Μόνικα Λεβίνσκι: Η ζωή μετά το σκάνδαλο - Τι απέγινε η γυναίκα που δίχασε την Αμερική

Η Μόνικα Λεβίνσκι έγινε πασίγνωστη σε όλον τον πλανήτη στα τέλη των 90s όταν και ξέσπασε το σκάνδαλο για την παράνομη σχέση της με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Η Μόνικα Λεβίνσκι ήταν 22 ετών όταν ξεκίνησε η σχέση της με τον 49χρονο τότε Μπιλ Κλίντον.

Ήταν Ιανουάριος του 1998 όταν άρχισαν να καταφτάνουν οι πρώτες αναφορές για την παράνομη σχέση του Μπιλ Κλίντον με τη νεαρή εκπαιδευόμενη. Ο Κλίντον το αρνήθηκε σθεναρά μέχρι τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, όταν κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον ενός σώματος ενόρκων.

Η Μόνικα Λεβίνσκι έγινε πασίγνωστη σε όλον τον πλανήτη όταν και ξέσπασε το σκάνδαλο για την παράνομη σχέση της με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. ASSOCIATED PRESS

Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Πριν αποκαλυφθεί η σχέση με τη Μόνικα Λεβίνσκι, είχε ξεσπάσει ένα άλλο σκάνδαλο που αφορούσε τον Μπιλ Κλίντον, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να «ανοίξουν πολλά στόματα».

Η Πάολα Τζόουνς, μια πρώην υπάλληλος της κυβέρνησης του Αρκάνσας, κατηγόρησε τον Μπιλ Κλίντον ότι την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Το όνομα της Λεβίνσκι εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της φάσης ανακάλυψης της υπόθεσης Τζόουνς, όταν οι δικηγόροι της Τζόουνς επιδίωξαν να δείξουν πρότυπο συμπεριφοράς του Κλίντον που αφορούσε ανάρμοστες σεξουαλικές σχέσεις με άλλους κυβερνητικούς υπαλλήλους.

Το σκάνδαλο Κλίντον - Λεβίνσκι

Το σκάνδαλο άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές του Ιανουαρίου του 1998, όταν κασέτες με συνομιλίες της Λεβίνσκι με την φίλη και συνάδελφό της στον Λευκό Οίκο Λίντα Τριπ, έφτασαν στα χέρια ενός ανεξάρτητου ερευνητή. Στις κασέτες – που διέρρευσαν από την ίδια την Τριπ – η 25χρονη τότε Λεβίνσκι παραδεχόταν τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον πρόεδρο Κλίντον.

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων για το σκάνδαλο Λεβίνσκι. ASSOCIATED PRESS

Στις 13 Ιανουαρίου η Λεβίνσκι συναντάται με την έμπιστη – όπως πίστευε – φίλη της και της δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το φλογερό ρομάντζο της με τον Κλίντον. Το FBI, όμως, που είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, είχε καλωδιώσει την Τριπ και καταγράφει όλη τη συνομιλία της με την ερωμένη του προέδρου.

Η μοιραία μέρα για το πολιτικό μέλλον του Κλίντον δεν άργησε να έρθει. Στις 17 Ιανουαρίου το Drudge Report δημοσιεύει για πρώτη φορά ρεπορτάζ σχετικά με το ερωτικό σκάνδαλο του πλανητάρχη. Την ίδια κιόλας μέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνείται κάθε ανάμειξη με τη Λεβίνσκι.

H γυναίκα που δίχασε την Αμερική και έμεινε στην Ιστορία με το μικρό της ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις 21 Ιανουαρίου το Drudge Report επανέρχεται με νέες αποκαλύψεις. Δημοσιεύει πως η Μόνικα Λεβίνσκι έχει κρατήσει «ένα ρούχο, λερωμένο από το σπέρμα του Κλίντον». Η είδηση αναδημοσιεύεται και φτάνει σε μεγάλα δημοσιογραφικά γραφεία, που ξεκινούν τη δική τους έρευνα για το σκάνδαλο. Πέντε μέρες αργότερα και ενώ η είδηση δεσπόζει σε πρωτοσέλιδα ανά τον κόσμο, ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται στην τηλεόραση και αρνείται –εκ νέου– κάθε σχέση με τη νεαρή.

Η σύζυγος του, Χίλαρι Κλίντον, σε δική της συνέντευξη, κάνει λόγο για δολοπλοκία με στόχο να ψέξει το ήθος του άντρα της.

Δυστυχώς για τους Κλίντον, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται με τον πρώην σύντροφο της Λεβίνσκι να επιβεβαιώνει την παράνομη σχέση επικαλούμενος εξομολογήσεις της νεαρής.

Στις 17 Αυγούστου του 1998, μη έχοντας πλέον άλλη επιλογή, ο Μπιλ Κλίντον, απευθύνεται στο αμερικάνικο έθνος και παραδέχεται τον παράνομο δεσμό.

«Πράγματι, είχα μία ανάρμοστη σχέση με την δεσποινίς Λεβίνσκι. Ήταν λάθος και μία προσωπική αποτυχία για την οποία ευθύνομαι αποκλειστικά εγώ».

Δείτε το βίντεο:

Η ζωή μετά το σκάνδαλο

Η υπόθεση έκανε διάσημη την Λεβίνσκι, καθώς είχε γίνει το επίκεντρο πολιτικής θύελλας.

Η σύμβασή της για την ασυλία την περιόριζε σε όσα μπορούσε να δηλώσει δημοσίως, αλλά ήταν σε θέση να συνεργαστεί με τον Άντριου Μόρτον στη συγγραφή της «Ιστορίας της Μόνικα», της βιογραφίας της που περιλάμβανε την πλευρά της στην υπόθεση Κλίντον. Το βιβλίο δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 1999 και έγινε πρωτοσέλιδο στο περιοδικό Time. Στις 3 Μαρτίου 1999, η Μπάρμπαρα Γουόλτερς πήρε συνέντευξη από την Λεβίνσκι στην εκπομπή 20/20 του ABC. Το πρόγραμμα παρακολουθήθηκε από 70 εκατομμύρια Αμερικανούς, το οποίο η ABC είπε ότι ήταν ρεκόρ για πρόγραμμα ειδήσεων. Η Λεβίνσκι έλαβε περίπου 500.000 δολάρια από τη συμμετοχή της στο βιβλίο και άλλο 1 εκατομμύριο δολάρια από τα διεθνή δικαιώματα στη συνέντευξη του Γουόλτερς, αλλά εξακολουθούσε να έχει υψηλά νομικά έξοδα και έξοδα διαβίωσης.

Η υπόθεση έκανε διάσημη την Λεβίνσκι, καθώς είχε γίνει το επίκεντρο πολιτικής θύελλας. ASSOCIATED PRESS

Το 1999, η Λεβίνσκι αρνήθηκε να υπογράψει αυτόγραφο σε αεροδρόμιο, λέγοντας: «Είμαι γνωστή για κάτι που δεν είναι τόσο σπουδαίο για να είναι κανείς γνωστός». Έκανε μια σύντομη εμφάνιση ως ο εαυτός της σε δύο σκετς κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του Saturday Night Live του NBC, το οποίο περιέγραφε τη σχέση της με τον Κλίντον τους προηγούμενους 16 μήνες.

Η ίδια δήλωσε ότι επέζησε της έντονης προσοχής των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του σκανδάλου ασχολούμενη με το πλέξιμο. Τον Σεπτέμβριο του 1999, επέκτεινε αυτό το ενδιαφέρον περαιτέρω αρχίζοντας να πουλά μια σειρά τσάντες που φέρουν το όνομά της με την επωνυμία The Real Monica, Inc. Πωλούνταν στο διαδίκτυο καθώς και στο Henri Bendel στη Νέα Υόρκη, στο Fred Segal στην Καλιφόρνια και στο The Cross στο Λονδίνο. Η Λεβίνσκι σχεδίασε τις τσάντες και ταξίδευε συχνά για να εποπτεύει την κατασκευή τους στη Λουιζιάνα.

Στις αρχές του 2000, η Λεβίνσκι άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές διαφημίσεις για την εταιρεία διατροφής Jenny Craig, Inc. Η συμφωνία ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, η οποία υποχρέωσε την Λεβίνσκι να χάσει 40 ή περισσότερα pounds (περίπου 20 κιλά) σε έξι μήνες, είχε σημαντική δημοσιότητα την εποχή εκείνη. Η Λεβίνσκι είπε ότι παρά την επιθυμία της να επιστρέψει σε μια πιο ιδιωτική ζωή, χρειαζόταν τα χρήματα για να πληρώσει νομικές αμοιβές, και πίστευε στο προϊόν. Ένας εκπρόσωπος της Jenny Craig είπε για την Λεβίνσκι: «Αντιπροσωπεύει μια δραστήρια δραστήρια γυναίκα του σήμερα με έναν ταραχώδη τρόπο ζωής. Και είχε προβλήματα σωματικού βάρους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό αντιπροσωπεύει πολλές γυναίκες στην Αμερική». Η επιλογή της Λεβίνσκι ως μοντέλου έδειξε αμφιλεγόμενη για τη Jenny Craig και μερικά από τα ιδιωτικά υποκαταστήματά του άλλαξαν σε μια παλαιότερη διαφημιστική καμπάνια. Η εταιρεία σταμάτησε να προβάλλει τις διαφημίσεις της Λεβίνσκι το Φεβρουάριο του 2000, ολοκλήρωσε την καμπάνια της εντελώς τον Απρίλιο του 2000 και της πλήρωσε μόνο 300.000 δολάρια από το 1 εκατομμύριο δολαρίων που είχε συμβληθεί για τη συμμετοχή της.

Επίσης, στις αρχές του 2000, η Λεβίνσκι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, έζησε στο West Village, και έγινε ευπρόσδεκτη ως κατά προτεραιότητα προσκεκλημένη στην κοινωνία του Μανχάταν. Τον Φεβρουάριο του 2000 εμφανίστηκε στο The Tom Green Show του MTV, σε ένα επεισόδιο στο οποίο ο οικοδεσπότης την πήγε στο σπίτι των γονέων του στην Οτάβα αναζητώντας υφάσματα για τη νέα τσάντα την επιχείρησής του. Αργότερα το 2000, η Λεβίνσκι εργάστηκε ως ανταποκρίτρια για το Channel 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο σόου Monica's Postcard, αναφέροντας τον πολιτισμό και τις τάσεις των ΗΠΑ από διάφορες τοποθεσίες.

Στις αρχές του 2000, η Λεβίνσκι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, έζησε στο West Village, και έγινε ευπρόσδεκτη ως κατά προτεραιότητα προσκεκλημένη στην κοινωνία του Μανχάταν ASSOCIATED PRESS

Τον Μάρτιο του 2002, η Λεβίνσκι, που δεν δεσμευόταν πλέον από τους όρους της συμφωνίας περί ασυλίας εμφανίστηκε σε ειδική εκπομπή του HBO, "Monica in Black and White", μέρος της σειράς America Undercover . Σε αυτό απάντησε σε ερωτήσεις ακροατηρίου σχετικά με τη ζωή της και την υπόθεση Κλίντον.

Η Λεβίνσκι φιλοξένησε το τηλεοπτικό ριάλιτι πρόγραμμα, Mr. Personality, στο Fox Television Network το 2003 όπου συμβούλευε νεαρές γυναίκες διαγωνιζόμενες που διάλεγαν άνδρες κρυμμένους από μάσκες. Κάποιοι Αμερικανοί προσπάθησαν να οργανώσουν μποϊκοτάζ διαφημιστών στην εκπομπή, για να διαμαρτυρηθούν για την αξιοποίηση της φήμης της Λεβίνσκι. Παρ 'όλα αυτά, η παράσταση έκανε το ντεμπούτο του σε πολύ υψηλές βαθμολογίες, και η Αλεξάνδρα Στάνλεϋ έγραψε στην εφημερίδα The New York Times: «μετά από χρόνια προσπάθειας να εξαργυρώσει σε μετρητά τη φήμη της με το σχεδιασμό τσαντών και άλλα συστήματα αυτο-προώθησης, η κυρία Λεβίνσκι έχει βρει επιτέλους μια ταιριαστή θέση στην τηλεόραση». Ωστόσο, τα νούμερα μειώθηκαν προς τα κάτω κάθε διαδοχική εβδομάδα και μετά την ολοκλήρωση της αρχικής περιορισμένης εκτέλεσης, δεν εμφανίστηκε ξανά. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε ως φιλοξενούμενη στα προγράμματα V Graham Norton στο Ηνωμένο Βασίλειο, High Chaparall στη Σουηδία και The View και Jimmy Kimmel Live! στις ΗΠΑ.

Μετά την αυτοβιογραφία του Κλίντον, η ζωή μου, εμφανίστηκε το 2004, η Λεβίνσκι είπε σε μια συνέντευξη με τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι περίμενε ότι ο Κλίντον θα έλεγε την αλήθεια για τη σχέση τους, ενώ αυτός την παρουσίασε ως μονόπλευρη.

Μέχρι το 2005, η Λεβίνσκι διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει από το επίκεντρο της προσοχής στις ΗΠΑ, γεγονός που δυσχέραινε τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική της ζωή. Σταμάτησε να πουλάει τις τσάντες της και μετακόμισε στο Λονδίνο για να μελετήσει κοινωνική ψυχολογία στο London School of Economics. Το Δεκέμβριο του 2006, η Λεβίνσκι αποφοίτησε με πτυχίο Master of Science. Η διατριβή της είχε τίτλο «Σε αναζήτηση του αμερόληπτου ενόρκου: Εξερεύνηση του αποτελέσματος τρίτου προσώπου και προεκλογική δημοσιότητα». Για την επόμενη δεκαετία προσπάθησε να αποφύγει τη δημοσιότητα.

Η Λεβίνσκι αλληλογραφούσε το 2009 με τον μελετητή Κεν Γκόρμλυ, ο οποίος έγραφε μια εις βάθος μελέτη για τα σκάνδαλα του Κλίντον, υποστηρίζοντας ότι ο Κλίντον είχε πει ψέματα ενόρκως όταν ρωτήθηκε λεπτομερώς με συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με αυτήν. Το 2013, τα στοιχεία που συνδέονταν με την Λεβίνσκι τα οποία ο Μπλάιτερ είχε δώσει στο Στάρρ πωλήθηκαν σε δημοπρασία από την πρώην σύζυγο του Μπλάιτερ, η οποία τα είχε στην κατοχή της.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας της ζωής της εκτός δημοσιότητας, η Λεβίνσκι έζησε στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το Πόρτλαντ, αλλά, λόγω της φήμης της, αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης στις θέσεις επικοινωνίας και μάρκετινγκ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπου της είχαν πάρει συνέντευξη.

Τον Μάιο του 2014, η Λεβίνσκι έγραψε ένα δοκίμιο για το περιοδικό Vanity Fair με τίτλο «ντροπή και επιβίωση», όπου συζήτησε τη ζωή της και το σκάνδαλο. Συνέχισε να υποστηρίζει ότι η σχέση ήταν αμοιβαία και έγραψε ότι ενώ ο Κλίντον την εκμεταλλεύτηκε, ήταν μια συναινετική σχέση. Πρόσθεσε: «Εγώ, λυπάμαι ιδιαίτερα για το τι συνέβη μεταξύ μου και του Προέδρου Κλίντον». Το περιοδικό αργότερα την ανακοίνωσε ως συνεργάτη της Vanity Fair , δηλώνοντας ότι θα «συμβάλει στην ιστοσελίδα τους σε διαρκή βάση, επιδιώκοντας τα σχετικά θέματα ενδιαφέροντος».

Τον Ιούλιο του 2014, η Λεβίνσκι πραγματοποίησε συνέντευξη σε τηλεόραση τριών τμήματα ειδικά για το National Geographic Channel, με τίτλο Η δεκαετία του '90: Η τελευταία μεγάλη δεκαετία. Η σειρά εξέτασε διάφορα γεγονότα της δεκαετίας του 1990, συμπεριλαμβανομένου του σκανδάλου που έφερε την Λεβίνσκι στη δημοσιότητα. Αυτή ήταν η πρώτη παρόμοια συνέντευξη της Λεβίνσκι σε περισσότερα από δέκα χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2014, πήρε μια δημόσια θέση ενάντια στον ηλεκτρονικό αποκλεισμό, καλώντας τον εαυτό της «μηδενικό ασθενή» της διαδικτυακής παρενόχλησης. Μιλώντας στο περιοδικό Forbes «30 Under 30» για τις εμπειρίες της μετά το σκάνδαλο, είπε: «Αφού επέζησα, αυτό που θέλω να κάνω είναι να βοηθήσω και άλλα θύματα του παιχνιδιού ντροπής». Είπε ότι επηρεάστηκε από την ανάγνωση για την αυτοκτονία του Τάιλερ Κλεμέντι, πρωτοετούς φοιτητή του πανεπιστημίου Rutgers, που αφορούσε τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό και προσχώρησε στο Twitter για να διευκολύνει τις προσπάθειές της.

Τον Μάρτιο του 2015, η Λεβίνσκι συνέχισε να μιλά δημόσια ενάντια στον κυβερνο-εκφοβισμό, παρέχοντας μια ομιλία TED ζητώντας ένα πιο συμπονετικό Internet. Τον Ιούνιο του 2015, έγινε πρεσβευτής και στρατηγική σύμβουλος της οργάνωσης κατά των εκφοβισμών Bystander Revolution.

Kήρυκας κατά του bullying

Τον ίδιο μήνα, έδωσε μια ομιλία κατά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών Λιοντάρια. Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Λεβίνσκι έδωσε συνέντευξη στην Έιμυ Ρόμπαχ για την Good Morning America, για την εκστρατεία Μήνας Δράσης του Bystander Revolution για τον Εθνικό Μήνα Πρόληψης Εκφοβισμού. Η Λεβίνσκι έγραψε τον πρόλογο σε ένα βιβλίο του Οκτωβρίου του 2017 από τους Σου Σσεφφ και Μελίσα Σσόρρ, Έθνος ντροπής: Η παγκόσμια επιδημία του μίσους online.

Τον Οκτώβριο του 2017, η Λεβίνσκι έστειλε tweer με #MeToo hashtag για να δείξει ότι ήταν θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης και / ή σεξουαλικής επίθεσης, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Έγραψε ένα δοκίμιο στο τεύχος του Vanity Fair του Μαρτίου του 2018 στο οποίο δεν εξήγησε άμεσα γιατί χρησιμοποίησε το #MeToo hashtag τον Οκτώβριο, αλλά έγραψε ότι παρόλο που η σχέση της με τον Μπιλ Κλίντον ήταν συναινετική, επειδή αυτός ήταν 27 χρόνια μεγαλύτερος και σε θέση με πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι αυτή, κατά τη γνώμη της τώρα η σχέση αποτελούσε «κατάχρηση εξουσίας» από την πλευρά του Κλίντον. Πρόσθεσε ότι είχε διαγνωσθεί με μετατραυματική διαταραχή άγχους λόγω των εμπειριών που υπήρχαν μετά την αποκάλυψη της σχέσης. Τον Μάιο του 2018, η Λεβίνσκι απομακρύνθηκε από μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Town & Country όταν ο Bill Clinton αποδέχτηκε πρόσκληση για την εκδήλωση.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Λεβίνσκι μίλησε σε διάσκεψη στην Ιερουσαλήμ. Μετά την ομιλία της, είχε συνάντηση ερωταποκρίσεων με τον οικοδεσπότη, δημοσιογράφο Γιόνιτ Λεβί. Η πρώτη ερώτηση που έθεσε ο Λεβί ήταν εάν η Λεβίνσκι πιστεύει ότι ο Κλίντον της χρωστάει μια κατ' ιδίαν συγγνώμη. Η Λεβίνσκι αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση και αποχώρησε από τη σκηνή. Αργότερα ανέφερε ότι το ερώτημα τέθηκε σε μια συνάντηση πριν από την εκδήλωση με τον Λεβί και η Λεβίνσκι του είπε ότι μια τέτοια ερώτηση ήταν εκτός ορίων. Ένας εκπρόσωπος της Ισραηλινής Εταιρείας Τηλεοπτικών Ειδήσεων, που φιλοξένησε το συνέδριο και είναι ο εργοδότης του Λεβί, απάντησε ότι ο Λεβί είχε διατηρήσει όλες τις συμφωνίες που συνήψε με την Λεβίνσκι και τίμησε τα αιτήματά της.

