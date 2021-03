Διώρυγα Σουέζ: Ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά από το «έμφραγμα» - Τα ελληνικά πλοία που «κόλλησαν»

Συνεχίζεται η μαραθώνια μάχη με τον χρόνο για να ανοίξει η Διώρυγα του Σουέζ, με το γιγάντιο πλοίο «Ever Given» να παραμένει κολλημένο στο θαλάσσιο πέρασμα, προκαλώντας, εκτός από τεράστιο μποτιλιάρισμα στο σημείο και «έμφραγμα» στην παγκόσμια οικονομία.

Από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια «στη φίλη Αίγυπτο», όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για να αποκολληθεί το Ever Given και να απελευθερωθεί η Διώρυγα του Σουέζ.

Από τις 24 Μαρτίου η Διώρυγα του Σουέζ παραμένει κλειστή, λόγω της προσάραξης του τεράστιου φορτηγού πλοίου Ever Given. Καθημερινά χάνονται δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από το γεγονός ότι δρομολόγια πλοίων δεν μπορούν να εκτελεστούν και το «ντόμινο» παρασύρει κι άλλες εμπορικές συναλλαγές. Οι προσπάθειες για να αποκολληθεί το Ever Given συνεχίζονται, με την κατάσταση να είναι αρκετά δύσκολη καθώς απαιτούνται λεπτή χειρισμοί αλλά και ο συντονισμός αρκετών εργασιών έτσι ώστε να μπορέσει σύντομα να είναι ξανά πλεύσιμο το κανάλι.

Σημαντικές ελλείψεις, σε χαρτιά τουαλέτας, καφέ, έπιπλα και μια σειρά άλλων εισαγόμενων προϊόντων ενδέχεται να προκαλέσει επί μακρόν αποκλεισμός της Διώρυγας του Σουέζ, λόγω της προσάραξης του τεραστίων διαστάσεων φορτηγού πλοίου «Ever Given».

Ανάλογα με το πόσο διάστημα θα χρειαστεί προκειμένου να γίνει η αποκόλληση και η ρυμούλκηση του φορτηγού πλοίου 224.000 τόνων -με μήκος 400 μέτρων, δηλαδή όσο είναι το ύψος του Empire State Building- οι αγορές ενδέχεται να παρουσιάσουν έλλειψη σε πολλά προϊόντα.

«Θα μπορούσε να επηρεάσει ό,τι βλέπεις στα ράφια των καταστημάτων» σημειώνει χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα Business Insider ο Λας Γένσεν, αναλυτής του container-shipping στη Δανία. Άλλωστε, μέσω του καναλιού του Σουέζ διακινείται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Από αργό πετρέλαιο έως στιγμιαίο καφέ. Και αυτή τη στιγμή περισσότερα από 300 πλοία –ανάμεσά τους και 16 ελληνικά– περιμένουν στην ουρά προκειμένου να περάσουν από το σημείο.

Μεγάλη πληγή στην παγκόσμια οικονομία

Ο «φραγμός» στη Διώρυγα του Σουέζ έχει μπλοκάρει αγαθά, αξίας 9,6 δισ. δολαρίων ημερησίως, καθώς το Ever Green παραμένει «εγκλωβισμένο» για έκτη ημέρα, με τις προσπάθειες αποκόλλησης να συνεχίζονται με αμείωτο βαθμό.

Πάντως, προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο προϋπήρχαν του τρέχοντος περιστατικού, λόγω και των αναταράξεων που είχαν προκληθεί από την πανδημία του κοροναϊού. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες βιομηχανίες, όπως η Νike, η Toyota και η Samsung, έχουν κατά καιρούς υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω της έλλειψης πρώτων υλών.

Το μπλόκο στο Σουέζ, απλώς, έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη «πονοκέφαλο» στο ήδη βεβαρημένο εμπορικό δίκτυο, κοστίζοντας 400 εκατ. δολάρια ανά ώρα. Μάλιστα, αρκετά πλοία επιλέγουν εναλλακτική διαδρομή γύρω από την Αφρική, δηλαδή 15.000 μίλια επιπλέον ή αλλιώς δύο εβδομάδες ταξίδι.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαρτιού τουαλέτας στις ΗΠΑ, η Suzano S.A., παραδέχθηκε προσφάτως στο Bloomberg ότι το «μπλοκάρισμα» στο Σουέζ θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στις παραδόσεις ξύλου και επομένως στη διαθεσιμότητα χαρτιών τουαλέτας.

Μερικοί έχουν αποθηκεύσει χαρτιά τουαλέτας και οικιακά είδη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, θα μπορούσαν σύντομα να αντιμετωπίσουν μια παρόμοια κατάσταση, όπως πριν από ένα χρόνο, όταν η ζήτηση χαρτιού τουαλέτας ήταν στα ύψη.

Οι τιμές του χαρτιού τουαλέτας μπορεί, επίσης, να αυξηθούν καθώς οι καθυστερήσεις στο λιμάνι ακόμη και έξω από το κανάλι του Σουέζ αυξάνουν την τιμή αποστολής στο εξωτερικό.

Στο «πάγο» δεκάδες προϊόντα

Φυσικά, από τις επιπτώσεις ενός επί μακρόν «αποκλεισμού» δεν γίνεται να εξαιρείται η τιμή των καυσίμων, η οποία ήδη τείνει προς αύξηση, λόγω και της μειωμένης παραγωγής από τις χώρες – μέλη του ΟΠΕΚ.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, καθυστερήσεις αναμένονται στις παραδόσεις επίπλων. Στελέχη της La-Z-Boy δήλωσαν ότι οι πελάτες θα πρέπει να αναμένουν παράδοση των παραγγελιών τους πέντε έως εννέα μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Η καθυστέρηση στη διαθεσιμότητα έχει επιδεινωθεί λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε λιμάνια -ειδικά στη Νότια Καλιφόρνια- που αποτελούν κομβικά σημεία για παραδόσεις εμπορευματοκιβωτίων από την Ασία.

Ο Dan Flickinger, διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας επίπλων στο Σιάτλ, δήλωσε στην «The Washington Post» νωρίτερα τον Μάρτιο ότι οι παραγγελίες που έκανε αυτό το μήνα δεν αναμένεται να φτάσουν στο κατάστημά του πριν τον Δεκέμβριο.

«Πολλά από τα έπιπλά μας είναι χειροποίητα και απαιτούν τεράστια ποσότητα εξαρτημάτων, οπότε ένα κομμάτι που λείπει μπορεί πραγματικά να πλήξει μια ολόκληρη παραγωγή» επεσήμανε.

Πως επηρεάζεται η Ελλάδα

«Εφόσον η επιχείρηση αποκόλλησης του γιγαντιαίου container ship στη Διώρυγα του Σουέζ δεν ολοκληρωθεί σύντομα, οι οικονομικές ζημιές σε παγκόσμια κλίματα μπορεί να ανέρχονται εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τους ειδικούς, πάνω από 6 δισ. δολάρια» επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο κ. Κορκίδης: «Η προσάραξη του γιγαντιαίου container ship μήκους 400 μέτρων με φορτίο 20.000 TEU, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δημιουργεί καθυστέρηση δύο εβδομάδων στις αφίξεις στον Πειραιά και άλλα λιμάνια της Μεσογείου, καθώς και 3-4 εβδομάδες επιπλέον χρόνο στις τελικές παραδόσεις εμπορευμάτων. Ήδη βρίσκονται σε αναμονή 321 πλοία με φορτία συνολικής αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων, ενώ το κόστος του κλεισίματος του Σουέζ εκτιμάται ότι θα κοστίσει παγκοσμίως αρκετά δισ. δολάρια.

» Ευνοούνται βεβαίως τα ναύλα στη ναυτιλία λόγω αλλαγής πλεύσης πολλών πλοίων στη μακρά ρότα 15.000 μιλίων γύρω από την Αφρική, ενώ δημιουργείται μεγαλύτερη ζήτηση πλοίων λόγω του «congestion» στο Σουέζ. Ηδη, οι ναύλοι για τα πετρελαιοφόρα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται και εφόσον η επιχείρηση αποκόλλησης δεν ολοκληρωθεί σύντομα, οι οικονομικές ζημιές σε παγκόσμια κλίματα μπορεί να ανέρχονται εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τους ειδικούς, πάνω από 6 δισ. δολάρια. Τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από το κλείσιμο της διώρυγας δέχεται η ενεργειακή αγορά. Μεταξύ των πλοίων που βρίσκονται σε αναμονή, από τη πλευρά της Μεσογείου είναι πολλά πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν φορτία από Καζακστάν, Ρωσία, Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, με προορισμό την Ασία.

» Οι εταιρίες shipping logistics θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Να σημειωθεί ότι η Διώρυγα του Σουέζ μήκους 120 μιλίων αποτελεί την ταχύτερη διαδρομή ναυσιπλοΐας που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία, ενώ αποτελεί την κύρια πηγή συναλλάγματος και ένα ζωτικό φορέα για την αιγυπτιακή οικονομία. Τα μηνιαία έσοδά που καταγράφει η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ ξεπερνούν τα 500 εκατ. δολάρια με μηνιαία διέλευση καθαρού φορτίου άνω των 100 εκατ. τόνων και το 12% των εμπορευματοκιβωτίων. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στον τρόπο και χρόνο αποκόλλησης του πλοίου, ώστε να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι να είναι και πάλι διαθέσιμη στη παγκόσμια ναυσιπλοΐα η μεγαλύτερη Διώρυγα του κόσμου».

