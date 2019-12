Σαν σήμερα το 2014 πεθαίνει ο τραγουδιστής Τζο Κόκερ

Έγινε γνωστός το 1968 με τη διασκευή του τραγουδιού των Beatles «With a Little Help from My Friends» και αργότερα με τα τραγούδια «You Are So Beautiful» (1974), «Up Where We Belong» (1982) και «Unchain My Heart» (1987).

Ο Τζον Ρόμπερτ «Τζο» Κόκερ (John Robert "Joe" Cocker) γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1944 στο Σέφιλντ της Αγγλίας και ήταν γιος δημοσίου υπαλλήλου. Από μικρός άκουγε Ρέι Τσαρλς και στα 12 του είχε την πρώτη του συναυλιακή εμπειρία, όταν τραγούδησε με το συγκρότημα του μεγαλύτερου αδελφού του Βίκτωρ. Το 1960 σχημάτισε το πρώτο του γκρουπ, τους «The Cavaliers» κι έπαιζε σε τοπικά κλαμπ. Ένα χρόνο αργότερα διέλυσε το συγκρότημα, εγκατέλειψε το σχολείο και δούλεψε ως τεχνικός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Δεν εγκατέλειψε, όμως, τη μουσική. Το 1961 ίδρυσε το συγκρότημα «Vance Arnold and the Avengers» κι έπαιζε σε τοπικά παμπ του Σέφιλντ διασκευές του Τσακ Μπέρι και του Ρέι Τσαρλς. Το 1963 άνοιξε με το συγκρότημά του τη συναυλία των Rolling Stones στο Σέφιλντ και τον επόμενο χρόνο υπέγραψε συμβόλαιο με την Decca, για την οποία ηχογράφησε μία διασκευή του τραγουδιού των Beatles «I’ll Cry Stand» με τον Τζίμι Πέιτζ στην κιθάρα. Το τραγούδι πήγε «άπατο» και η συνεργασία του με την Decca έληξε άδοξα.

Δεν το έβαλε κάτω και το 1964 σχημάτισε νέο γκρουπ, τους Joe Cocker’s Big Blues και κυκλοφόρησε ένα μίνι LP, από το οποίο ξεχώρισε η διασκευή του τραγουδιού του Κέρτις Μέιφιλντ «I’ve Been Trying». Το 1966 σχημάτισε μαζί τον μπασίστα Κρις Στέιντον την Grease Band, με την οποία θα γνωρίσει τελικά την επιτυχία και την αναγνώριση, με τη διασκευή του τραγουδιού των Beatles «With a Little Help from My Friends», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1968 κι έφθασε στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών στις 9 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Είναι μία από τις ελάχιστες διασκευές τραγουδιών των Beatles, που ξεπερνά κατά πολύ την αυθεντική.

Η επιτυχία αυτή του άνοιξε το δρόμο για εμφανίσεις στις ΗΠΑ και συμμετοχή στα μεγάλα και ονομαστά φεστιβάλ του Νιούπορτ, του Γούντστοκ, του Φίλμορ Ιστ και της Νιου Γουάιτ. Το 1969 σχημάτισε ένα πολυμελές συγκρότημα, τους «Mad Dogs & Englishmen», με τους οποίους περιόδευε για τα επόμενα δύο χρόνια και μαζί θα ηχογραφήσουν το 1970 το ομώνυμο ζωντανό άλμπουμ, με ήχο πιο κοντά σ’ αυτόν των Rolling Stones, το οποίο θα αποτελέσει μία από τις καλύτερες δισκογραφικές δουλειές του.

Έπειτα από σοβαρά προβλήματα εθισμού στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, επανέκαμψε στην επιτυχία το 1982, με το τραγούδι «Up Where We Belong», το οποίο ερμήνευσε με την Τζένιφερ Γουόρνς για τις ανάγκες της ταινίας του Τέιλορ Χάκφορντ «Ιπτάμενος και Τζέντλμαν». Το 1987 γνώρισε μία ακόμη επιτυχία με τον δίσκο «Unchain My Heart» από το οποίο ξεχώρισε το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το ίνδαλμά του Ρέι Τσαρλς το 1961. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μία συναυλία γεμάτη παλμό και ένταση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (15 Ιουλίου 1987).

Το 1999 το περιοδικό Mojo τον κατέταξε στη θέση 58 με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών και το 2008 το περιοδικό Rolling Stone στη θέση 99 σε ανάλογη λίστα. Από το 1987 ήταν παντρεμένος με την Αμερικανίδα Παμ Μπέικερ, θαυμάστρια της μουσικής του. Το ζευγάρι ζούσε σε ράντσο στο Κρόφορντ της πολιτείας του Κολοράντο.

Ο Τζο Κόκερ πέθανε στις 22 Δεκεμβρίου 2014 στο ράντσο του, χτυπημένος από τον καρκίνο του πνεύμονα, σε ηλικία 70 ετών.

