Θρήνος στο Χόλιγουντ – Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Lenny Von Dohlen

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κινηματογραφικός κόσμος από τον θάνατο του οσκαρικού ηθοποιού Lenny Von Dohlen.

Ο Αμερικανός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες μετά από μια μακρά ασθένεια, όπως έκανε γνωστό ο μάνατζέρ του Steven J. Wolfe.

Ο εκλιπών είχε συμμετάσχει σε διάφορες κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές.

Ο Lenny Von Dohlen είχε γίνει ευρέως γνωστός ως ο αρχιτέκτονας Miles Harding στην ταινία Electric Dreams αλλά και ως ο αγοραφοβικός Harold Smith στην τηλεοπτική σειρά Twin Peaks. Επίσης είχε παίξει και την spin-off ταινία Twin Peaks: Fire Walk With Me.

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1983 στο «Tender Mercies», όπου κέρδισε δύο Όσκαρ.

Άλλες παραγωγές που έχει εμφανιστεί είναι: Tollbooth (1994), Bird of Prey (1996), One Good Turn (1996), Entertaining Angels (1996), Cadillac (1997), Frontline (1997), Home Alone 3 (1997), Near Myth: The Oskar Knight Story (2018).

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr