Πέθανε ο θρυλικός DJ Έρικ Μορίλο

Ο θάνατός του έρχεται μόλις ένα μήνα μετά τη σύλληψή του στο Μαϊάμι για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο θρυλικός DJ Έρικ Μορίλο πέθανε σε ηλικία 49 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο DJ από την Κολομβία ήταν πιο γνωστός για το hit "I Like To Move It" το 1993.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όπως αναφέρει το TMZ ανέφερε ότι το πτώμα του βρέθηκε την Τρίτη το πρωί στο Μαϊάμι. Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του, είναι ασαφείς.

Ο θάνατός του έρχεται μόλις ένα μήνα μετά τη σύλληψή του στο Μαϊάμι για σεξουαλική παρενόχληση. Έπρεπε να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή.

Ο Μορίλο αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του, αλλά ένα τεστ DNA που έγινε για να διαπιστωθεί αν ήταν ο υπαίτιος για τον βιασμό που κατηγορείτο, είχε βγει θετικό, σύμφωνα με το Local10 News του Μαϊάμι.

PHOTO GALLERY Photo 1/5 Οι μουσικές του «σημάδεψαν» τα 90's. Photo 2/5 Ο Erick Morillo βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του. Photo 3/5 Ο θρυλικός DJ πριν λίγες ημέρες κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση. Photo 4/5 Ο Μορίλο αναδείχθηκε τρεις φορές νικητής του DJ Best House Awards και τρεις φορές νικητής του Best International DJ Photo 5/5 Την Παρακευή θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο...

Ο Μορίλο αναδείχθηκε τρεις φορές νικητής του DJ Best House Awards και τρεις φορές νικητής του Best International DJ. Έπαιζε συχνά στην Ίμπιζα.

Συνελήφθη όταν μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση από αυτόν στην κατοικία του στο Miami Beach τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι ντετέκτιβ λένε ότι ο Μορίλο και η κατηγορούμενη δούλευαν και οι δύο ως DJs σε ένα ιδιωτικό πάρτι στο Star Island. Το θύμα είπε στους ντετέκτιβ ότι ο Μορίλο «έκανε αρκετές προσπάθειες, αλλά εκείνη αρνήθηκε».

Ανέφερε επίσης ότι μέθυσε και βρήκε ένα άδειο δωμάτιο στο σπίτι για να κοιμηθεί μόνη της, ενώ όταν ξύπνησε τον βρήκε γυμνό δίπλα της.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση - χαστούκι στον Ερντογάν: Οι Τούρκοι δεν θέλουν πόλεμο με την Ελλάδα!