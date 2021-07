Τζένιφερ Λόπεζ: Το κορίτσι από το Μπρονξ με το «άγγιγμα του Μίδα» και η πολυσυζητημένη επανασύνδεση

Νατάσα Παυλοπούλου

31/07/2021 00:30

Η επανασύνδεση της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπέν Άφλεκ, χρόνια μετά το ειδύλλιό τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είναι εδώ και εβδομάδες πρώτο θέμα στο σκανδαλοθηρικό Τύπο.

Η διάσημη ποπ σταρ γιόρτασε πρόσφατα τα 52α γενέθλιά της παρέα με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Δίπλα της ήταν και ο ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε και επίσημα πλέον, είναι ξανά μαζί. Το θέμα τροφοδοτεί τις ταμπλόιντ, σχολιάστηκε ωστόσο με έναν ιδιαίτερο τρόπο ακόμη και από την έγκριτη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Συνήθως σημειώνει η αρθρογράφος «δε δίνω δεκάρα για τις φωτογραφίες διάσημων ζευγαριών. Γιατί όμως αυτή η φωτογραφία του συγεκριμένου ζεύγους ζέστανε την καρδιά μου;» Και η απάντηση μέσα στην...επιτηδευμένη της αφέλεια μοιάζει ιδιαίτερα εύστοχη.

«Γιατί ενσαρκώνει την ελπίδα. Μπορούμε να προσποιηθούμε, για μια σύντομη στιγμή, ότι όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν στον πλανήτη από το 2002 - η μεγάλη ύφεση, η εκλογή του Τραμπ, το Brexit, ο κορονοϊός - δεν συνέβησαν ποτέ. Το σώμα της Λόπεζ δεν έχει γεράσει. Είναι ξανά μαζί με τον Άφλεκ για τον οποίο τραγουδούσε στο εμβληματικό άλμπουμ που περιελάμβανε το τραγούδι Jenny from the Block - «Σ 'αγαπώ, είσαι τέλειoς / Μια ενσάρκωση των ονείρων μου /… / Θα είσαι πάντα / Η λαγνεία μου, η αγάπη μου, ο άντρας μου, το παιδί μου, ο φίλος μου και ο βασιλιάς μου».

Η Λατίνα σταρ μετά τον πρόσφατο χωρισμό της από τον Άλεξ Ροντρίγκεζ βρήκε καταφύγιο στη γνώριμη αγκαλιά του πρώην αγαπημένου της Μπεν Άφλεκ.

Και ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε στο 2002, όταν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ γνωρίζονταν στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli», μία αμερικανική κωμωδία που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Mάρτιν Μπρεστ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ήταν από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εποχής των 90's. Το ζεύγος Bennifer αρραβωνιάστηκε τον Νοέμβριο του 2002, ωστόσο λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας χώρισε, κυρίως γιατί εκείνος δεν άντεχε την ασφυκτική πίεση των μίντια.

Από το 2002 μέχρι το 2004 οι παπαράτσι έτρεχαν πίσω τους, παρακολουθούσαν την κάθε τους κίνηση και το κάθε τους βήμα, ειδικά την περίοδο εκείνη που η JLo έχτιζε την καριέρα της και μονοπωλούσε το ενδιαφέρον ως η «νέα σέξι λατίνα του Χόλιγουντ».

Είχαν παίξει μαζί σε μία ακόμη ταινία το «Jersey Girl» ενώ ο Μπεν Αφλεκ είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα χιτ της τραγουδίστριας, το «Jenny from the Block». Η επανασύνδεσή τους «ταξίδεψε» πολλούς σε μία πιο ανέμελη εποχή πριν ξεσπάσει η πανδημία και πολλές από τις κρίσεις που ακολούθησαν.

Ποια είναι η Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λιν Λόπεζ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1969 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, από τους Ντέιβιντ Λόπεζ και Γουαδαλούπε Ροντρίγκεζ, ενώ έχει ακόμη δύο αδελφές, την Λέσλι και την Λίντα. Ο πατέρας της, δούλευε ως τεχνικός υπολογιστών και η μητέρα της εργαζόταν ως καθαρίστρια σε σπίτια.

Τα παιδικά της χρόνια ήταν φτωχικά, καθώς ζούσε με την οικογένεια της σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα. Στην ηλικία των επτά ετών, έκανε την πρώτη της περιοδεία στη Νέα Υόρκη, μαζί με τις άλλες κοπέλες της σχολής μπαλέτου που παρακολουθούσε. Στα δεκαέξι της, έκανε ένα μικρό διάλειμμα για να πατήσει στα μονοπάτια του κινηματογράφου, παίζοντας στην ταινία «My Little Girl».

Η αγάπη της όμως για το χορό την απομάκρυνε από τα πλατό, γεγονός που τελικά την αποζημίωσε όταν κέρδισε υποτροφία για μια ανώτερη ακαδημία χορού του Μανχάταν. Η μητέρα της όμως ουδέποτε είχε συμβιβαστεί με την ιδέα της καλλιτεχνικής καριέρας για την κόρη της, γι’ αυτό την εμπόδισε με διάφορους τρόπους, στερώντας της αρχικά το χαρτζιλίκι. Αποφασισμένη να πετύχει τα όνειρά της, η JLO εγκατέλειψε την οικογενειακή στέγη και για να καλύπτει τα έξοδα της, έπιασε δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο.

H πορεία προς την κορυφή

Mετά από αρκετές αποτυχίες και οντισιόν που δεν καρποφόρησαν, το 1995 έκανε το μεγάλο άλμα στα κινηματογραφικά πλατό, με ένα ρόλο πλάι στους Γουέλσι Σνάιπς και Γούντι Χάρελσον στην ταινία «Money Train».

Η μεγάλη πορεία προς την κορυφή ωστόσο ξεκίνησε το 1997, όταν ενσάρκωσε την αδικοχαμένη ντίβα Σελίνα Κιντανίγια Πέρεζ, μία Αμερικανίδα τραγουδίστρια μεξικανικής καταγωγής που δολοφονήθηκε το 2005.

Ακολουθούν μεγάλες επιτυχίες δίπλα σε κορυφαία ονόματα στον κινηματογράφο, ενώ παράλληλα έρχεται και η μεγάλη καριέρα στη μουσική. Το πρώτο της single με τίτλο «If you had my love» έγινε πλατινένιο με πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις.

Τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια και παραγωγός η JLo κυκλοφόρησε έκτοτε τη δική της σειρά ρούχων και καλλυντικών και έστησε μία επιχειρηματική αυτοκρατορία εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Τζένιφερ Λόπεζ διατηρεί τη φήμη της μετά από δύο δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία, χορεύοντας και τραγουδώντας όπως ακριβώς όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα της.

Με ένα φαντασμαγορικό σόου στην Τάιμς Σκουέαρ της Νέας Υόρκης, σφράγισε το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Εκατομμύρια Αμερικανοί υποδέχθηκαν το 2021 , με την εκρηκτική Λατίνα να ξορκίζει με το δικό της τρόπο τα δεινά της περασμένης χρονιάς.

Με φόντο την Αφροδίτη της Μήλου και άλλα αγάλματα κλασικής ομορφιάς η δημοφιλής Tζέι Λό έδινε παράσταση για λίγους καλεσμένους, σε μία Πρωτοχρονιά που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Μία από τις πετυχημένες τραγουδίστριες ποπ στον πλανήτη, έχοντας πουλήσει περίπου 70 εκατομμύρια δίσκους, μαγεύει άλλωστε σε κάθε της εμφάνιση.

H Tζένιφερ Λόπεζ με τη μητέρα της στη σκηνή, τον περασμένο Μάιο Α.Ρ

Είκοσι δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρωτου της σινγκλ, η «Τζένι φρομ δε μπλοκ», το κοριτσάκι που έκανε όνειρα δεν έχει αλλάξει, διαβεβαιώνει. «Να ονειρεύεστε γράφει συχνά πυκνά στις αναρτήσεις της στο Instagram, «γιατί τα όνειρα πραγματοποιούνται»



Στο τραγούδι της με τίτλο In the Morning καλεί τους θαυμαστές της να αγαπήσουν τον εαυτό τους. «Δεν μπορείτε να αλλάξετε κανέναν… παρά μόνο τον εαυτό σας . Γι αυτό ανοίξτε τα φτερά σας και απομακρυνθείτε από ο,τι δε σας αξίζει» έγραφε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.