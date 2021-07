Βρετανία: Αύριο αίρεται ένα από τα αυστηρότερα lockdown στον κόσμο – Φόβοι και προκλήσεις

Ένα απο τα αυστηρότερα lockdown στον κόσμο αίρεται αύριο, διχάζοντας ωστόσο κοινό και ειδικούς. Πολλοί επιστήμονες προειδοποιούν κατά της άρσης των περιοριστικών μέτρων, ενώ αρκετοί είναι οι πολίτες που φοβούνται να επιστρέψουν στην κανονικότητα της ζωής τους προ πανδημίας.

Η Βρετανία μετρά αντίστροφα για τη λεγόμενη «Ημέρα Ελευθερίας», αύριο Δευτέρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ίσως χρειαστεί νέο lockdown εντός εβδομάδων και τους πολίτες να φοβούνται να επιστρέψουν στην κανονικότητα.

Η Βρετανία ετοιμάζεται να αποσύρει τα τελευταία περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού, παρά τη συνεχιζόμενη μάχη για τον περιορισμό μίας «απειλής» που αλλάζει μορφή και συνεχίζει να μεταλλάσσεται, γράφει το CNN.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, πολλοί Βρετανοί βρίσκουν την ιδέα της επιστροφής στο γραφείο, της μετακίνησης με τα πολυσύχναστα μέσα μεταφοράς, ή της διασκέδασης σε μία παμπ με φίλους γεμάτη προκλήσεις, αν όχι τρομακτική.

«Πολλοί από τους φίλους μου έχουν προσαρμοστεί. Μόλις άρχισε να περιορίζεται το lockdown έλεγαν: ανυπομονώ να πάω για clubbing, δεν μπορώ να περιμένω να πάω σε φεστιβάλ, θέλω να φύγω.

Και εγώ έλεγα: Ω Θεέ μου, νιώθω άγχος απλά να μπω στο λεωφορείο για να πάω στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπαίνω σε αεροπλάνο και πάω σε άλλη χώρα, ή ακόμα και ότι πηγαίνω σε ένα κλαμπ», λέει η Κίτι Γκρου project manager στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας που βοηθάει στην οργάνωση του εμβολιασμού.

Η Αγγλία ήταν αρχικά έτοιμη να γιορτάσει την «Ημέρα της Ελευθερίας» στις 21 Ιουνίου, αλλά η κυβέρνηση καθυστέρησε την άρση των μέτρων μέχρι τις 19 Ιουλίου εν μέσω της έντονης ανησυχίας για την παραλλαγή Δέλτα.

Η απόφαση πυροδότησε αντιδράσεις από μερίδα πολιτών που βιάζονταν να αφήσουν πίσω την πανδημία.

Το hashtag #ImDone (Aρκετά!, Κουράστηκα! σε ελεύθερη μετάφραση) έγινε δημοφιλές στο Twitter και οι βρετανικές ταμπλόιντ στα πρωτοσέλιδά τους εξέφραζαν επίσης αγανάκτηση . - Η εφημερίδα Sun έγραψε "Θα απελευθερωθούμε ποτέ;" κάτω από τις λέξεις "Το βασανιστήριο του έθνους" στην πρώτη της σελίδα.

Αυτήν την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον εξέθεσε το σχέδιό του, μετατοπίζοντας το επίκεντρο από τα αναγκαστικά μέτρα στην προσωπική ευθύνη σε θέματα όπως η κοινωνική απόσταση και η μάσκα.

Προειδοποίησε παράλληλα ότι «αυτή η πανδημία δεν έχει τελειώσει και σίγουρα δεν θα έχει τελειώσει έως τις 19 Ιουλίου», εξηγώντας ότι τα κρούσματα της Covid-19 εξακολουθούν να αυξάνονται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Και ενώ πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν με χαρά σε εστιατόρια, σαλόνια αισθητικής και καταστήματα, δεν απολαμβάνουν όλοι την απόφαση για πλήρες άνοιγμα.

"Τους τελευταίους 18 μήνες μάθαμε ότι το να είσαι κοντά σε ανθρώπους και να είσαι έξω με κόσμο συνδέεται με απειλή", δήλωσε η ψυχολόγος και συγγραφέας Emma Kavanagh. "Ο εγκέφαλός μας είναι τώρα συντονισμένος σε αυτό, οπότε φυσικά θα προκαλέσει μια αντίδραση άγχους όταν εκθέσουμε ξανά τον εαυτό μας."

Η Kavanagh άρχισε να ερευνά τις νευρολογικές αντιδράσεις σε ακραία περιβάλλοντα τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε το πρώτο lockdown στη Βρετανία και διαγνώστηκε και η ίδια θετική στον ιό.

«Είχα γίνει υστερική, νόμιζα ότι δεν μπορούσα να επιβιώσω σε αυτό το επίπεδο άγχους», θυμάται. «Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Ήμουν όπως όλοι οι άλλοι, ένιθα ότι διαλύομαι».

Ενώ υπέφερε από long covid και ταω παιδιά της έκαναν μάθημα από το σπίτι, η Kavanagh ξεκίνησε στα κοινωνικά μέσα μία ενδελεχή έρευνά της σχετικά με την εξάντληση, την «ομίχλη του εγκεφάλου» και τα άλλα σουρεαλιστικά συμπτώματα που είναι πλέον συνώνυμα με την πανδημία.

Οι δημοσιεύσεις της στο Twitter έγιναν γρήγορα viral. Το θέμα τους είναι το επίκεντρο του τελευταίου βιβλίου της, How to be Broken, το οποίο προσφέρει πληροφορίες για την αντιμετώπιση του διαρκούς άγχους.

Για όσους φοβούνται ότι μπορεί να μην είναι ποτέ έτοιμοι να επιστρέψουν στο φυσιολογικό - ή ό, τι έρχεται στη συνέχεια ως "νέο φυσιολογικό" - η Kavanagh προσφέρει μια βασική συμβουλή: Δώστε χρόνο. «Ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που εκτίθενται σε τραύμα δεν δείχνουν μόνο ανθεκτικότητα, αλλά επίσης εμφανίζουν μετατραυματικό στρες» είπε στο CNN.

Ορισμένοι ψυχολόγοι προβλέπουν ότι τα αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης που βίωσαν οι πολίτες κατά τη διάρκεια της καραντίνας, δεν θα εξαφανιστούν με την άρση των μέτρων.

Το άνευ προηγουμένου άγχος και η απομόνωση της πανδημίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν «κοινωνική ύφεση» με βαθιές και διαρκείς επιπτώσεις στην υγεία, την ευτυχία και την παραγωγικότητά μας, προειδοποίησε ο πρόσφατα ο γενικός χειρουργός των ΗΠΑ Δρ. Βίβεκ Μέρθι.

Αν και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις δεν είναι ακόμη γνωστές, οι ερευνητές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι συμπεριφορές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας - καταναγκαστικές συνήθειες υγιεινής, φόβος για δημόσιους χώρους ή συνεχής έλεγχος για συμπτώματα - θα δυσκολέψουν την «επιστροφή» στην κοινωνία.

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από την κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση βοήθειας Anxiety UK αποκάλυψε το ποσοστό των ανθρώπων που προσβλέπουν στην επανέναρξη της φυσιολογικής ζωής και εκείνων που προτιμούν να μείνουν στο σπίτι ήταν σχεδόν το ίδιο: 36%

Η προοπτική της επιστροφής στην κοινωνία έχει αυξήσει τις ανησυχητικές τάσεις για πολλούς και έχει δημιουργήσει νέες φοβίες για άλλους.

Ενώ οι ερευνητές περιμένουν να δουν αν ένα από τα αυστηρότερα lockdown στον κόσμο θα προκαλέσει κρίση ψυχικής υγείας, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από τις συνομιλίες με δεκάδες Βρετανούς: Πολλοί αισθάνονται ένα είδος «άγχους επιστροφή στην κανονική ζώη» σημειώνει το CNN.

