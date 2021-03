Αδιανόητο: Σκότωσε τη μητέρα του για να αγοράσει διαμέρισμα

Ο δράστης δικάστηκε και εκτελέστηκε από τις Αρχές...

Μια αδιανόητη ιστορία από την μακρινή Κίνα συγκλονίζει, καθώς ένας 33χρονος άνδρας σκότωσε τη μητέρα του για να αγοράσει ένα διαμέρισμα!

Ο Φου Μπαϊλιάν καταδικάστηκε για τη δολοφονία της μητέρας με την έσχατη των ποινών, εκείνη του θανάτου.

Ο 33χρονος έστησε μια παγίδα θανάτου ενώ σκηνοθέτησε το όλο σκηνικό για να εισπράξει την ασφάλεια ζωής και να αγοράσει το διαμέρισμα που ήθελε.

Όπως αναφέρει το Yahoo, ο Φου έστησε παγίδα στην μητέρα του, χρησιμοποιώντας έναν φάκελο και καλώδια με ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν η γυναίκα άνοιξε τον φάκελο έπαθε ηλεκτροπληξία και τότε ο 33χρονος άρχισε να χτυπάει με ένα ξύλινο σκαμπό τη γυναίκα.

Η δίκη του Κινέζου

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε μέσα στην κουζίνα της στην πόλη Ζιγκόνγκ, έχοντας δίπλα της ένα πιστολάκι για τα μαλλιά, τοποθετημένο σε μια καμένη πρίζα, την οποία είχε κάψει ο Φου για να φανεί σαν ατύχημα.

Όταν ο αδερφός του Φου των ειδοποίησε για το θάνατο της μητέρας του, ο 33χρονος ισχυρίστηκε πως βρισκόταν στην πόλη Γκουανγκζού, 1.500 χιλιόμετρα μακριά. Μάλιστα είχε αγοράσει και αεροπορικά εισιτήρια για να φανεί πιστευτός.

Για κακή του τύχη, κάμερα ασφαλείας τον εντόπισε στην πόλη και έτσι συνελήφθη, ομολογώντας τη δολοφονία αλλά και τα κίνητρα πίσω από αυτή.

Ο Φου εκτελέστηκε με ένεση.

