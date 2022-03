Η οργή της Τζιλ Μπάιντεν για την Κάμαλα Χάρις: «Γιατί να επιλέξουμε κάποιον που επιτέθηκε στον Τζο;»

Η Τζιλ Μπάιντεν είχε επικρίνει δριμύτατα την επιλογή της Καμάλα Χάρις ως υποψήφιας για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ, αποκαλύπτει νέο βιβλίο

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, παραπονέθηκε για την απόφαση του συζύγου της να επιλέξει την Κάμαλα Χάρις ως «δεξί χέρι» του σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο. Φέρεται να αναρωτήθηκε μάλιστα: «Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί… πρέπει να επιλέξουμε αυτόν που επιτέθηκε στον Τζο;»

Το εν λόγω απόσπασμα περιέχεται στο βιβλίο This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future και φέρει την υπογραφή των δημοσιογράφων των New York Times, Τζόναθαν Μάρτιν και Άλεξ Μπερνς, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί στις 3 Μαΐου. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Μπάιντεν και ο Χάρις είναι «φίλοι αλλά όχι κολλητοί».

Την ατάκα της Τζιλ Μπάιντεν δημοσίευσε το Politico την Τρίτη. Η Χάρις είχε αφήσει το στίγμα της στο Συνέδριο των Δημοκρατικών και επέκρινε τον Μπάιντεν- σε ένα ντιμπέιτ στο Μαϊάμι τον Ιούνιο του 2019, επικρίνοντας την αντίθεσή του στο bussing, έναν τρόπο ενσωμάτωσης στα δημόσια σχολεία, ως νεαρός γερουσιαστής τη δεκαετία του 1970.

Ο Μπάιντεν φέρεται να πληγώθηκε από τον υπαινιγμό ότι είναι ρατσιστής, αλλά παρόλα αυτά επέλεξε τη γερουσιαστή από την Καλιφόρνια ως αντιπρόεδρό του και την έκανε την πρώτη έγχρωμη γυναίκα που έγινε αντιπρόεδρος.

Ο εκπρόσωπος της Τζιλ Μπάιντεν Μάικλ Λαρόσα, δήλωσε στο Politico: «Θα γραφτούν πολλά βιβλία για την εκστρατεία του 2020, με αμέτρητες αναδιηγήσεις γεγονότων – κάποιες ακριβείς, άλλες ανακριβείς. Η πρώτη κυρία και η ομάδα της δεν σκοπεύουν να σχολιάσουν καμία από αυτές».

Υποσχόμενος «ζουμερά αποσπάσματα» του νέου πολιτικού βιβλίου, η Politico είπε ότι ο Μάρτιν και ο Μπερνς προσφέρουν εκτενείς αναφορές για τις μάχες που δίνει η Χάρις ως αντιπρόεδρος. Καθώς οι σύμμαχοι διαμαρτυρήθηκαν για το «αδύνατο» χαρτοφυλάκιό της, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των συνόρων, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ανέφερε: «Η Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, η διευθύντρια επικοινωνίας του Μπάιντεν, όχι μόνο κουράστηκε από την κριτική ότι ο Λευκός Οίκος κακομεταχειρίζεται τη Χάρις αλλά κατηγόρησε την αντιπρόεδρο».

«Κατ' ιδίαν, η Μπέντινγκφιλντ είχε σημειώσει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά στην πολιτική σταδιοδρομία της Χάρις που δεν είχε ανταπορκιθεί στις υψηλές προσδοκίες: το γραφείο της στη Γερουσία ήταν ακατάστατο και η προεδρική εκστρατεία της ένα φιάσκο. Ίσως, πρότεινε, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στο προσωπικό της αντιπροέδρου».

Η Χάρις αναφέρει το βιβλίο, δεν θέλει να ασχοληθεί μόνο με θέματα που σχετίζονται με τις γυναίκες και τους Αφροαμερικανούς. Ωστόσο, στις προσπάθειές της να πρωτοστατήσει στα δικαιώματα ψήφου, φέρεται να αισθάνθηκε εμπόδιο από την απροθυμία του Μπάιντεν να δεσμευτεί για σοβαρή μεταρρύθμιση της Γερουσίας.

Ο Μπερνς και ο Μάρτιν αναφέρουν επίσης ότι ο Μπάιντεν και η Χάρις είναι «δεν είναι κολλητοί», αλλά λένε ότι ο πρόεδρος απογοητεύτηκε με τις διαρροές σχετικά με τη Χάρις, προειδοποιώντας τους βοηθούς ότι «αν «διαπίστωνε ότι κάποιος από αυτούς υποκινούσε αρνητικές ιστορίες για την αντιπρόεδρο… θα έβλεπαν την πόρτα της εξόδου».

Οι συγγραφείς λένε ότι η απογοήτευση της Χάρις ήταν «πάνω από τη στρατόσφαιρα», σύμφωνα με έναν ανώνυμο γερουσιαστή που «θρηνούσε ότι η πολιτική παρακμή της Χάρις ήταν μια «ελληνική τραγωδία που εξελίσσεται αργά». Η δημοτικότητά της ήταν ακόμη χαμηλότερη από του Μπάιντεν και άλλων Δημοκρατικών που ίσως λάβουν μέρος στην κούρσα του 2024 εάν ο Μπάιντεν αρνηθει να θέσει υποψηφιότητα.

Ο Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος που ορκίστηκε ποτέ για πρώτη φορά, θα γίνει 82 ετών λίγο μετά τις εκλογές του 2024. Έχει πει ότι σκοπεύει να θέσει ξανά υποψηφιότητα.

