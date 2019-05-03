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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Παρασκευή 03/05 2019

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ΚΑΙΡΟΣ Παρασκευή 03/05 2019 Δες αναλυτικά το δελτίο καιρού
06:26
Ανατολή
20:17
Δύση
3bf
Ταχ. Ανέμου
54%
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Καιρός τώρα: Με ήλιο η Παρασκευή - Δείτε πού και πότε θα βρέξει (pics)
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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

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Δεν φαντάζεσαι πόσα κιλά πήρε η Κατερίνα Καινούργιου σε 10 μέρες

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Καιρός – Καλλιάνος: Έρχεται νέο κύμα σκόνης – Ισχυροί νοτιάδες και λασποβροχές

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Θερμαϊκός: Δεν πίστευαν στα μάτια τους με αυτό που έβγαλαν από τη θάλασσα

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To photoshop της Νοτοπούλου που «γκρέμισε» το Διαδίκτυο

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Το μπούμερανγκ της ερχόμενης Δευτέρας

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Μικρή Μαντλίν: Αποκάλυψη - ΣΟΚ για τη μητέρα της - Νέος ύποπτος (pics)

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Αννίτα Πάνια: Το τελευταίο αντίο στον πατέρα της (Photos)

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Ανακαλύψτε το μέρος που συνδυάζει τις Ελληνικές ομορφιές και την αρχαία ιστορία! (photos)

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Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε κυκλοφορούν (pics)

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5 όμορφες αλήθειες για μια αξιολάτρευτα ηδονική γυναίκα: την γυναίκα Ταύρο!

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Χαμός στο Deal: «Πάγωσαν» όλοι στο πλατό - Άφωνοι Φερεντίνος και τραπεζίτης (pics)

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MasterChef Spoiler: Το κινητό πρόδωσε την αποχώρηση παίκτη - Δείτε πρώτοι ποιος φεύγει απόψε

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Για αυτό ο Θανάσης Βέγγος ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του

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ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Newsbomb

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Πρόσκαιρη μεταβολή το καιρού από αύριο προβλέπει η ΕΜΥ.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (04-05-2019) ΑΠΟ ΤΙΣ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ:

Α. ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (04-05-2019) ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ.

Β. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (05-05-2019) ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

2. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ (7-8 ΜΠΟΦΟΡ)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ:
ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (04-05-2019) ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (05-05-2019).
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΟΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 9
ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ (www.emy.gr).

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