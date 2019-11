Σε αυτή την πόλη ο Δήμαρχος δίνει δωρεάν σπίτια – Ποιοι τα δικαιούνται

Το Ζανγκόλι κοντά στη Νάπολη και τη Σαμπούκα της Σικελίας, ήταν οι πιο πρόσφατοι ιταλικοί προορισμοί που μπήκαν στη σχετική «λίστα», προωθώντας προγράμματα πώλησης ερειπωμένων ακινήτων με αντίτιμο κοντά στο ένα δολάριο, ελπίζοντας πως θα να προσελκύσουν νέους κατοίκους.

Τώρα, η Καμαράτα στη Σικελία προχωράει ένα ακόμη βήμα, προσφέροντας σπίτια για το απολύτως τίποτα.

Απελπισμένος, προκειμένου να σώσει τη γενέτειρά του από την ερήμωση, ο δήμαρχος Βιντσέντσο Τζιαμπρόνε, πέρασε τα τελευταία τρία χρόνια προσπαθώντας να πείσει τους ιδιοκτήτες που έχουν εγκαταλείψει εδώ και καιρό τα πατρικά τους, να παραδώσουν τα κενά σπίτια δωρεάν σε νέους κατοίκους.

«Δεν αντέχω να βλέπω αυτό το πανέμορφο παλιό ιστορικό κέντρο να είναι άδειο και να μετατρέπεται σε ερείπιο. Με πληγώνει», δηλώνει στο CNNi, ο Τζιαμπρόνε.

«Οι ιδιοκτήτες αγνοούν τη ζημιά που προκαλούν όταν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και αρνούνται να τα ανακαινίσουν, ενώ παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσουν».

Σύμφωνα με τον Τζιαμπρόνε, υπάρχουν δεκάδες άδεια πέτρινα κτήρια διαθέσιμα αυτή τη στιγμή και «σύντομα θα υπάρχουν περισσότερα». Και με τουλάχιστον 100 ακόμα εγκαταλελειμμένα σπίτια -όλα στο αρχαιότερο μέρος της Καμαράτα και με τη δυνατότητα ανακαίνισης- ο Τζιαμπρόνε είναι αισιόδοξος για το σχέδιό του.

«Πλέον οι νέοι αγοραστές μπορούν επιτέλους να ανακαινίσουν αυτά τα σπίτια και να αναζωογονήσουν την ιστορική περιοχή», σημειώνει.

Τα κριτήρια για τους επίδοξους «αγοραστές»

Είναι προφανές ωστόσο ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για το καθεστώς των «δωρεάν» κατοικιών της Καμαράτα.

Οι αγοραστές πρέπει να δεσμευτούν για την ανακαίνιση του ακινήτου εντός τριών ετών από την αγορά και να καταβάλουν μια προκαταβολή ύψους 5.000 ευρώ (4.300 δολάρια), η οποία θα επιστραφεί μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Θα πρέπει επίσης να υποβάλουν μια σαφή πρόταση ανακαίνισης για το ακίνητο που ενδιαφέρονται.

Ενώ θα ληφθούν υπόψη όλοι οι πιθανοί αγοραστές που πληρούν τα κριτήρια, τα νεαρά ζευγάρια με παιδιά θα έχουν προτεραιότητα, ενώ τα ζευγάρια που θα μετακομίσουν και θα αποφασίσουν να φτιάξουν εκεί την οικογένειά τους, θα λάβουν μπόνους 1.000 ευρώ.

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα πολυώροφα κτήρια σε οικίες, B&B, ξενοδοχεία, καταστήματα ή ακόμη και εστιατόρια.

Με πληροφορίες από Italian town of Cammarata offers free houses to lure new residents, by Silvia Marchetti, CNNi

