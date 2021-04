Φίλιππος - Ελισάβετ: Τα πειράγματα, τα αστεία και οι φάρσες που «έδεσαν»έναν βασιλικό γάμο δεκαετιών

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος ο άνθρωπος που έκανε τη Βασίλισσα Ελισάβετ να γελάει…σαν κοριτσάκι ήταν γνωστός για τα αστεία, τα πειράγματα και…τις γκάφες του.

«Ο παππούς μου κάνει τη γιαγιά μου να γελάει» είχε απαντήσει κάποτε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ όταν τον είχαν ρωτήσει ποιο πιστεύει ότι είναι το μυστικό του πολυετούς γάμου τους. Οι δυό τους είχε πει είναι…σχεδόν ευτυχισμένοι όταν τα πράγματα πάνε στραβά γιατί θα βρουν μία ακόμη ευκαιρία για να γελάσουν και να διακωμωδήσουν μία δύσκολη κατάσταση.



Πράγματι, η κοινή αίσθηση του χιούμορ του βασιλικού ζευγαριού είναι γνωστή και καταγεγραμμένη. Αγαπούσαν και οι δύο τις φάρσες και τα αστεία και δεν είναι λίγες οι φορές που ο φακός τους είχε «συλλάβει» να γελάνε συνωμοτικά ή ακόμη και να...χαχανίζουν κατά παράβαση του πρωτοκόλλου.

Οι φάρσες, τα αστεία και τα συνωμοτικά χαμόγελα

Όπως το 1951 κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στον Καναδά, όταν ο δούκας του Εδιμβούργου κυνηγούσε στο διάδρομο του τρένου τη σύζυγό του…φορώντας τεράστια, ψεύτικα δόντια.

Και όταν η Βασίλισσα αγχωμένη κάθισε για να κινηματογραφήσει την πρώτη της τηλεοπτική ομιλία το 1957, λέγεται ότι ο Φίλιππος είχε στείλει ένα σημείωμα στον σκηνοθέτη, λέγοντας: «Πείτε της να θυμηθεί τον…κλαυθμό και τον βρυγμό των οδόντων» το τρίξιμο των δοντιών δηλαδή σε μία μια σαρκαστική αναφορά στο μαρτύριο της Κολάσεως στην Καινή Διαθήκη. Ήταν ο τρόπος του να μειώσει το στρες και την αγωνία της πριν απο την παρθενική της ομιλία.

Σε ένα άλλο περιστατικό, ο Δούκας είχε αφήσει ένα κουτάκι με ξηρούς καρπούς στο γραφείο της Βασίλισσας κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας. Όταν εκείνη το άνοιξε έβγαλε μία κραυγή, καθώς πετάχτηκε από μέσα ένα αστείο φίδι!

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος και η Βασίλισσα Ελισάβετ αστειεύονταν διαρκώς ο ένας με τον άλλο. Εκείνος είχε ξεσπάσει μία φορά σε γέλια όταν ένας υπηρέτης σκόνταψε σε ένα τραπέζι σερβιρίσματος με αποτέλεσμα ένα κομμάτι γλυκό να προσγειωθεί επάνω στη μονάρχη. Μία άλλη φορά στις λαμπερές ιπποδρομίες Royal Ascot είχε σπάσει η καρέκλα του δούκα και εκείνος είχε πέσει φαρδύς πλατής στο έδαφος, κάνοντας την Ελισάβετ να διασκεδάσει με την καρδιά της.

«Πήρε το αίμα του πίσω» όταν η Βασίλισσα είχε σωριαστεί στο πάτωμα τα Χριστούγεννα του 2004, όταν ένα μέλος του προσωπικού απομάκρυνε την καρέκλα της , νομίζοντας ότι είχε απομακρυνθεί από το τραπέζι. Ακολούθησε μία αμήχανη σιωπή – πριν ο Φίλιππος αναλάβει πρωτοβουλία και κάνει όλη την οικογένεια να ξεσπάσει σε γέλια, χαλαρώνοντας για μία ακόμη φορά την ένταση.

Οι βασιλικοί συντάκτες θεωρούν ότι η ικανότητα αυτή που είχε ο δούκας του Εδιμβούργου να κάνει τη Βασίλισσα…να ξεχνιέται και να βλέπει την αστεία πλευρά της ζωής, ήταν ένας από τους σημαντικότερους ρόλους του στο πλευρό της. Αυτό αποδείχθηκε ξεκάθαρα για μία ακόμη φορά όταν το ζευγάρι ξέσπασε σε γέλια, ενώ επιθεωρούσε τη Φρουρά των Γρεναδιέρων στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Απρίλιο του 2003. Η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστή, πιστεύεται όμως ότι το συνωμοτικό τους γέλιο οφείλεται απλά και μόνο…στην παρουσία μιας μέλισσας.

Ένας βασιλικός γάμος με χιούμορ αλλα και...μπόλικη δόση ρομαντισμού



Εκτός από το χιούμορ, ο γάμος της Βασίλισσας και του Πρίγκιπα Φιλίππου είχε αρκετές δόσεις… ρομαντισμού. Αποδεικνύοντας πόσο ερωτευμένη ήταν όταν άρχισαν να φλερτάρουν, η Ελισάβετ άκουγε ξανά και ξανά το τραγούδι People Will Say We're In Love από το μιούζικαλ Οκlahοma! ενώ ο Φίλιππος υπηρετούσε στο Βασιλικό Ναυτικό. Ηταν το αγαπημένο τραγούδι του ζευγαριού.

Η Βασίλισσα εξέφρασε την ευτυχία της για τη νέα της ζωή σε επιστολές που έγραφε στη μητέρα της λίγο μετά το γάμο της με τον Φίλιππο το 1947. «Ο Φίλιππος είναι ένας άγγελος - είναι τόσο ευγενικός, με νοιάζεται και το να ζω μαζί του και να τον έχω δίπλα μου όλη την ώρα είναι τέλειο» έλεγε.



Εκείνος από την πλευρά του έγραφε στη νέα πεθερά του: «Η Λίλιμπετ είναι το μόνο πράγμα σε αυτόν τον κόσμο που είναι απολύτως αληθινό για μένα». Παρά το γεγονός ότι η βασίλισσα δεν εκφράζεται δημόσια, ο Φίλιππος δεν είχε κανένα πρόβλημα να δηλώνει την αγάπη του για αυτήν και να αποκαλύπτει μερικές από τις πιο οικείες λεπτομέρειες της σχέσης τους. Κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού δείπνου στο νότο της Γαλλίας λίγο μετά το γάμο τους είχε εξομολογηθεί ότι εκείνος και η σύζυγός του απολάμβαναν έναν πολύ...«παθιασμένο» γάμο.

Ο Φίλιππος και η ευεργετική του δράση στη Βασίλισσα



Το 1993, η Βασίλισσα ετοιμαζόταν να εκφωνήσει μία ομιλία, αλλά δεν μπορούσε να βρει τα γυαλιά της. Ο Φίλιππος σηκώθηκε και ανακοίνωσε: «Φοβάμαι ότι η Βασίλισσα ξέχασε τα γυαλιά της, οπότε πρέπει να διαβάσω την ομιλία» και συνέχισε να κάνει ακριβώς αυτό! Εκείνη κουβαλούσε πάντα στην τσάντα της μια ασημένια θήκη μακιγιάζ που της είχε χαρίσι ο σύζυγός της πριν από πολλά χρόνια, και μια φωτογραφία του με τη ναυτική του στολή.

«Είχε πολύ θετική επίδραση επάνω της», είπε κάποτε για τη σχέση τους ένας διπλωμάτης. «Άπλωνε ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω της και τη βοηθούσε παράλληλα να βγει από αυτό. Τη βοήθησε να γίνει αυτό που έγινε».

Εκείνος ήταν ανεξάρτητος, αυτό-δημιουργητος και συναισθηματικά ισχυρός. Εκείνη πάλι είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό πίσω από τα τείχη του παλατιού, προστατευμένη από τον πραγματικό κόσμο. Ο χαρακτήρας της είχε διαμορφωθεί με βάση το αυστηρό πρωτόκολλο, ήταν ντροπαλή και προσεκτική σε κάθε της βήμα. Συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον. Ο εγγονός τους πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε συνοψίσει κάποτε το δέσιμό τους, λέγοντας: «Την κάνει να γελάει επειδή μερικά από τα πράγματα που λέει και κάνει και ο τρόπος που βλέπει τη ζωή είναι προφανώς ελαφρώς διαφορετικός από το δικό της, οπότε οι δυό τους κάνουν ένα υπέροχο ζευγάρι».

Ο πρώην γραμματέας της Βασίλισσας, Λόρδος Τσάρτερις, συνόψισε τέλεια τη σχέση τους, λέγοντας: «Ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που αντιμετωπίζει τη Βασίλισσα απλά ως ένα άλλο ανθρώπινο ον. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, όμως πιστεύω ότι εκείνη το εκτιμά πολύ αυτό».



Η Βασίλισσα είχε πει κάποτε σε μία φίλη της ότι σε έναν άλλο κόσμο, θα ήθελε να αποσυρθεί στο Λανκασάιρ με τον Φίλιππο και να ζήσει μία ήρεμη ζωή σε μια όμορφη κοιλάδα στο Δάσος του Μπόουλαντ...





