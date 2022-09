Βασίλισσα Ελισάβετ: Η μονάρχης που αποθεώθηκε από την τέχνη - Πώς έγινε μέρος της ποπ κουλτούρας

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία φέτος γιόρτασε 70 χρόνια στον θρόνο (Πλατινένιο Ιωβηλαίο), έχει εμπνεύσει την ποπ κουλτούρα.

Tο πρόσωπό της πρωταγωνιστεί σε διάσημα έργα τέχνης όπως η σειρά μεταξοτυπιών Reigning Queens του Άντι Γουόρχολ το 1985 και έχει αναφερθεί στη μουσική μέσα από τραγούδια όπως τα «God Save the Queen» των Sex Pistols και «The Queen is Dead» των The Smiths. Ωστόσο, ο στίχος αυτών των τραγουδιών δεν είναι πάντα φιλικός, καθώς και τα δύο ήταν «ύμνοι» για τους αντιμοναρχικούς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το γεγονός ότι η παρουσία της στον βασιλικό θρόνο μετρά πολλά χρόνια, σημαίνει ότι ήταν η μόνη μονάρχης που είχε γνωρίσει ποτέ η πλειοψηφία όσων ζουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το «Royal Family» στο «Elizabeth: The Unseen Queen»

Καθώς η κοινωνία αλλάζει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με φαινομενικά πιο προσωπικά θέματα της βασίλισσας, ωστόσο ακόμη και αυτές προστατεύονται με ιδιαίτερο ζήλο. Το 1969, μεταδόθηκε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Royal Family» που παρουσίαζε έναν χρόνο από τη ζωή της. Παρά το γεγονός όμως ότι προσέλκυσε 30 εκατομμύρια θεατές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, το φιλμ δεν προβλήθηκε ολόκληρο παρά μόνο για άλλη μια φορά.

Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images

Για να γιορτάσουν το φετινό Πλατινένιο Ιωβηλαίο, τα στούντιο του BBC γύρισαν ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 75 λεπτών όπου αφηγείται η ίδια η βασίλισσα και περιέχει πλάνα – που δεν είχαν δει ποτέ πριν το φως της δημοσιότητας – από ιδιωτικές οικογενειακές στιγμές που κατέγραψαν μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το «Elizabeth: The Unseen Queen» περιέχει πλάνα της νεαρής πριγκίπισσας Ελισάβετ να επιδεικνύει στο ευρύ κοινό ένα δαχτυλίδι πριν γίνει γνωστός ο αρραβώνας της με τον πρίγκιπα Φίλιππο, να είναι με τα μικρά παιδιά της, τον πρίγκιπα Κάρολο και την πριγκίπισσα Άννα και να περνά χρόνο με τον θείο της τον πρίγκιπα Γεώργιο τον Δούκα του Κεντ. Ωστόσο δεν υπήρχε κανένα πλάνο, από αυτά στα οποία είχε πρόσβαση το BBC, με περιεχόμενο που να αφορά την περίοδο μετά τη στέψη της.

Και έτσι η ζωή της από εκεί κι έπειτα παραμένει ένα μυστήριο. Επομένως, είναι φυσικό οι συγγραφείς μυθοπλασίας να επιδιώκουν να καλύψουν αυτό το κενό. Οι φαντασιακές απεικονίσεις της βασίλισσας στο χαρτί, τη θεατρική σκηνή, τη μεγάλη και μικρή οθόνη δεν προσπαθούν μόνο να μεταφέρουν ένα πληρέστερο πορτρέτο της ίδιας της γυναίκας, αλλά πληροφορούν τους θεατές για το πως εξελίσσεται η βρετανική κουλτούρα προς αυτόν τον θεσμό.

«The Crown» στο Netflix

Η ζωή και η βασιλεία της Ελισάβετ στο πέρασμα των δεκαετιών εξερευνήθηκε αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες στην πλούσια και πολύ ακριβή παραγωγή του Netflix «The Crown». Η δημοφιλής και βραβευμένη σειρά του Πίτερ Μόργκαν αλλάζει ηθοποιούς κάθε δύο σεζόν για να ταιριάζει με τη βασίλισσα και τα μέλη της υπόλοιπης οικογένεια καθώς μεγάλωναν.

Η πρώτη ηθοποιός που υποδύθηκε την Ελισάβετ ήταν η Κλερ Φόι, η οποία αρχικά απεικονίζεται ως μια ξέγνοιαστη νεαρή μητέρα και σύζυγο που πρέπει ξαφνικά να αναλάβει την ευθύνη να συνεχίσει τη βασιλική κληρονομιά μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο της.

Στην τρίτη και τέταρτη σεζόν τον ρόλο ενσάρκωσε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν και ο Μόργκαν ανακοίνωσε ότι στους δύο τελευταίους κύκλους επεισοδίων στο ρόλο θα παρακολουθήσουμε την Ιμέλντα Στόντον.

Το τελευταίο κεφάλαιο του «The Crown» που θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη βασίλισσα Ελισάβετ και θα έχει το ίδιο βασικό καστ όπως και στην πέμπτη σεζόν. Πιστεύεται όμως ότι θα υπάρξουν και μερικές νέες προσθήκες στην ιστορία. Μαζί με αυτές είναι και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ Κέιτ Μίντλετον, η οποία θα εμφανιστεί καθώς αναπτύσσεται το ειδύλλιό της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.