Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός

Σε ηλικία 92 ετών, έφυγε από τη ζωή η Heather Chasen, γνωστή από την ερμηνεία της στη σειρά EastEnders του BBC.

Στην καριέρα της επίσης, εμφανίστηκε και στις σειρές The Bill, The Harry Hill Show και Crossroads, ενώ σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης με ονόματα όπως ο θρύλος του Carry On, Frankie Howerd.

Αρκετά ήταν και τα μηνύματα από fans της, που την αποχαιρέτησαν μέσω των social media.

