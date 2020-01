Συγκλονίζει πασίγνωστη τραγουδίστρια: Δεν άντεξα την επιτυχία - Σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω (pics)

Την σκέψη να αυτοκτονήσει έκανε το 2018 η 18χρονη Billie Eilish, όπως αποκάλυψε η ίδια στο Gayle King Grammy Special, καθώς δεν άντεξε την διασημότητα που ακολούθησε την επιτυχία της.

Η 18χρονη τραγουδίστρια έχει υποψηφιότητα για έξι βραβεία Grammy την Κυριακή, αφού είδε το ντεμπούτο της άλμπουμ " When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", να βρίσκεται στη λίστα των top 100.

Η Billie Eilish αποκάλυψε ότι η επιτυχία της και η επακόλουθη απώλεια φίλων που δεν μπορούσαν να σχετίζονται με τις νέες της συνθήκες, την απογοήτευσαν και τη προκάλεσαν κατάθλιψη.

Δείτε στην gallery φωτογραφίες της Billie Eilish:

GALLERY 01 Την σκέψη να αυτοκτονήσει έκανε το 2018 η 18χρονη Billie Eilish, όπως αποκάλυψε η ίδια στο Gayle King Grammy Special, καθώς δεν άντεξε την διασημότητα που ακολούθησε την επιτυχία της.







Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Αερομαχία - θρίλερ στο Αιγαίο: Έλληνας πιλότος εγκλώβισε Τούρκο

Τραγωδία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Αυτοκίνητο παρέσυρε ζευγάρι - Ένας νεκρός (pics)