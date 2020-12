Ανασκόπηση 2020: Τα τραγούδια που ακούσαμε περισσότερο τη χρονιά που φεύγει

Το Newsbomb.gr συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τα δημοφιλέστερα τραγούδια του 2020!

Το 2020 μας αφήνει και όλοι ελπίζουμε το 2021 να μας φέρει όσα χάσαμε από τον προκάτοχό του!

Το Newsbomb.gr, όπως και κάθε χρόνο, συγκέντρωσε δημοφιλέστερα τραγούδια σε μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε και θα μείνει στην ιστορία της ανθρωπότητας ως μια πανδημία που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.

Να σημειώσουμε, πως λόγω της ιδιαιτερότητας της χρονιάς, το Youtube δεν προχώρησε στο καθιερωμένο rewind.

Πατήστε το... play και θυμηθείτε τα τραγούδια που ακούσαμε μέσα στη χρονιά!

Ελλάδα

1. Nikos Vertis & Amir – Si on n’ aime qu’ une fois / Η Λέξη Σ’ Αγαπώ

Το τραγούδι που έχει μπει στην καρδιά όλων. Αυτή η δίγλωσση συνεργασία με το αρμονικό δέσιμο, έχει αποσπάσει πάνω απο 21 εκ. views και είναι στην κορυφή από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του.

2. Κωνσταντίνος Αργυρός – Αθήνα Μου – Official Music Video

Από τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού φυσικά δεν μπορούσε να λείψει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος μετράει ήδη πάνω από 20 εκ views στο καινούριο του τραγούδι με τίτλο την ωραία μας Αθήνα.

3. Mad Clip X Josephine – Fimi – Official Music Video

Ο Mad Clip παρέα με την πανέμορφη και ταλαντούχα Josephine σε ακόμα μια συνεργασία στο χώρο της ραπ, έφεραν τη “Φήμη” στο νούμερο 4 των αγαπημένων τραγουδιών στο ελληνικό YouTube έχοντας ήδη κάνει πάνω από 17 εκ. views από το καλοκαίρι που κυκλοφόρησε το τραγούδι.

4. Γιώργος Σαμπάνης – Άγρια Θάλασσα | Official Video Clip

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει κερδίσει κυριολεκτικά τις καρδιές των ακροατών με αυτό το υπέροχο τραγούδι και είναι σταθερά σε όλα τα playlists από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, έχοντας ήδη φτάσει τα 16,500 εκ. views.

5. Light – SLANG feat. Billy Sio & ATC Nico – Official Music Video

Άλλη μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία ξανά στο χώρο της rap σκηνής. Ο πολυαγαπημένος trapper της Θεσσαλονίκης, ένωσε τις δυνάμεις του με τους trappers – trappers Billy Sio και ATC Nico για να μας φέρουν αυτό το κομμάτι το οποίο ήδη μετράει πάνω από 13 εκ. views.

6. FY – Woh Remix ft. Mad Clip x Light x Mente Fuerte x MC Bin Laden – Official Audio Release

Στο χώρο του rap ο αγαπημένος FY σε μια ευρεία συνεργασία με Mad Clip, Light, Mente Fuerte και MC Bin Laden, συνεργάζονται για να φέρουν αυτό το δημοφιλές τραγούδι με πάνω απο 13 εκ. views και τον Light για άλλη μια φορά μέσα στα Top και trending τραγούδια του YouTube.

7. DJ Stephan ft YPO x Sophia – EROS (OFFICIAL VIDEO)

Στην 7η θέση άλλη μια συνεργασία του διαχρονικού Υποχθόνιου (YPO), με τον καταξιωμένο DJ Stephan και την ανερχόμενη Sophia οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το κομμάτι που αγαπήθηκε απο το κοινό και μετρά ήδη πάνω από 12 εκ. views.

8. MELISSES x KAS “VIKTORIA” – Official Music Video

Στο νούμερο 10 ο Χρήστος Μάστορας με τις Melisses έκανε μια πολύ πετυχημένη συνεργασία με τον Αθηναίο DJ Kas και το αποτέλεσμα ήταν εκρηκτικό. Από τα μέσα του καλοκαιριού που κυκλοφόρησε έχει κάνει τρομερή επιτυχία έχοντας ήδη σημειώσει πάνω από 8,443 εκ.views.

9. Mad Clip – Kotera – Official Audio Release

Ο Mad Clip με άλλο ένα αυτή τη φορά σόλο κομμάτι του, κέρδισε τις εντυπώσεις και έχει ήδη κάνει πάνω από 10,024 εκ. views από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του.

10. Καίτη Γαρμπή feat. Αντώνης Ρέμος – Κιβωτός (2020 Version) – Official Lyric Video

Δύο από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της λαϊκής ελληνικής μουσικής, η Καίτη Γαρμπή και ο Αντώνης Ρέμος, ένωσαν τις φωνές τους υπό τη μουσική του Φοίβου, και παρέδωσαν αυτό το τραγούδι το οποίο το κοινό αγάπησε και στο οποίο έχει ήδη δώσει πάνω από 10 εκ. views.

Κόσμος

1. “ LIFE IS GOOD (OFFICIAL MUSIC VIDEO),” FUTURE FT. DRAKE

2.BTS-DYNAMITE

3. BLACKPINK - 'How You Like That'

4. Badshah - Genda Phool

5. GOOBA - 6IX9INE

6. Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion

7. Roddy Ricch - The Box

8. DaBaby – ROCKSTAR FT RODDY RICCH

9. “WE PAID (OFFICIAL VIDEO),” LIL BABY X 42 DUGG

10. NLE Choppa - Walk Em Down feat. Roddy Ricch

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.