Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Παντρεύεται κρυφά σήμερα για τρίτη φορά, χωρίς την οικογένειά της

Σε μια λιτή τελετή με λίγους καλεσμένους η Μπρίτνει Σπίαρς παντρεύεται σήμερα Πέμπτη (9/6) τον αγαπημένο της, με φόντο τις ηχηρές απουσίες των γονιών αλλά και της αδερφής της

Η 40χρονη τραγουδίστρια και o 28χρονος personal trainer Σαμ Ασγκάρι θα ανταλλάξουν σήμερα Πέμπτη, όρκους αφοσίωσης, μπροστά σε περίπου 100 άτομα.

Η ποπ σταρ σταρ και ο γοητευτικός αρραβωνιαστικός της θα πουν το περίφημο "δέχομαι" μπροστά σε λίγους και καλούς φίλους και συγγενείς, ενώ από τη λίστα όπως αποκαλύπτουν οι βρετανικές κι αμερικανικές ταμπλόιντ θα απουσιάζουν η μαμά της Λιν Σπίαρς, ο μπαμπάς της Τζέιμι αλλά και η αδερφή της Τζέιμι Λιν Σπίαρς.

H Μπρίτνεϊ Σπίαρς Α.Ρ

Όλοι τους φερεται να την απογοήτευσαν στην υπόθεση κηδεμονίας που την ταλαιπώρησε τα προηγούμενα χρόνια και δεν τους θέλει δίπλα της σε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της Σύμφωνα με το TMZ, μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχε αποφασιστεί ποιος θα πήγαινε τη Μπρίτνεϊ στην εκκλησία, αλλά τα φώτα στρέφονται στον αδερφό της Μπράιαν που θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της οικογένειας στο γάμο.

Ο Σαμ Ασγκάρι, μοντέλο και γυμναστής έκανε πρόταση στην τραγουδίστρια της επιτυχίας του Hit Me Baby One More Time τον Σεπτέμβριο, λίγο μετά την απελευθέρωση της από τη 13χρονη αυστηρή κηδεμονία που όπως η ίδια κατήγγειλε την είχε καταστρέψει τη ζωή.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πέρυσι και έκτοτε έχει απολαύσει διακοπές πέντε αστέρων, σε μέρη όπως στο Κανκούν, το Λας Βέγκας και τη Χαβάη. Στο τελευταίο της βίντεο στο Instagram, η Britney τροφοδότησε τις φήμες ότι πρόκειται να παντρευτεί για τρίτη φορά σήμερα καθώς βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να πίνει σαμπάνια με τον αγαπημένο της με φόντο τον οδηγό μίας Rolls-Royce

Η σταρ έδωσε μια γεύση από το περιποιημένο μανικιούρ της στην κάμερα, με τα νύχια της διακοσμημένα με λευκό χρώμα και κοσμήματα, ένα θέμα νυφικό οπως σχολίασαν οι θαυμαστές της. Μιλώντας με βρετανική προφορά, η Britney ανακοίνωσε: «Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στη Rolls Royce, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη... υπάρχουν αστέρια στο ταβάνι και μικροσκοπικά ποτήρια σαμπάνιας, που δεν είχα ποτέ και είναι πολύ κρύα ήδη. Αισθάνομαι πολύ εκλεπτυσμένη με όλα τα κοσμήματα στο χέρι μου», είπε στην κάμερα

https://www.instagram.com/p/CeRP0mVOxSp

Η ποπ σταρ είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η σχεδιάστρια μόδας Donatella Versace έχει σχεδιάσει το νυφικό της. Νωρίτερα φέτος, η Ιταλίδα σχεδιάστρια φέρεται να επισκέφθηκε τη Μπρίτνεϊ στο σπίτι της στο Λος Άντζελες προφανώς για να κάνουν πρόβες.

https://www.instagram.com/p/CdRvQHuJoyt

Η βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ και ο Ασγκάρι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα του βίντεο Slumber Party το 2016, και το ζευγάρι σπάνια έχει χωρίσει από τότε.

Τον Απρίλιο, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Σαμ, αλλά δυστυχώς απέβαλε. Είναι η τρίτη φορά που λέει το "ναι", αφού προηγουμένως είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Jason Alexander και τον Kevin Federline.

