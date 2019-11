Οικογενειακή τραγωδία: Πέρασε τον αδερφό του για ελάφι και τον πυροβόλησε

Τα δύο αδέρφια είχαν πάει για κυνήγι ελαφιών κοντά στο Ντιτρόιτ, όταν κάποια στιγμή χωρίστηκαν σε ένα πυκνό χωράφι με καλαμπόκια.

Ο ένας εκ των δύο αδερφών τότε, είδε ένα ελάφι. Ή έτσι νόμιζε τουλάχιστον. Τότε, πυροβόλησε με την καραμπίνα του και πέτυχε τον αδερφό του, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του CNNi.

Κάλεσαν αμέσως τις Αρχές και βγήκαν από το χωράφι. Ο τραυματισμένος αδερφός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αιτία του πυροβολισμού δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, ωστόσο και οι δύο άνδρες είναι συνεργάσιμοι με τις Αρχές.

