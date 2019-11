Θλίψη: Νεκρός διάσημος ηθοποιός – Ήταν μόλις 35 ετών

Θρήνος στον χώρο της υποκριτικής, καθώς ο ηθοποιός και μοντέλο Γκόντφρι Γκάο βρέθηκε νεκρός κατά την διάρκεια του γυρίσματος για το ριάλιτι Chase Me.

Ο 35χρονος Γκάο ήταν στο στούντιο όταν κατέρρευσε και, παρά την προσπάθεια των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, άφησε την τελευταία του πνοή.

Δείτε φωτογραφίες στην παρακάτω Gallery:

GALLERY 01 Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Pixabay









Ο Γκάο καταγόταν από την Ταϊβάν και τον Καναδά και συμμετείχε στο ριάλιτι Chase Me, με τα γυρίσματα να γίνονται στην Κίνα.

«Κατέρρευσε ξαφνικά ενώ έτρεχε. Το ιατρικό προσωπικό της παραγωγής του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του Chase Me.

Το Chase Me είναι ένα ριάλιτι σόου, όπου οι συμμετέχοντες περνάνε από μια σειρά δοκιμασιών, φτάνοντας σωματικά στα άκρα. Στα προηγούμενα επεισόδια τα γυρίσματα γινόντουσαν τη νύχτα σε ένα είδους αγώνα δρόμου μέσα στην πόλη. Σε ένα επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να αναρριχηθούν σε ένα υψηλό κτήριο και να κατέβουν με εναέρια τροχαλία.

Κάποιοι από τους ρόλους που έκανε ο Γκάο στην δυστυχώς σύντομη καριέρα του ήταν στις ταινίες Momo Love, Never Give Up Dodo, God of War Zhao Yun, Remembering Lichuan, αλλά ο πιο μεγάλος του ρόλος ήταν στο The Mortal Instruments: City of Bones.

Με πληροφορίες από: bbc.com

