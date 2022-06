«Café Belgica», λεύκωμα του φωτογράφου Harry Gruyaert

Εδώ και αρκετά χρόνια ο γνωστός φωτογράφος Harry Gruyaert κάνει δεύτερες επισκέψεις στο κολοσσιαίο αρχείο του. Ετοιμάζοντας το βιβλίο/DVD Made in Belgium για την καινούργια συλλογή με τίτλο «A Sense of Place» του εκδοτικού οίκου Fifty One Publication, του ήρθε η ιδέα ενός βιβλίου για τα καφέ του Βελγίου.