Newsroom

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

Unsplash

WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ηλεκτρική κουζίνα καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από οποιαδήποτε άλλη οικιακή συσκευή, φτάνοντας έως και 4500 watt, δηλαδή όσο 65 ψυγεία.
  • Η υψηλή κατανάλωση της ηλεκτρικής κουζίνας οφείλεται στην ανάγκη γρήγορης θέρμανσης των θερμαντικών στοιχείων και στη διάρκεια λειτουργίας της.
  • Άλλες συσκευές με υψηλή κατανάλωση είναι ο φούρνος μικροκυμάτων, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, το πλυντήριο ρούχων και το στεγνωτήριο.
  • Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό βραστήρα, καλύπτοντας τις κατσαρόλες με καπάκια, αποφεύγοντας το προθέρμανμα του φούρνου και απενεργοποιώντας τις συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται.
  • Η ενεργειακή απόδοση των συσκευών υποδεικνύεται με γράμματα στην ετικέτα τους, όπου το Α και οι παραλλαγές του αντιστοιχούν σε πιο αποδοτικές συσκευές και τα Ε, F, G σε συσκευές με μεγαλύτερη κατανάλωση.
Snapshot powered by AI

Τα σπίτια σήμερα διαθέτουν πληθώρα ηλεκτρικών συσκευών που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες, αλλά επιβαρύνουν δραματικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς ανεβάζουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, υπάρχει μία συσκευή της οποίας η κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει σημαντικά αυτή όλων των άλλων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται άμεσα στον μηνιαίο προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού.

Ποια συσκευή καταναλώνει την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε ένα νοικοκυριό;

Η συσκευή που καταναλώνει την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια είναι η ηλεκτρική κουζίνα. Η ισχύς του μπορεί να φτάσει έως και 4500 watt, που ισοδυναμεί με την κατανάλωση ενέργειας 65 ψυγείων που λειτουργούν ταυτόχρονα.

Ενώ ένα σύγχρονο ψυγείο εξοικονόμησης ενέργειας καταναλώνει περίπου 70 watt, αυτή η συσκευή καταναλώνει δυσανάλογη ποσότητα ενέργειας σε λίγα λεπτά.

Γιατί μια ηλεκτρική κουζίνα καταναλώνει τόση ενέργεια;

Η υψηλή κατανάλωση οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτα απ 'όλα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να ζεσταθεί γρήγορα.

Κάθε φορά που ανάβετε την εστία ή τον φούρνο, τα ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία ανάβουν, καταναλώνοντας πολλή ενέργεια. Όσο περισσότερο είναι ενεργοποιημένο, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση.

Οι επαγωγικές εστίες, από την άλλη πλευρά, καταναλώνουν ενέργεια, αλλά είναι πιο αποδοτικές χάρη στην τεχνολογία που θερμαίνει απευθείας το κάτω μέρος των μαγειρικών σκευών.

Ποιες άλλες οικιακές συσκευές καταναλώνουν πολλή ενέργεια;

Εκτός από την ηλεκτρική κουζίνα, υπάρχουν και άλλες συσκευές που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας:

  • Φούρνος μικροκυμάτων: 1000 watt, αν και συνήθως χρησιμοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα.
  • Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας: από 1200 έως 2000 watt.
  • Πλυντήριο ρούχων: ειδικά κατά τη διάρκεια μεγάλων κύκλων ή όταν χρησιμοποιείτε ζεστό νερό.
  • Στεγνωτήριο: πάνω από 2000 watt.

Πώς να μειώσετε την κατανάλωση αυτών των ηλεκτρικών συσκευών;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι σας, ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τις ίδιες συσκευές. Μερικές συστάσεις:

  • Μαγειρέψτε σε ηλεκτρικό βραστήρα που μειώνει το χρόνο μαγειρέματος.
  • Χρησιμοποιήστε καπάκια κατσαρόλας για να αξιοποιήσετε καλύτερα τη θερμότητα.
  • Μην προθερμαίνουμε το φούρνο εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
  • Απενεργοποιήστε τις ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε .
  • Μαγειρέψτε μεγαλύτερες μερίδες και αποθηκεύστε τις έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τη σόμπα κάθε μέρα.

Πώς να υπολογίσετε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας οικιακής συσκευής;

Ο τύπος είναι απλός:

Ισχύς (W) ÷ 1000 = kW

kW × ώρες χρήσης = kWh ανά μήνα

Για παράδειγμα, μια ηλεκτρική εστία 4500 watt (4,5 kW), που χρησιμοποιείται για 1 ώρα την ημέρα για 30 ημέρες, καταναλώνει:

4,5 × 30 = 135 kWh ανά μήνα.

Με τα τρέχοντα τιμολόγια, αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι σημαίνουν τα γράμματα στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης;

Οι οικιακές συσκευές ταξινομούνται σύμφωνα με γράμματα που υποδεικνύουν την απόδοσή τους.

Το γράμμα A (και οι παραλλαγές του A+, A++ κ.λπ.) υποδεικνύει τις πιο αποδοτικές συσκευές, ενώ οι συσκευές που σημειώνονται με τα γράμματα E, F ή G καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22WHAT THE FACT

«Τα έχω δοκιμάσει όλα, αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος ζωής»: Πούλησε τα πάντα και ζει εδώ και 5 χρόνια σε ένα πλωτό σπίτι που του κόστισε μόλις 2.200 ευρώ

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στην Ημαθία - Δύο τραυματίες με εγκαύματα

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη μάχη για την κορυφή

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Δημοφιλής Πακιστανή παρουσιάστρια ειδήσεων πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της - To τελευταίο βίντεό της λίγες ώρες νωρίιτερα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι φορτηγού πλοίου

12:13ANNOUNCEMENTS

Η Anda Seat εξοπλίζει το Παγκρήτιο Στάδιο – Νέα συνεργασία της Oktabit με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Περισσότεροι από 12 νεκροί

12:09ANNOUNCEMENTS

Η μεγάλη δρομική γιορτή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είχε την υπογραφή της Allwyn Hellas

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε σακίδιο στο Οβιέδο - Αστυνομικός νεκρός και άλλος ένας τραυματίας - Βίντεο

11:40MEETING POINT

Το καλώδιο, το τουρκολιβυκό, ο Ερντογάν, ο Κυριάκος και η εγχώρια κάλπη

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Δώστε τώρα στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση Γαλλίας προς Τουρκία

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «Μάτα Χάρι» που τύλιξε σε «παγίδα μελιού» τον «ροκ σταρ» της Nvidia: Ένα σκάνδαλο εφιαλτικών διαστάσεων εθνικής ασφάλειας

11:35ANNOUNCEMENTS

Οι εθνικές ομάδες επιστρέφουν με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Interpol: Μεγάλη επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσόγειο οδήγησε σε 262 συλλήψεις - Συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Σάλος με το βίντεο με τον πατέρα του για τις ιερόδουλες στο Χονγκ Κονγκ όταν ήταν 17 ετών - «Εσύ ερωτευόσουν κάθε φορά...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε σακίδιο στο Οβιέδο - Αστυνομικός νεκρός και άλλος ένας τραυματίας - Βίντεο

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Περισσότεροι από 12 νεκροί

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 46χρονης για την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - «Με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε: από εδώ θα φύγεις με παιδί»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Παλέρμο: Μοτοσικλέτες, κόρνες και πυροτεχνήματα - Η κηδεία ενός αρχηγού της μαφίας προκαλεί χάος στην πόλη - Οι τουρίστες φεύγουν και οι έμποροι κλείνουν τα καταστήματά τους

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια και στο Εφετείο στον γνωστό εργολάβο που βίαζε τις δύο ανήλικες κόρες του

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι 1.283 της δικογραφίας, οι παλαίμαχοι αθλητές και ο Πετιλόν – Τα 200 εκατ. ευρώ και οι 80 «αχυράνθρωποι»

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Σάλος με το βίντεο με τον πατέρα του για τις ιερόδουλες στο Χονγκ Κονγκ όταν ήταν 17 ετών - «Εσύ ερωτευόσουν κάθε φορά...»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Συναγερμός στο Κέντρο Υγείας από τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας - Πάνω από 250 κρούσματα σε τρεις μέρες

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ