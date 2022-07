Μίκι Ρουρκ: «Σύμμαχος» του Τζόνι Ντεπ - Αποκάλεσε την Άμπερ Χερντ «χρυσοθήρα»

Ο Μίκι Ρουρκ χαρακτήρισε την πρώην σύζυγο του φίλου του Τζόνι Ντεπ, Άμπερ Χερντ, «χρυσοθήρα», καθώς συνεχίζεται το σίριαλ της διαμάχης του πρώην ζεύγους

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Πιρς Μόργκαν για το Talk TV, ο 69χρονος ηθοποιός Μίκι Ρουρκ είπε: «Λοιπόν, ξέρετε, ξέρω τον Τζόνι πολλά χρόνια, αλλά δεν τον γνωρίζω πραγματικά από κοντά. Το μόνο που μπορούσα να πω είναι ότι είχα βρεθεί και εγώ κάποτε σε μια κατάσταση που με κατηγορούσαν για κάτι που δεν έκανα. Μου κόστισε δουλειές στον κινηματογράφο για αρκετά χρόνια και δημιούργησε κακή φήμη.

Και τελικά, η αλήθεια βγήκε, αλλά η αλήθεια βγήκε αφότου έχασα ταινίες και έχασα δουλειές και έτσι ένιωσα άσχημα για κάποιον που διασύρεται από κάποιον χρυσοθήρα, ξέρετε». Ο Πιρς τον ρώτησε «Πιστεύεις ότι αυτό ήταν»; «Απόλυτα. Εντελώς απόλυτα», απάντησε.

Ο Τζόνι Ντεπ κέρδισε την υπόθεσή του για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Άμπερ Χερντ τον Ιούνιο, λέγοντας ότι τώρα «απέκτησε ξανά τη ζωή του» αφού οι ένορκοι έκριναν ότι δυσφημήθηκε και του επιδίκασαν 15 εκατομμύρια δολάρια. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι τον είχε κατηγορήσει ψευδώς για ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Εν τω μεταξύ, η Χερντ κέρδισε μόνο μία από τις τρεις αγωγές της, οι οποίες αφορούσαν δηλώσεις του δικηγόρου του Ντεπ που υποστήριζαν ότι είχε κάνει σκόπιμα άνω κάτω το διαμέρισμά τους πριν καλέσει την αστυνομία. Της επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων από τα 100 εκατομμύρια δολάρια που ζητούσε στην ανταγωγή της κατά του πρώην συζύγου της. Ο Ντεπ απομακρύνθηκε από την υπόθεση με 8,35 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Μάιο του 2016, ο Μίκι Ρουρκ είχε επίσης συμπαρασταθεί στον Τζόνι Ντέπ σε συνέντευξη του στο TMZ, λέγοντας. «Δεν μου φαίνεται πολύ βίαιος άντρας». Οι δυο τους δούλεψαν μαζί στην ταινία του 2003 Once Upon A Time In Mexico.

«Είναι πολύ χαμηλών τόνων τύπος, ήταν πάντα πολύ χαμηλών τόνων και τζέντλεμαν και όχι βίαιος». Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για τη Χερντ, ο Mίκι είχε αποφύγει να εκφραστεί. «Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τίποτα για αυτήν. Δεν ξέρω τίποτα για αυτήν».

