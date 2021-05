Δολοφονία Κένεντι: Η αποκάλυψη που σοκάρει - Τι είχε ζητήσει από τους σωματοφύλακές του

Νέα στοιχεία για την δολοφονία του Τζον Κένεντι έρχονται στη δημοσιότητα.

Το ημερολόγιο έδειχνε 22 Νοεμβρίου του 1963, όταν όλος ο πλανήτης είδε σοκαρισμένος τη δολοφονία του προέδρου Κένεντι. Μια δολοφονία που μέχρι και σήμερα καλύπτεται με πέπλο μυστηρίου και σωρεία θεωριών συνωμοσίας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, όπως αναφέρει η New York Post, ο Κένεντι είχε καλέσει στο γραφείο του τον υπεύθυνο ασφαλείας του, ζητώντας του να μην υπάρξουν στο όχημά του σωματοφύλακες, αλλά να τον ακολουθούν κατά πόδας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ντάλας.

«Δίνουμε στους ανθρώπους λάθος εντύπωση», ανέφερε ο Κένεντι στον Floyd Boring, ο οποίος θέλοντας και μη δέχτηκε όσα ζήτησε ο πρόεδρος.

Και κάπου εδώ μπαίνει στην ιστορία η λεπτομέρεια που ίσως έσωζε τον Κένεντι. Αν υπήρχαν πράκτορες μαζί με τον πρόεδρο, τότε ο Κένεντι δεν θα χρησιμοποιούσε το κάμπριο που ξέρουμε και έχουμε δει όλοι, αλλά μεγαλύτερο και κλειστό όχημα.

Όλα αυτά, περιγράφονται στο βιβλίο «Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service» της Carol Leonning, στο οποίο γίνεται αναδρομή στις επιχειρήσεις των Μυστικών Υπηρεσιών στο πλάι των προέδρων των ΗΠΑ.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Self-test: Τι ισχύει για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Πότε πρέπει να τα κάνουν