Σεισμός 7,3 στην Ιαπωνία

?#Earthquake (#地震) M7.4 occurred 78 km SE of #Sendai-shi (#Japan) 18 min ago (local time 23:36:32). More info at:

?https://t.co/LBaVNedOuH

?https://t.co/odj0RvGpGW

?https://t.co/uYzLQuTw4C pic.twitter.com/Y5TBOCcqBa