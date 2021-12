Ο Alec Monopoly δημιούργησε έργο στο Μαϊάμι στη μνήμη του Virgil Abloh

Ο Virgil Abloh πέθανε από σπάνια μορφή καρκίνου.

Ο όμιλος LVMH ανακοίνωσε την Κυριακή (28/11) τον θάνατο του Virgil Abloh, του καλλιτεχνικού διευθυντή της Vuitton homme, σε ηλικία 41 ετών «από καρκίνο που πάλευε εδώ και αρκετά χρόνια».



Ως φόντο της τοιχογραφίας χρησιμοποιήθηκαν τα μπλε του ουρανού γραφικά από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020 του Abloh για τον Louis Vuitton, η οποία προσπαθούσε να ενσωματώσει την ιδέα του «Heaven on Earth» (Παράδεισου στη Γη), με σύννεφα που συμβόλιζαν την ελευθερία, την ενότητα και την ειρήνη.



Μια μεγάλη απεικόνιση του Abloh με μπλε κοστούμι LV, φτερά αγγέλου και ένα φωτοστέφανο είναι στο κέντρο του έργου και η φράση του «ART IS MADE IN HINDSIGHT» βρίσκεται στην αριστερή γωνία. Το όνομα του σχεδιαστή μόδας και οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου του είναι τυπωμένα σε Off-White Trademark γραμματοσειρά στη δεξιά γωνία.



Καθώς ο Abloh επέλεξε να υπομείνει τη διετή μάχη του με τον καρκίνο ιδιωτικά, ο θάνατός του ήταν ένα τεράστιο σοκ για την κοινότητα των δημιουργιών, την οποία επηρέασε βαθύτατα.

