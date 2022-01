Τραγωδία στις ΗΠΑ: Η Μiss Usa 2019 πήδηξε στο κενό απο ουρανοξύστη 60 ορόφων

Σοκ στις ΗΠΑ προκαλεί η αυτοκτονία της 30χρονης Τσάρλι Κράιστ. Η 30χρονη βασίλισσα της ομορφιάς, δημοσιογράφος και δικηγόρος, πήδηξε στο κενό απο ένα πολυώρο κτήριο στο Μανχάταν και βύθισε στη θλίψη τους οικείους και τους συνεργάτες της

Η πρώην νικήτρια τoυ διαγωνισμού ομορφιάς και ανταποκρίτρια του Extra, Τσέσλι Κράιστ, άφησε την τελευταία του πνοή στο Μανχάταν το πρωί της Κυριακής, σε μία δραματική είδηση που κάνει το γύρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Η 30χρονη καλλονή πήδηξε από το 60όροφο κτίριο Orion, όπου διατηρούσε διαμέρισμα στον ένατο όροφο και βρέθηκε νεκρή στο χιονισμένο πεζοδρόμιο. Είχε κερδίσει το διαγωνισμό Miss USA το 2019 εκπροσωπώντας τη Βόρεια Καρολίνα, ενώ έδινε μάχη για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης. Ήταν επίσης δικηγόρος περίπλοκων αστικών υποθέσεων και είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα.

Εργαζόταν επίσης ως ανταποκρίτρια για την ψυχαγωγική εκπομπή Extra και είχε λάβει δύο υποψηφιότητες Emmy για τη δουλειά της. Η Κράιστ ήταν υπέρμαχος για την ψυχική υγεία και είχε μιλήσει για το θέμα πολλές φορές σε πρόσφατες συνεντεύξεις της. Πήδηξε από ένα τμήμα του κτηρίου που ήταν ανοιχτό, ενώ για τελευταία φορά την είχαν δει στη βεράντα του 29ου ορόφου, όπως ανέφεραν πηγές.

Η τελευταία της ανάρτηση

Λίγες ώρες πριν απο το θάνατό της, έγραφε στη σελίδα της στο Instagram, «Μακάρι αυτή η μέρα να σας φέρει ανάπαυση και ειρήνη».

Η αστυνομία βρήκε ένα σημείωμα στο διαμέρισμα που έλεγε ότι ήθελε να αφήσει τα πάντα στη μητέρα της, επίσης πρώην νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιά. Δεν έδινε καμία εξήγηση για τις πράξεις της στο σημείωμα. «Δεν ήταν μόνο όμορφη αλλά ήταν και έξυπνη, ήταν δικηγόρος», είπε μια αστυνομική πηγή στη New York Post. «Eίχε μια ζωή που θα τη ζήλευε κανείς. … Είναι τόσο θλιβερό»

Ως πρώην Μις Βόρεια Καρολίνα, η Kράιστ απαθανάτισε την τιάρα Miss USA φορώντας μια στολή με αστραφτερά φτερά για τον εθνικό διαγωνισμό κοστουμιών, σε ένα νεύμα στο ποίημα «I Know Why the Caged BIrd Sings» της Μάγια Αγγέλου.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, περιέγραψε τον εαυτό της ως ένα «περίεργο παιδί» που τώρα ανήκει στην πρώτη γενιά των αληθινά ισχυρών γυναικών. Οταν την ρώτησαν στον τελευταίο γύρο να χρησιμοποιήσει μια λέξη για να συνοψίσει τη γενιά της, είπε «καινοτόμα».

«Βρίσκομαι εδώ στη Νεβάδα, στην πολιτεία που έχει το πρώτο γυναικείο κοινοβούλιο με πλειοψηφία σε ολόκληρη τη χώρα», είπε. «Η δική μου είναι η πρώτη γενιά που έχει αυτή τη νοοτροπία της συμπερίληψης, της ποικιλομορφίας, της δύναμης και ενδυναμώνει τις γυναίκες. Ανυπομονώ να δω τη γενίά μου να προοδεύει συνεχώς».

Ποιά ήταν η βασίλισσα της ομορφιάς

Η Kράιστ γεννήθηκε στο Τζάκσον του Μίσιγκαν από λευκό, Πολωνοαμερικανό πατέρα και μαύρη μητέρα, την Έιπριλ Σίμπκινς νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς στη Βόρεια Καρολίνα το 2002. Μεγάλωσε στο Charlotte και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας.

Πήρε το πτυχίο της στη Νομική από το Πανεπιστήμιο Wake Forest στο Winston-Salem της Βόρειας Καρολίνας, όπου συμμετείχε σε μια σειρά από δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ένωσης Μαύρων Νομικών Φοιτητών, σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn.

Σε κινηματογραφική πρεμιέρα το 2020

Αφού εργάστηκε σε μπαρ, εργάστηκε ως συνεργάτης δικηγόρος στην Poyner-Spruill LLP στο Charlotte μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Μαΐου 2019 ως μέλος της ομάδας αστικών διαφορών της εταιρείας. Έκανε εθελοντική εργασία για να μειώσει τις ποινές των κρατουμένων.

Η οικογένεια της Kράιστ την περιέγραψε ως «εκείνη που ενέπνεε τους άλλους σε όλο τον κόσμο με την ομορφιά και τη δύναμη της». «Με συντριβή και μεγάλη θλίψη, μοιραζόμαστε τον θάνατο της αγαπημένης μας Τσέσλι», αναφέρει στην ανακοίνωση.

«Το μεγάλο φως της ήταν αυτό που ενέπνευσε άλλους σε όλο τον κόσμο με την ομορφιά και τη δύναμη της. Νοιαζόταν, αγαπούσε, γελούσε, έλαμπε. Η Τσέσλι ενσάρκωσε την αγάπη και υπηρέτησε τους άλλους, είτε μέσω της δουλειάς της ως δικηγόρος που αγωνίζεται για την κοινωνική δικαιοσύνη, ως Μις ΗΠΑ και ως οικοδεσπότης στο Extra.

«Αλλά το πιο σημαντικό, ως κόρη, αδερφή, φίλη, μέντορας και συνάδελφος, γνωρίζουμε ότι η επίδρασή της θα συνεχιστεί. Καθώς σκεφτόμαστε την απώλειά μας, η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή ».

Η μάχη της για την ψυχική υγεία

Η ίδια η Κράιστ συχνά μοιραζόταν τα συναισθήματά της με τους followers της στο Instagram και είχε πει ότι τα social media ήταν όλα για επίδειξη. «Στο Instagram θέλω να φαίνομαι καλύτερα ενώ μοιράζομαι μια ματιά στη ζωή μου, τη διασκέδαση μου και το σώμα για το οποίο είμαι περήφανος. Αλλά αυτό είναι όλο. Μια προσεκτική ματιά σε μια στιγμή στο χρόνο. Μην επιτρέπετε αυτό που βλέπετε εδώ να σας κάνει να ξεχάσετε ότι έχω απίστευτα ελαττώματα. Απλώς επέλεξα να μην μοιραστώ αυτά τα ελαττώματα σε μια φωτογραφία», έγραφε τον περασμένο Ιούνιο.

«Και σίγουρα μην συγκρίνετε τα δικά σας ελαττώματα με αυτά που βλέπετε σε αυτήν την εικόνα ή με οποιαδήποτε άλλη στη σελίδα μου. Δεν είναι δίκαιο να συγκρίνεις το 100% του εαυτού σου, τις καλές σου μέρες, τις κακές μέρες και όλα τα ενδιάμεσα με ένα πολύ επιμελημένο τμήμα μου στις καλύτερες μέρες μου».

Τον Οκτώβριο του 2019, μίλησε στο Facebook για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και προσέφερε συμβουλές αντιμετώπισης του άγχους. «Κάνω πολλά για να διασφαλίσω ότι διατηρώ την ψυχική μου υγεία και το πιο σημαντικό πράγμα που έκανα είναι να μιλήσω με έναν σύμβουλο. Είναι πολύ εύκολο να μιλήσεις. Μου δίνει εξαιρετικές στρατηγικές ειδικά αν είμαι λυπημένος ή χαρούμενος ή έχω έναν πολυάσχολο μήνα μπροστά μου.

«Όταν δεν μιλάω με τον σύμβουλό μου, αφιερώνω χρόνο στο τέλος κάθε μέρας για να αποσυμπιεστώ»,έλεγε η Κράιστ. «Βγάζω την πρίζα, κλείνω το τηλέφωνό μου, δεν απαντώ σε μηνύματα. Απλώς κάθομαι και βλέπω τις αγαπημένες μου ταινίες ».