Ισπανοί έτρεξαν 101 χιλιόμετρα δεμένοι με χειροπέδες και έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ
Ένας Ισπανός αστυνομικός και η σύντροφός του ολοκλήρωσαν έναν εξαντλητικό αγώνα 101 χιλιομέτρων, παραμένοντας δεμένοι με χειροπέδες σε όλη τη διαδρομή
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Η 46χρονη αστυνομικός Τζέσικα Μουνιόθ Παρέδες και ο 40χρονος Πελάγιο Άλβαρεθ Ρεβουέλτα, μέλος της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι ασυνήθιστο: αντί να φορέσουν χειροπέδες σε άλλους, όπως συνηθίζουν λόγω επαγγέλματος, τις πέρασαν ο ένας στον άλλο και ξεκίνησαν να τρέχουν.
Στις 9 Μαΐου κάλυψαν 101 χιλιόμετρα (62,7 μίλια), κατακτώντας το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανυθεί τρέχοντας με χειροπέδες από ομάδα δύο ατόμων.
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