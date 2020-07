Πέθανε πασίγνωστος παρουσιαστής

Ένας από τους πιο εμβληματικούς παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή.

Ο Ρίτζις Φίλμπιν, ένας από τους παρουσιαστές που αγαπήθηκε όσο λίγοι από εκατομμύρια τηλεθεατές, πέθανε σε ηλικία 88 ετών από φυσικά αίτια, το Σάββατο (25/07), ένα μήνα πριν τα 89α γενέθλιά του.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρχισε την καριέρα του στη σόου μπίζνες ως σεναριογράφος και το 1961 πέρασε μπροστά από την κάμερα.

Μετά από μια σειρά τηλεοπτικών σόου, σε τοπικά κανάλια, το 1983 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και άρχισε την παρουσίαση της εκπομπής "The Morning Show, η οποία μετονομάστηκε τρία χρόνια μετά σε "Live! with Regis and Kathie Lee". Στο τιμόνι της εκπομπής αυτής έμεινε μέχρι το 2011, όταν και αποχώρησε μετά από 23 χρόνια.

Ο Φίλμπιν ήταν επίσης ο πρώτος παρουσιαστής του δημοφιλέστατου τηλεοπτικού παιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» ενώ παρουσίασε μεταξύ άλλων και το «Αμερική έχεις ταλέντο.

Δείτε στιγμιότυπα από τη ζωή και την καριέρα του Ρίτζις Φίλμπιν, στη gallery που ακολουθεί:

PHOTO GALLERY 1/13 Με μια από τις συμπαρουσιάστριές του, Κέλι Ρίπα. Πηγή: ASSOCIATED PRESS Με τον Λάρι Κινγκ. Πηγή: ASSOCIATED PRESS Σε μια από τις πρώτες του τηλεοπτικές εμφανίσεις. Πηγή: ASSOCIATED PRESS Με τη συμπαρουσιάστριά του στο "Live! with Regis and Kathie Lee". Πηγή: ASSOCIATED PRESS Παίρνοντας συνέντευξη από τον Τζορτζ Κλούνει. Με τη σύζυγό του. Με τον Τζακ Νίκολσον. Το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame. Υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης. Με ένα από τα βραβεία Emmy που έχει κερδίσει. Υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης. Υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης. Στο γραφείο του. ‹ ›

Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρα του, βραβεύτηκε με τρία Emmy καθώς και ένα τιμητικό για το σύνολο της προσφοράς του στην τηλεόραση ενώ το 2003 απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Ο Φίλμπιν είχε παντρευτεί δύο φορές και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα υγείας, καθώς υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική, τριπλό μπαϊπάς και εγχείρηση στο γοφό.

«Με μεγάλη λύπη μοιραζόμαστε μαζί σας ότι λατρεμένος μας Ρίτζις Φίλμπιν πέθανε χθες βράδυ από φυσικά αίτια, ένα μήνα πριν τα 89α γενέθλιά του» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά του.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Έρχεται η τμηματική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο