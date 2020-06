Πέθανε ο Τζόελ Σουμάχερ (pics)

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο…

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο γνωστός σκηνοθέτης των «Batman Forever» και «Batman and Robin», αλλά και του «The Lost Boys».

Ο σχεδιαστής κοστουμιών και σκηνοθέτης ταινιών πέθανε στη Νέα Υόρκη το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου, μετά από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με το Variety.com ο Τζόελ Σούμαχερ γεννήθηκε το 1939 στην Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την καριέρα του ως σχεδιαστής κοστουμιών για σκηνοθέτες όπως ο Γούντι Άλεν και ο Χέρμπερτ Ρος.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει πληθώρα επιτυχημένων ταινιών, όπως “St. Elmo’s Fire”, “The Lost Boys”, “Flatliners”, “Falling Down”, τις κινηματογραφικές διασκευές των μυθιστορημάτων του Τζον Γκρίσαμ “The Client” και “A Time to Kill”, “Batman Forever”, “Batman and Robin”, “8MM”, “Tigerland”, “Phone Booth”, “Veronica Guerin” και “The Phantom of the Opera”. Το 2010, ο Σούμαχερ μετέφερε στην μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα “Twelve” του Νικ ΜακΝτόνελ.

