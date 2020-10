Καιρός: «Χτύπησε» κόκκινο ο υδράργυρος - Σε ποιες περιοχές έδειξε 38άρια

Καιρός: Στους 38 βαθμούς έφτασε ο υδράργυρος στην Κρήτη τη Δευτέρα 05/10.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η απολύτως μέγιστη σημειώθηκε στο Χανιά (38.3 C) και ακολούθησαν η Νεάπολη Λασιθίου (37.3 C) και ο Αλικιανός Χανίων (36.9 C).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αναλυτικά ο καιρός την Τρίτη σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης.

Οι νότιοι άνεμοι μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές από τα δυτικά και βαθμιαία στη δυτική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Aπό 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βαθμιαία και στη δυτική Στερεά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη Θεσσαλία.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ που από το βράδυ θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές γενικά ασθενείς. Βελτίωση το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

