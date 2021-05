Αντζελίνα Τζολί: Η μοναξιά της… Λάρα Κροφτ - Γιατί δεν έκανε το επόμενο βήμα μετά το διαζύγιο

Για πρώτη φορά μετά το πολύκροτο διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή.

Η 45χρονη Αντζελίνα Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον 57χρονο Μπραντ Πιτ, τον Σεπτέμβριο του 2016, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές. Έκτοτε το πρώην ζευγάρι συνεχίζει τη μάχη για την κηδεμονία των έξι παιδιών τους, «γράφοντας» την ιστορία σε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα διαζύγια του Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο E! News η λαμπερή πρωταγωνίστρια αστειεύτηκε για το γεγονός οτι είναι….μόνη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και τόνισε ότι τα παιδιά της βοηθούν την ανύπαντρη μητέρα τους.

Αντζελίνα: «Μάλλον ειμαι πολύ απαιτητική»



Απαντώντας σε ερώτηση για τα...πρότυπα της στον έρωτα, η Τζολί είπε: «Προφανώς έχω πολύ μεγάλη λίστα (με όχι). Έχω μείνει μόνη μου εδώ και πολύ καιρό»

Είναι η πρωτη φορά γράφουν οι ταμπλόιντ που η πρώην κυρία Πίτ μίλησε ανοιχτά για την πιθανότητα να ερωτευτεί ξανά μετά τον επώδυνο χωρισμό της από τον 57χρονο ηθοποιό.



Το ζεύγος έχει έξι παιδιά, τρία υιοθετημένα, τον 19χρονο Μάντοξ, τον 17χονο Παξ και την 16 ετών Ζαχαρα, και τρία βιολογικά, την 14χρονη Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν, 12 ετών.



«Έχω έξι πολύ ικανά παιδιά. Φυσικά ξυπνάς και αισθάνεσαι, πως πρέπει να βεβαιωθείς ότι είναι εντάξει. Πρέπει να βεβαιωθείς ότι είναι διανοητικά εντάξει», πρόσθεσε, ομολόγησε ωστόσο πώς οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί τα τελευταία χρόνια.

Τα παιδιά της ειναι εκείνα που την προσέχουν πλέον



«Ειλικρινά νομίζω ότι πριν από λίγα χρόνια οι ρόλοι αντιστράφηκαν και εκείνα θέλουν να βεβαιωθούν πλέον ότι η μαμά είναι εντάξει».



Η διάσημη ηθοποιός δήλωσε ότι την προσέχουν πολύ, είναι πολύ τυχερή και εκείνη και τα παιδιά αποτελούν ομάδα. Τα λατρεύει όπως είπε, είναι όλα τους πολύ cool ,αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να ανησυχεί για εκείνα.

Αναγκαστικό διάλειμμα στην σκηνοθεσία



Σε πρόσφατη εξισου αποκαλυπτική συνέντευξή της η πρωταγωνίστρια είχε πει ότι η "αλλαγή" στην οικογένειά της, την ανάγκασε να επιστρέψει στην υποκριτική.

«Μου αρέσει η σκηνοθεσία, αλλά είχα μια αλλαγή στην οικογενειακή μου κατάσταση που δεν μου επέτρεψε να σκηνοθετήσω για λίγα χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε να κάνει μικρότερες δουλειές και να βρίσκεται περισσότερο στο σπίτι, έτσι επέστρεψε στους ρόλους σε ταινίες. Η Τζολί πρωταγωνιστεί στο θρίλερ "Those Who Wish Me Dead"

