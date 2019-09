Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός (pics)

Η γνωστή ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 77 ετών στο σπίτι της από ανακοπή καρδιάς, ενώ κοιμόταν το βράδυ της Τρίτης.

Η καριέρα της πανέμορφης ηθοποιού από τη Νέα Υόρκη ξεκίνησε από τον χώρο του παιδικού μόντελινγκ. Ο πρώτος της ρόλος στο «The Light in the Forest» (1957) ήρθε σε ηλικία 15 ετών μετά από ένα εξώφυλλο που έκανε στο περιοδικό «Life». Αργότερα, ακολούθησαν οι ταινίες «Return to Peyton Place», «Under the Yum Yum Tree», «Bunny Lake Is Missing», «The Pleasure Seekers», «The Cardinal» και «Τhe Poseidon Adventure».

Ο τελευταίος της ρόλος ήταν στη ταινία μικρού μήκους «Vic» το 2006 σε σενάριο και σκηνοθεσία του γιου του Σιλβέστερ Σταλόνε, Σέιτζ.

