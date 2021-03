Ιταλία: Αντιμέτωπος με κάθειρξη 15 ετών ο Ματέο Σαλβίνι - Σε δίκη τον καλεί η εισαγγελία του Παλέρμο

La Procura di Palermo ha chiesto rinvio a giudizio e processo contro di me per sequestro di persona, 15 anni di carcere la pena prevista.

Preoccupato? Proprio no?.

Sono orgoglioso di aver lavorato per proteggere il mio Paese, rispettando la legge, svegliando l’Europa... pic.twitter.com/4jQ0jRQDSI