Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (04-05-2019) ΑΠΟ ΤΙΣ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1. ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ:
Α. ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (04-05-2019) ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ.
Β. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (05-05-2019) ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.
2. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ (7-8 ΜΠΟΦΟΡ)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ:
ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (04-05-2019) ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (05-05-2019).
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΟΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 9
ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ (www.emy.gr).