Oscars 2021: Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ και ο Γιώργος Λαμπρινός διεκδικούν ένα χρυσό αγαλματίδιο

Η τελετή απονομής των Oscar είναι προγραμματισμένη για τις 25 Απριλίου 2021, λόγω της πανδημίας.

Δύο Έλληνες με λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό βρίσκονται στις φετινές υποψηφιότητες.

Ο διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ με την ταινία «η Δίκη των 7 του Σικάγο» και ο μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός για την ταινία «The Father», ο οποίος μόλις μία ημέρα πριν κέρδισε το βραβείο Σεζάρ.

Φαίδων Παπαμιχαήλ

Γιος του σκηνογράφου και καλλιτεχνικού διευθυντή Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, ξαδέλφου, φίλου και συνεργάτη του Τζον Κασσαβέτη, ο Φαίδων Junior γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Γερμανία, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου κι εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να δουλέψει ως φωτορεπόρτερ.

Το «κάλεσμα» του σινεμά και του Λος Αντζελες ήρθε με τη μορφή της συνεργασίας με τον Ρότζερ Κόρμαν, για τον οποίο δούλεψε ως διευθυντής φωτογραφίας σε επτά ταινίες μέσα σε δυο χρόνια!

Έχει δουλέψει σε πάνω από 40 ταινίες, με εύρος από το «The Million Dollar Hotel» του Βιμ Βέντερς, μέχρι το «This Is 40» του Τζαντ Απατοου, διατηρώντας μόνιμες συνεργασίες με σκηνοθέτες σαν τον Τζέιμς Μάνγκολντ («Identity», «Walk the Line», «3:10 to Yuma», «Knight and Day»), τον Γκορ Βερμπίνσκι («Mousehunt», «The Weatherman»), τον Τζορτζ Κλούνεϊ («The Ides of March», «The Monuments Men») και, φυσικά, τον Αλεξάντερ Πέιν, με τον οποίο γνωρίστηκε στο UCLA το 1986 και συνεργάστηκε στο «Πλαγίως», τους «Απογόνους» στο «Nebraska» (όπου ήταν και υποψήφιος για Οσκαρ) και το «Downsizing».

Έχοντας χάσει μια υποψηφιότητα πέρσι με το «Ford vs. Ferrari» του Τζέιμς Μάνγκολντ, ο Φαίδων Παπαμιχαήλ μετράει φέτος τη δεύτερη υποψηφιότητα του για Όσκαρ για την εξαιρετική δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν.

Τι είπε ο ίδιος για τη δουλειά του;

«Εχω δουλέψει με τον Γκορ Βερμπίνσκι και τον Ντέιβιντ Φίντσερ, οι οποίοι όπως και ο Τζέιμς Μάνγκολντ, διατηρούν μια συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα στις ταινίες τους ανεξάρτητα από τον Διευθυντή Φωτογραφίας με τον οποιό συνεργάζονται».

«Ο Τζέιμς Μάνγκολντ είναι συνεχώς μαζί μου και ανήσυχος για το κοντράστ και τον κορεσμό των χρωμάτων. Ο Ααρον Σόρκιν δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το τεχνικό κομμάτι. Μάλλον το αντίθετο. Κοιτούσε μόνο το τελικό αποτέλεσμα και έλεγε: «Μοιάζει τέλειο». Η δουλειά μου είναι να μεγεθύνω το όραμα και νομίζω ότι σε αυτήν την ταινία οι προθέσεις μου μεταφράστηκαν με επιτυχία», δήλωσε ο Παπαμιχαήλ για τη συνεργασία του με τον Άαρον Σόρκιν.

Γιώργος Λαμπρινός

Ο Έλληνας μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός που κέρδισε το Σεζάρ Καλύτερου Μοντάζ για την ταινία «Μετά το Χωρισμό» του Ξαβιέ Λεγκράν, στη λαμπερή τελετή απονομής των «γαλλικών Όσκαρ» που έγιναν χθες στο Παρίσι, έφερε έναν μεγάλο τίτλο τόσο στον δικό του επαγγελματικό χώρο, όσο και στη χώρα μας.

Τώρα, ανάμεσα στις υποψηφιότητες για την ταινία «The Father», βρίσκεται ξανά ο ίδιος, με κάθε φιλοδοξία να έχει μια ακόμη επιτυχία στην καριέρα του. Φυσικά και το ταλέντο του Γιώργου Λαμπρινού, αποτελεί συνέχεια του επίσης επιτυχημένου σκηνοθέτη Φώτου Λαμπρινού, που είναι ο πατέρας του.

