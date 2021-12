Οι ιστορίες πίσω από αγαπημένα μας χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Σε μαγαζιά, στο ραδιόφωνο, στο σπίτι και στα κινητά παίζουν αγαπημένα σύγχρονα, κλασικά και παραδοσιακά τραγούδια των Χριστουγέννων και όλοι πιάνουμε τον εαυτό μας να τα σιγομουρμουρίζουν - Ποια είναι, όμως, η ιστορία των γνωστότερων εορταστικών τραγουδιών;

Έφτασε επιτέλους αυτή η εποχή του χρόνου. Στολίσαμε το σπίτι, υπάρχουν φωτάκια παντού, κάποιοι έχουμε ήδη φτιάξει χριστουγεννιάτικα γλυκά ενώ αρχίσαμε να ακούμε τα αγαπημένα μας χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία έχουν τη μοναδική δύναμη να μας γεμίζουν ενέργεια και να ζωγραφίζουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μας.

Τα έχουμε ακούσει από την παιδική μας ηλικία έως και σήμερα, εκατοντάδες ακόμα και χιλιάδες φορές, πόσα όμως γνωρίζουμε για αυτά τα χιλιοπαιγμένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ποιές άγνωστες ιστορίες κρύβουν από πίσω τους;

White Christmas

Ο Irving Berlin ήξερε ότι είχε μόλις γράψει ένα διαχρονικό τραγούδι με το που άφησε κάτω το μολύβι του - μάλιστα είπε: "Μόλις έγραψα το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ. Διάολε, μόλις έγραψα το καλύτερο τραγούδι οποιουδήποτε γράφτηκε ποτέ!" Ο Bing Crosby το τραγούδησε στη ραδιοφωνική του εκπομπή το 1941 και το ηχογράφησε το 1942. Ήταν το σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις σε οποιαδήποτε μουσική κατηγορία μέχρι που τη θέση κατέλαβε η βερσιον του Elton John του "Candle in the Wind" για την Πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1998.

Santa Claus is coming to town

Η παλαιότερη γνωστή βερσιόν αυτού του τραγουδιού ήταν τον Νοέμβριο του 1934 σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ήταν μια άμεση επιτυχία - πούλησε 100.000 αντίγραφα παρτιτούρας την επόμενη κιόλας μέρα και περισσότερα από 400.000 μέχρι τα Χριστούγεννα. Οι τραγουδοποιοί John Frederick Coots και Haven Gillespie κάθισαν σε ένα βαγόνι τρένου και έγραψαν το τραγούδι στο πίσω μέρος ενός φακέλου.

Jingle Bells – Τρίγωνα Κάλαντα

Το Jingle Bells δεν είναι μόνο πασίγνωστο, αλλά και το πιο παλιό που έχει γραφτεί ποτέ. Γραμμένο στο Μέντφορντ της Μασαχουσέτης το 1850 από τον Τζέιμς Πίερποντ ήταν στην πραγματικότητα ένα χειμωνιάτικο τραγούδι και όχι χριστουγεννιάτικο και, αρχικά, είχε τον τίτλο «One horse open sleigh».

Ο Πίερποντ έγραψε τους στίχους του τραγουδιού εμπνεόμενος από ανοιχτές ιπποδρομίες στο Σάλεμ και τους δρόμους μεταξύ των πλατειών Μέντφορντ και Μάλντεν. Τη μουσική για το κομμάτι συνέθεσε ο Όλιβερ Ντίτσον το 1857 σε ένα οικοτροφείο, το οποίο διέθετε εκείνη την εποχή το μοναδικό πιάνο στην πόλη.

Αφού δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1857 για πολλά χρόνια δεν είχε τραβήξει την προσοχή.

Ο Πίερποντ πέθανε το 1893, πέντε χρόνια πριν την πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού, που τελικά πήρε τον τίτλο Jingle Bells και έμεινε αναλλοίωτο σχεδόν 160 χρόνια μετά.

Silent Night

Ο θρύλος πίσω πίσω από την «Άγια Νύχτα» -όπως έχει αποδοθεί στα ελληνικά- θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένα θαύμα των Χριστουγέννων.

Η ιστορία αναφέρεται στον πατέρα Γιόζεφ Μορ στο Όμπερντορφ της Αυστρίας, ένα τιρολέζικο χωριό κοντά στο Σάλτσμπουργκ, ο οποίος ήταν αποφασισμένος να έχει μουσική στην λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων, παρά το γεγονός ότι το εκκλησιαστικό όργανο είχε σπάσει. Έτσι, έγραψε ένα ποίημα και ζήτησε από τον φίλο του, Φραντς Γκρούμπερ να συνθέσει μία μελωδία, χωρίς να απαιτείται μουσικό όργανο.



Η αλήθεια ωστόσο είναι λίγο λιγότερο δραματική.



Το 1816 ο καθολικός ιερέας έγραψε το ποίημα «Stille Nacht! Heilige Nacht!» ενώ είχε μεταβεί σε προσκύνημα στην εκκλησία του Mariapfarr, της Αυστρίας. Όταν πήγε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου δύο χρόνια αργότερα, ζήτησε από τον Γκρούμπερ να τον βοηθήσει να γράψει μουσική. Το τραγούδι παρουσίασαν οι δύο τους με συνοδεία χορωδίας την παραμονή των Χριστουγέννων του 1818.



Το «Silent Night» μεταφράστηκε στα αγγλικά 40 και πλέον χρόνια μετά από τον επίσκοπο Τζον Φρίμαν Γιανγκ. Το τραγούδι μεταφράστηκε συνολικά σε 142 γλώσσες.

Santa Claus is Coming to Town

Το τραγούδι γράφτηκε το 1932 από τους Haven Gillespie και J. Fred Coots. Αρχικά, δεν είχε τύχει ιδιαίτερα θερμής υποδοχής, καθώς θεωρούνταν αρκετά παιδικό και όχι τόσο εμπορικό για την εποχή.

Ο Coots εργαζόταν για το ραδιοφωνικό σόου του Eddie Cantor και προσπαθούσε να πείσει τον Eddie να το τραγουδήσει. Εκείνος δεν το δεχόταν, όμως, τελικά, πείστηκε από τη σύζυγό του Άιντα. Το τραγούδι έγινε αμέσως επιτυχία και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι των Χριστουγέννων.

Have Yourself A Merry Little Christmas

Όταν οι συγγραφείς Hugh Martin και Ralph Blaine έγραψαν αρχικά το κλασσικό (πλέον) κομμάτι για την ταινία του 1944, “Meet Me in St. Louis”, η Τζούντι Γκάρλαντ δεν δέχθηκε να το τραγουδήσει. Η ηθοποιός είπε ότι ήταν τόσο λυπηρό που θα έκανε τη συμπρωταγωνίστρια της, Margaret O’Brien, να κλαίει και να αφήσει τον εαυτό της τελείως απεριποίητο.

Μετά από κάποιες συζητήσεις, οι συγγραφείς αποφάσισαν να αλλάξουν το τραγούδι στην έκδοση που, τελικά, μπήκε στην ταινία.

Ρούντολφ το Ελαφάκι

Το καλοκαίρι του 1939 (ναι, καλά διάβασες), ο κολοσσός Montgomery Ward ήθελε να μπει στην χριστουγεννιάτικη εποχή και άρχισε να ψάχνει ιδέες για το χριστουγεννιάτικο βιβλίο του που θα μοιραζόταν με τα παιδιά στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου. Η αποστολή ανατέθηκε στον κειμενογράφο της εταιρείας, Ρόμπερτ Μέι, στον οποίο είπαν ότι θέλουν να φτιάξει μία χριστουγεννιάτικη ιστορία για ένα ζώο.

Εκείνο το διάστημα, ωστόσο, ήταν μία περίοδος δοκιμασίας για τον Μέι, καθώς είχε διαγνωστεί η σύζυγός του με καρκίνο και η οικογένεια είχε χρέη, λόγω του τεράστιου κόστους των φαρμάκων. Η γυναίκα του πέθανε, τελικά, τον Ιούλιο του 1939 αφήνοντας τον Μέι να μεγαλώσει μόνος την τετράχρονη κόρη τους, Μπάρμπαρα.

Το αφεντικό του Μέι στο Montgomery Ward προσφέρθηκε να αναθέσει την αποστολή σε άλλον, όμως εκείνος αρνήθηκε, καθώς, γράφοντας τον Ρούντολφ μπορούσε να ξεχαστεί από τη δύσκολη κατάσταση που προσπαθούσε να διαχειριστεί.

Η ιστορία του Ρούντολφ βασίστηκε και πολύ στις εμπειρίες του ίδιου του Μέι από την παιδική του ηλικία και τα πειράγματα που δεχόταν επειδή ήταν κοντός. Επίσης, άρεσαν πολύ τα ελάφια στην κόρη του.

Κυκλοφόρησαν συνολικά 2,4 εκατομμύρια αντίγραφα. Οι κριτικές ήταν διθυραμβικές και η εταιρεία σχεδίαζε να διανείμει κι άλλα, ωστόσο δεν το κατάφερε λόγω της έλλειψης σε χαρτί που είχε προκαλέσει ο πόλεμος. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου διένειμαν ακόμη 3,6 εκατομμύρια δωρεάν αντίτυπα σε παιδιά. Αν και το βιβλίο ήταν εξαιρετικό, η Montgomery Ward δεν το θεωρούσε ως πηγή εσόδων και έτσι τον Μάιο του 1947 αποφάσισε να μεταφέρει τα δικαιώματα του βιβλίου.

Δύο χρόνια αργότερα ο κουνιάδος του Μέι, ο μουσικός Τζόνι Μαρκς, έντυσε μουσικά τον γνωστό, πλέον, Ρούντολφ. Ο Bing Crosby επιστρατεύτηκε για την ερμηνεία του τραγουδιού και το 1964 το τραγούδι “Ρούντολφ το Ελαφάκι” συστήθηκε με τη μουσική που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Last Christmas: Ένας χωρισμός που έγινε ο ποπ ύμνος των Χριστουγέννων

10 Δεκεμβρίου 1984 και οι εμπορικοί πρίγκιπες της ποπ, Wham! κυκλοφορούν το ... επικό κομμάτι «Τα Τελευταία Χριστούγεννα». Η επιτυχία του είναι δεδομένη και είναι το μοναδικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία για το δακρύβρεχτο βιντεοκλίπ του. Το κομμάτι έχει γράψει ο Τζορτζ Μάικλ, που εισπράττει και όλα τα δικαιώματα.

Πρόκειται για ένα κομμάτι, που ενώ έκανε πάταγο σε πωλήσεις δεν έφτασε ποτέ στο Νο1 της Βρετανίας. Ήταν η τελευταία φορά σε αυτό το βιντεοκλίπ που είδαμε τον Τζορτζ Μάικλ χωρίς ... μούσι. Το τραγούδι ουσιαστικά μιλάει για έναν επίπονο χωρισμό και όχι για τη χαρά των Χριστουγέννων - των οποίων έχει γίνει μουσικό σήμα κατατεθέν, και περισσότερο απο ποτέ μελαγχολικό με τον θάνατό του την βραδιά των Χριστουγέννων.

All I want for Christmas: Η Μαράια το έχει εκμεταλλευτεί με όλους τους δυνατούς τρόπους

Από το 1994, όταν κυκλοφόρησε, μέχρι σήμερα, το «All I Want for Christmas Is You» είναι το τραγούδι-συνώνυμο της εορταστικής περιόδου. Είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει γίνει Νο1 σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, ενώ έχει χαρίσει στην Μαράια Κάρεϊ τρία βραβεία Γκίνες.

Με περισσότερες από 14 εκατομμύρια πωλήσεις και μια θέση ανάμεσα στα best-selling single όλων των εποχών, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Φέτος, για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα το «All I Want for Christmas Is You» παραμένει στο νούμερο ένα των Top 100 τραγουδιών της λίστας Christmasy Rolling Stone. Το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ συγκεντρώνει 50 εκατομμύρια ροές ήχου και 13.400 πωλήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από την 18η Δεκεμβρίου έως την παραμονή των Χριστουγέννων.

Το «Rockin Around the Christmas Tree» της Μπρέντα Λι, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1958, είναι στη δεύτερη θέση με σχεδόν 45 εκατομμύρια ροές ήχου. Το «Jingle Bell Rock» του Μπόμπι Χελμς, το «A Holly Jolly Christmas» του Μπερλ Ιβς και το «It’s the Most Wonderful Time of the Year» του Άντι Ουίλιαμς συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Η λίστα Top 100 του Rolling Stone παρακολουθεί τα πιο δημοφιλή τραγούδια της εβδομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τραγούδια ταξινομούνται με βάση τις ροές ήχου και τις πωλήσεις, ενώ δεν καταγράφεται η ακρόαση μέσα από ψηφιακούς ή συμβατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.