Κέιτ Μος-Τζόνι Ντεπ: Ο έρωτας που ξεκίνησε στα 90s και «συνεχίστηκε» λόγω... Άμπερ Χερντ

27/05/2022 19:05

Η Κέιτ Μος σπάνια μιλάει δημόσια, αποφάσισε ωστόσο να λύσει τη σιωπή της για να στηρίξει τον πρώην αγαπημένο της, Τζόνι Ντεπ, τον άνδρα που τη σημάδεψε και της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Έτσι τουλάχιστον γράφουν οι βρετανικές ταμπλόιντ που παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό το «σίριαλ» της πολύκροτης δίκης Ντεπ-Χερντ που οδεύει προς το τέλος του.

«Ήταν το εμβληματικό ζευγάρι της περιόδου: ένας ισχυρός συνδυασμός ομορφιάς και φρεσκάδας, με έντονα ζυγωματικά και μεγάλα πάθη, που είχε κοινή αγάπη για την ποίηση, τα ναρκωτικά και το ποτό» γράφει η εφημερίδα Daily Mail, την ώρα που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες «αποθέωναν» μία σχέση σεβασμού που κρατάει χρόνια.

«Η Κέιτ Μος κατέρριψε 20 χρόνια φημολογίας σε τέσσερα λεπτά» έγραψαν ορισμένοι στο Twitter, σχολιάζοντας τη «σύντομη, τρυφερή και αποτελεσματική» μαρτυρία του τοπ μοντέλου στη δίκη για την υπόθεση δυσφήμησης 100 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζόνι Ντεπ εναντίον της Άμπερ Χερντ. Η Μος ουσιαστικά αντέκρουσε τον ισχυρισμό της Άμπερ Χερντ ότι ο Ντεπ την είχε σπρώξει απο τη σκάλα κάποτε, ενώ έκαναν διακοπές στην Τζαμάικα.

Οι δυό τους έκαναν ρομαντικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, παρακολούθησαν λαμπερές εκδηλώσεις δίπλα-δίπλα, η σχέση τους όμως είχε επίσης μια πιο σκοτεινή πλευρά που απ'οτι φαίνεται ωστόσο ανήκει στο παρελθόν.

Ο Ντέπ τη μύησε στην Τέχνη και τις απολαύσεις

Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, ο Τζόνι Ντεπ και η Κέιτ Μός έγιναν ζευγάρι το 1994 και η σχέση τους -που καλύφθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης- κράτησε μέχρι το 1997, τρία χρόνια έντονα, παθιασμένα αλλά και ενίοτε «σκοτεινά» με εξάρσεις ζήλιας και καταχρήσεις.

Κατά τη διάρκεια του τετραετούς ειδυλλίου, ο Τζόνι Ντεπ χάρισε στην Κέιτ Μος ένα διαμαντένιο κολιέ και την έκανε μπάνιο...με 36 μπουκάλια σαμπάνιας. Όταν γνωρίστηκαν, εκείνος ήταν 31 ετών κι εκείνη 20. Ο πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής» μύησε το νεαρό μοντέλο στις γκαλερί τέχνης, τα βιβλία και τους μποέμ του ήρωες, τους οποίους υιοθέτησε ως δικούς της.

H Kέιτ Μος στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης Α.Ρ

Η «πρωτοσέλιδη» σχέση τους εκτυλλισσόταν από το ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι και το Chateau Marmont του Λος Άντζελες μέχρι το κλαμπ Viper Room που διατηρούσε ο ηθοποιός, με το ζευγάρι να πετάει σε όλο τον κόσμο με το ιδιωτικό του τζετ και να προκαλεί φρενίτιδα στους φωτογράφους. Μέχρι το 1998, η Μος έτρεφε ελπίδες σύμφωνα με τις «κακές γλώσσες» ότι θα παντρεύονταν, όμως ακριβώς σε εκείνο το σημείο ο Ντεπ...την εγκατέλειψε.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο 58χρονος σήμερα σταρ γνώρισε τη Γαλλίδα ηθοποιό, τραγουδίστρια και μοντέλο Βανέσα Παραντί και μέσα σε τρεις μήνες εκείνη έμεινε έγκυος. Την περίοδο εκείνη η Κέιτ Μός έκανε για πρώτη φορά αποτοξίνωση και, σύμφωνα με όσα η ίδια έχει δηλώσει, έκλαιγε «χρόνια ολόκληρα» μέχρι να ξεπεράσει το χωρισμό τους.

Η πολύκροτη κατάθεση

Ο Ντεπ ήταν εκείνος που έφυγε και ο καθοριστικός έρωτας της ζωής της. Κάποιοι πιστεύουν ότι παραμένει ακόμα...λίγο ερωτευμένη μαζί του. Το ειδύλλιο της Kέιτ επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την κατάθεση της στο δικαστήριο του Fairfax στη Βιρτζίνια.

Ο Ντεπ παλεύει να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη φήμη του, μηνύοντας την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ για συκοφαντική δυσφήμιση σε μια υπόθεση που ουσιαστικά επαναφέρει στο προσκήνιο το διαζύγιό τους και επαναλαμβάνει πολλές από τις φρικτές καταθέσεις που ακούστηκαν δημόσια όταν προσπάθησε να καθαρίσει το όνομά του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου πέρυσι.

Το τοπ μόντελ σε επίδειξη οίκου μόδας το 2012 Πηγή: Α.Ρ Στιγμιότυπο απο τον γάμο της με τον κιθαρίστα Jamie Hince το 2011 Πηγή: Α.Ρ O παραδοσιακός τους γάμος σε χωριό της Αγγλίας Πηγή: Α.Ρ Στην κολεξίον του οίκου Burberry τον περασμένο Μάρτιο Πηγή: Α.Ρ Mε τη Ρίτα Όρα στα βρετανικά Βραβεία Μόδας Πηγή: Α.Ρ

Η Μος ποτέ δεν κατηγόρησε τον Ντεπ ότι την πλήγωσε ούτε μίλησε για τους ισχυρισμούς της Χερντ, αλλά πηγές λένε ότι υποστήριζε τον Ντεπ σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Δεν ήταν μεταξύ των πρώην του που έδωσαν καταθέσεις για την υπόθεση του Λονδίνου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ο Ντεπ ως κακοποιητής από τον δικαστή.

Μόνο οι ηθοποιοί Βανέσα Παραντί και Γουαινόνα Ράιντερ μίλησαν για εκείνον σε εκείνο το σημείο. Ωστόσο, επειδή η Χερντ έκανε την αναφορά στην Κέιτ Μος, η νομική ομάδα του Ντεπ την κάλεσε για να δώσει τη δική της εκδοχή.

Πώς ξεκίνησε το λαμπερό «λαβ στόρι»

Η Μος και ο Ντεπ γνωρίστηκαν σε μία πασίγνωστη καφετέρια της εποχής στη Νέα Υόρκη, που ονομαζόταν Cafe Tabac. Tον Φεβρουάριο του 1994, ο δημοσιογράφος Τζορτζ Γουέιν του Vanity Fair σύστησε τη νεαρή καλλονή στον ηθοποιό που ένα χρόνο νωρίτερα είχε χωρίσει απο την ηθοποιό Γουαινόνα Ράιντερ.

«Ο Τζόνι ήταν πίσω και δειπνούσε, η Kέιτ μπήκε με τη Nαόμι Κάμπελ κι εγώ την έπιασα απο το χέρι και τους σύστησα», είχε αποκαλύψει σε μία παλιότερη δημοσίευση του στο Instagram o δημοσιογράφος, προσθέτοντας πως δεν είχε ιδέα οτι «θα γίνονταν το πιο εμβληματικό ζευγάρι για τα επόμενα χρόνια, ούτε ότι θα κατέστρεφαν δωμάτια ξενοδοχείων σε όλο τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της αξέχαστης ένωσής τους»

https://www.instagram.com/p/Bu7tXBRH-dT

Η Μος είχε πει οτι αισθάνθηκε στιγμιαία έλξη για τον αστέρα του κινηματογράφου. «Ήξερα από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε ότι θα ήμασταν μαζί», είχε πει κάποτε σύμφωνα με το People.

«Δεν μπορούν να κρατήσουν ο ένας τα χέρια του, τα χείλη του, το στόμα του, τα πόδια του μακριά από του άλλου», είχε πει αυτόπτης μάρτυρας του...πάθους τους το 1994 στο περιοδικό People. Η Mορίν Κάλαχαν, συγγραφέας του βιβλίου Champagne Supernovas, είχε γράψει για τη συνάντηση: «Ήπιαν ένα ποτό, σνίφαραν κόκα και μετά επέστρεψαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, όπου τρύπωσαν την επόμενη μέρα εν μέσω μιας χιονοθύελλας».

«Η Κέιτ και ο Τζόνι ήταν το πιο χαριτωμένο ζευγάρι με ροπή προς τα ναρκωτικά από τον Κιθ Ρίτσαρντς και την Ανίτα Πάλενμπεργκ, η επιτομή του cool σε μια κουλτούρα Trainspotting. Αλλά η Κέιτ ήταν συχνά στα άκρα με τον Τζόνι, φοβόταν τις εναλλαγές στη διαθέσή του».

Άνθρωπος του περιβάλλοντός της που ήταν μαζί με την Κέιτ στα 21α γενέθλιά της θυμάται διαφορετικά το ειδύλλιο. «Ήταν πολύ γλυκά και πολύ ερωτευμένη μαζί του. Δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλάει για τον Τζόνι και για το πόσο υπέροχος ήταν μαζί της, πώς τη φρόντιζε, την προστάτευε και τη μόρφωσε. Ναι, υπήρχε ένα υπόγειο ρεύμα κουλτούρας grunge, αλλά η δύναμη τους ως ζευγάρι ήταν ο ρομαντισμός, θα έκανε τα πάντα για εκείνη».

O Tζόνι Ντεπ με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ

Μια φορά ο Ντεπ της έκανε έκπληξη στο The Viper Room το νυχτερινό κέντρο που είχε στο Λος Άντζελες, φέρνοντας κρυφά τουςχωρισμένους γονείς της και τον στενό της φίλο, το σχεδιαστή μόδας Τζον Γκαλιάνο. Οι τρεις τους έπρεπε να περιμένουν σιωπηλά πίσω από μια κουρτίνα και μετά να εμφανιστούν ξαφνικα μετά απο το νεύμα του Ντεπ για να δώσουν χαρά στην Κέιτ.

Τη συναντούσε στο Παρίσι και την πήγαινε σε μια σουίτα χιλιάδων ευρώ τη νύχτα στο Ritz, παρόλο που είχε το δικό του διαμέρισμα στην Πόλη του Φωτός. Όλα ήταν μέρος της κουλτούρας του ως «κύριος του Νότου» που ήξερε πώς να συμπεριφέρεται άψογα σε μια κυρία.

Ο θρύλος λέει ότι έκαναν έρωτα σε κάθε ένα από τα 63 υπνοδωμάτια του Chateau Marmont. H Μος αργότερα είχε πει: «Δεν υπάρχει κανείς που να ήταν ποτέ πραγματικά σε θέση να με φροντίσει. Ο Τζόνι το έκανε για λίγο. Και αυτό μου έλειψε. Πραγματικά έχασα αυτό το μέτρο κάποιου που μπορούσα να εμπιστευτώ».

Τα «μαύρα φεγγάρια του έρωτά τους»

Υπήρξαν κρίσεις κατά τη διάρκεια της σχέσης τους που πυροδοτήθηκαν κυρίως από τη ζήλια της Μος και τις εναλλαγές της διάθεσης του Ντεπ. Ο έρωτας τους ήταν δυνατός, αλλά πάντα ασταθής. Τον Σεπτέμβριο του 1994, στις πρώτες μέρες του ειδύλλίου, ο Ντεπ είχε καταστρέψει την προεδρική σουίτα στο Mark Hotel της Νέας Υόρκης.Η εξήγηση που είχε δώσει για το ξέσπασμά του ήταν ότι είχε βγει από τις ντουλάπες ένα... αρμαντίλο.

Ωστόσο, κανένα τέτοιο ζώο δεν βρέθηκε από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια έρευνας. Υπήρχαν επίσης αναφορές ότι ο Ντεπ είχε πει ότι είχε δει μια κατσαρίδα στο μέγεθος...μπάλας του μπέιζμπολ. Η Μος, η οποία ήταν παρούσε δεν έπαθε τίποτα και, αφού αρνήθηκε να φύγει, ο Ντεπ οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς κατηγορήθηκε για εγκληματική δράση. Ωστόσο, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα.

Πέρα από το ότι πλήρωσε ένα λογαριασμό 9.000 δολαρίων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων επίπλων του ξενοδοχείου, το περιστατικό έληξε χωρίς περισσότερα παρατράγουδα. Ο Ντεπ είπε αργότερα: «Ο ιδιοκτήτης πλησίασε συνεργάτη μου περίπου δύο χρόνια μετά το περιστατικό και την ευχαρίστησε, λέγοντας: Ήταν τόσο υπέροχο για εμάς που ο Τζόνι συνελήφθη στο ξενοδοχείο μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κερδισμένοι βγήκαμε από αυτό!».

Όταν η Μος γιόρταζε τα 21α γενέθλιά της το 1996, ο Ντεπ της έκανε ένα τεράστιο πάρτι στο το Viper Room, το διάσημο κλαμπ που διατηρούσε τότε στο Χόλιγουντ. Δυστυχώς, η νύχτα τελείωσε με καταστροφή αφού ένας από τους επισκέπτες του πάρτι ο Αυστραλός ηθοποιός Τζέισον Ντόνοβαν είχε μια μεγάλη κρίση που σχεδόν διέλυσε το πάρτι, μετά τη χρήση ναρκωτικών.

Αργότερα μίλησε για το τρομακτικό περιστατικό στα απομνημονεύματά του το 2007, Between the Lines: My Story Uncut Paperback, σύμφωνα με τη Mirror. «Ήμουν ενθουσιασμένος με το πάρτι για εβδομάδες. Ποιος δεν θα ήταν; Δεν είναι κάθε μέρα που λαμβάνεις μια πρόσκληση από τον Τζόνι Ντεπ», έγραψε. «Ήξερα ότι θα ήταν το πάρτι των πάρτι».

«Την έκανε αυτό που είναι σήμερα...»

Ένας φίλος της Μος είπε για τη σχέση της με τον Ντεπ: «Ήταν ένα ειδύλλιο που την διαμόρφωσε πραγματικά. Δεν έχει να κάνει με λεφτά και επίδειξη, αυτό είναι απλώς χυδαίο και ανόητο. Τη μύησε στον Jack Kerouac, τον Iggy Pop, τον Hunter S. Thompson και τον William Burroughs. Την πήγαινε σε γκαλερί τέχνης. Άλλαξε επίσης τον τρόπο εμφάνισής της. Πριν τον γνωρίσει η Κέιτ φορούσε αθλητικά και ένα απλό φόρεμα, μετά υιοθέτησε τις vintage εμφανίσεις.

«Ο Τζόνι λάτρευε τους Rolling Stones και, παρόλο που είναι από το Κεντάκι, της μετέδωσε την αγάπη του για τη βρετανική μπόχο κουλτούρα. Υπήρχε μια προφανής επιρροή πάνω της με κάθε τρόπο. Της έλεγε ότι είναι πιο έξυπνο να ανατρέπεις τα δεδομένα, να μην είσαι απλώς παθητικός καταναλωτής. Την εκπαίδευσε...να είναι κουλ».

Την περίοδο εκείνη ο Ντεπ δούλευε συνεχώς, έχοντας γίνει αστέρι πρώτου μεγέθους μετά τον «Ψαλιδοχέρη» του Τιμ Μπάρτον. Γύρισε τον «Εντ Γουντ», τον «Ντόνι Μπράσκο» και το «Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας» σχεδόν απανωτά, ενώ έκανε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Η Κέιτ Μος του τηλεφωνούσε όλη την ώρα, στα γυρίσματα, στα ξενοδοχεία. Ποτέ δεν εξέφρασε την ανησυχία της για τη χρήση ναρκωτικών, εξέφρασε την ανησυχία της που έλειπε πολλή ώρα απο κοντά της.

«Έλειπε πολύ και πήγαινα για ψώνια...αυτές οι κυρίες που γευματίζουν. Ήταν τόσο βαρετό. Το πιο μοναχικό, ρηχό μέρος. Είχα τρελαθεί. Δεν είμαι συνήθως καταθλιπτικό άτομο, αλλά στενοχωριόμουν πολύ...και χωριστήκαμε».

Η Μος είχε σχέση μετά τον Ντεπ και με τον Βρετανό ροκ σταρ Πιτ Ντόχερτι Α.Ρ

Χώρισαν για λίγο το 1997. Η Μος προσπάθησε να βρει παρηγοριά σε άλλους άνδρες, μεταξύ των οποίων και στον ηθοποιό Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Αλλά εκείνη και ο Ντεπ τα ξαναβρήκαν, της έλειπε. Το αναζωπυρωμένο ειδύλλιο κράτησε μόνο έξι μήνες. Τον Ιανουάριο του 1998, ο Ντεπ φέρεται να παρήγγειλε 36 μπουκάλια σαμπάνιας για να γεμίσουν μια βικτοριανή μπανιέρα σε ξενοδοχείο του Νότινγκ Χιλ.

Η τελευταία τους έξοδος ως ζευγάρι ήταν στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο του 1998, όπου ο Ντεπ προωθούσε την ταινία «Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας». Αργότερα, ο Ντεπ αναλάμβανε την ευθύνη για το άδοξο τέλος στη σχέση τους. «Είμαι αυτός που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτό που συνέβη ήταν δύσκολο να τα βγάλω πέρα Άφησα τη δουλειά μου να με εμποδίσει και δεν της έδωσα την προσοχή που έπρεπε. Είμαι εντελώς ανόητος κατά καιρούς. Πρέπει να βγω εκεί έξω τώρα και να βρω την κατάλληλη υποψήφια για να γίνει η μητέρα των παιδιών μου. Φτάνω στα 35...»

Η ζωή μετά...

Λίγες εβδομάδες αργότερα, το καλοκαίρι του 1998, ο Ντεπ έπεσε πάνω στη Γαλλίδα ηθοποιό Βανέσα Παραντί στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Για άλλη μια φορά, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη έμεινε έγκυος τον Αύγουστο του 1998 και η κόρη τους, Λίλι Ρόουζ γεννήθηκε τον Μάιο του 1999.

Η Mος ήταν συντετριμμένη και λίγο μετά μπήκε για αποτοξίνωση. Ήξερε οτι τον είχε χάσει για πάντα. Οι δρόμοι τους χώρισαν. Το 2005 πρωταγωνίστησε σε ένα περιστατικό που έκανε το γύρο του κόσμου και έπληξε σχεδόν ανεπανόρθωτα την καριέρα της.

Ενα βίντεο τραβηγμένο από κρυφή κάμερα έδειχνε το σούπερ μόντελ σε ένα μουσικό στούντιο στο δυτικό Λονδίνο δίπλα στον τότε σύντροφό της Πιτ Ντόχερτι και να κάνει χρήση κοκαΐνης.Ο διεθνής Τύπος έκανε πρωτοσέλιδο το περιστατικό και την επόμενη ημέρα μεγάλες εταιρείες και οίκοι μόδας ανακοίνωσαν ότι σπάνε τα συμβόλαια τους με την όμορφη Βρετανίδα.

Ο Ντεπ ήταν ανάμεσα στις λίγες φωνές που την υπερασπίστηκαν εκείνη την εποχή. «Το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου ήταν ότι ανησυχούσα πολύ για εκείνη, ελπίζοντας ότι ήταν καλά». Με τη φήμη του πρώην αγαπημένου της να δέχεται πλήγμα από την Άμπερ Χερντ, η Κέιτ Μος, έσπευσε να του ανταποδώσει τη χάρη στην αίθουσα του δικαστηρίου της Βιρτζίνια.

Η Μος τον στήριξε σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Και τον στήριξε δημόσια με την κατάθεσή της. Ο Ντεπ θα έρθει σίγουρα σε επαφή μαζί της για να την ευχαριστήσει. «Και από εκείνο το σημείο ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί; Γιατί σε πολλά επίπεδα είναι δίδυμες ψυχές που φαινόταν να είναι φτιαγμένες η μια για την άλλη» γράφει η Mail».