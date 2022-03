Πόλεμος στην Ουκρανία: Kοριτσάκι τραγουδάει το «Let It Go» στο καταφύγιο και συγκινεί

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές εν μέσω πολέμου - Το τραγούδι «Let It Go» βραβεύτηκε με Όσκαρ το 2014, περιγράφοντας μια ιστορία θάρρους και εμψύχωσης

Ώρες αγωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς διανύουμε την ενδέκατη ημέρα όπου τα ρωσικά στρατεύματα πραγματοποίησαν εισβολή στα εδάφη της Ουκρανίας.

Σπαραγμός στα συντρίμμια, χάος εντός των πόλεων, αβεβαιότητα και τρόμος για το μέλλον των προσφύγων, αγωνία για όσους μένουν πίσω.

Σε ένα από αυτά τα καταφύγια προσφύγων στο Κίεβο, ένα κοριτσάκι 11 ετών, θέλοντας να εμψυχώσει όσους βρίσκονται εκεί, τραγούδησε στα ουκρανικά το «Let It Go» από τη γνωστή ταινία «Frozen».

Ακούστε παρακάτω την ερμηνεία του μικρού κοριτσιού που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο

Το τραγούδι αυτό πήρε Όσκαρ το 2014 καθώς περιγράφει μια ιστορία θάρρους και εμψύχωσης.

Το κοριτσάκι τραγουδάει με στίχους στη γλώσσα της και στο τέλος, όλοι ξεσπούν συγκινημένοι σε χειροκροτήματα.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ιρπίν - Live όλες οι εξελίξεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr