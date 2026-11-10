Έπιασε ένα ψάρι και κέρδισε 1 εκατ. δολάρια: Η απίστευτη τύχη ενός 26χρονου στην Αυστραλία

Ο Matthew Maurice από το Ντάργουιν της Αυστραλίας είχε μόλις ολοκληρώσει την προπόνησή του στο ποδόσφαιρο, όταν αποφάσισε να επιβιβαστεί σε μια βάρκα μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για επίσκεψη από το εξωτερικό. Οι δυο τους ήθελαν απλώς να περάσουν λίγο χρόνο μαζί, χωρίς να έχουν στο μυαλό τους κάποιον ιδιαίτερο στόχο.

«Θέλαμε απλώς να ψαρέψουμε και να μιλήσουμε. Δεν είχε σημασία αν θα πιάναμε ψάρια ή όχι. Θέλαμε μόνο να είμαστε μαζί», περιέγραψε ο 26χρονος, ο οποίος δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.

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