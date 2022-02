Πέθανε ο μουσικός Ίαν ΜακΝτόναλντ ιδρυτικό μέλος των King Crimson και Foreigner

Ο Άγγλος μουσικός, συνιδρυτής των King Crimson και Foreigner, Ίαν ΜακΝτόναλντ πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο Ίαν Μακ Ντόναλντ «πέθανε ήσυχα στις 9 Φεβρουαρίου 2022 στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Ο Ίαν ΜακΝτόναλντ, ο οποίος έπαιζε σαξόφωνο, πλήκτρα και πνευστά, ήταν ιδρυτικό μέλος του πρωτοποριακού progressive rock συγκροτήματος King Crimson, μαζί με τους Ρόμπερτ Φριπ, Μίχαελ Τζάιλς, Πίτερ Σίνφιλντ και Γκρεγκ Λέικ.

Η θητεία του στους King Crimson ήταν σύντομη, αλλά εντυπωσιακή. Η προηγούμενη εμπειρία του ως μέλος σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα επηρέασε τον πρώιμο ήχο της μπάντας, όπως και το πληκτρολόγιο Mellotron που πρότεινε να αγοράσουν.

Η συνεισφορά του διακρίνεται σε όλο το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ των King Crimson του 1969, «In the Court of the Crimson King». Εκτός από το ότι συνέγραψε κάθε κομμάτι του άλμπουμ, έπαιξε σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρίνο, μπάσο κλαρίνο, Mellotron, τσέμπαλο, πιάνο, όργανο και βιμπράφωνο.

Στο τέλος του 1969 λόγω διαφορών με άλλα μέλη του συγκροτήματος αποχώρησε από τους King Crimson.

Το 1976, ο Ίαν ΜακΝτόναλντ μαζί με τους Μικ Τζόουνς, Λου Γκραμ, Αλ Γκρίνγουντ, Εντ Γκαλιάρντι και Ντένις Έλιοτ δημιούργησαν το Βρετανο-Αμερικανικό ροκ συγκρότημα Foreigner.

Το πρώτο τους άλμπουμ που έφερε το όνομά τους, κυκλοφόρησε το 1977 και έγινε πλατινένιο στις ΗΠΑ χάρη στις επιτυχίες τους «Feels Like the First Time» και«Cold As Ice».

Το 1978 κυκλοφόρησαν το «Double Vision» που έγινε ακόμη πιο μεγάλη επιτυχία και έφθασε στο No.3 του chart των άλμπουμ στις ΗΠΑ.

Επιθυμώντας περισσότερο δημιουργικό έλεγχο στη μουσική των Foreigner, ο Τζόουνς απομάκρυνε τους Αλ Γκρίνγουντ και Ίαν ΜακΝτόναλντ από το συγκρότημα το 1980.

Ο Ίαν ΜακΝτόναλντ στη συνέχεια εργάστηκε ως μουσικός σε δισκογραφικές παραγωγές, ηχογραφώντας με καλλιτέχνες όπως οι T.Rex, Fruupp και Steve Hackett.

Αργότερα επανασυνδέθηκε με τους Foreigner στη σκηνή ως ειδικός προσκεκλημένος και με τους Μίχαελ Τζάιλς και άλλα μέλη των King Crimson στο σχήμα 21st Century Schizoid Band.

Τα τελευταία χρόνια εμφανιζόταν με τη μπάντα από τη Νέα Υόρκη Honey West με την οποία κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Bad Old World» το 2017.