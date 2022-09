Ο Χάρι πρότεινε ειδικό «μεσολαβητή» για την... ειρήνη στο Μπάκιγχαμ - Νέο βιβλίο με αποκαλύψεις

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε προτείνει να φέρει μεσολαβητή για να επιλύσει τη διένεξή του με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο

Ο Χάρι πρότεινε να φέρει έναν «μεσάζοντα για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα» και να επιλύσει το ρήγμα στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας, με αποτέλεσμα η Καμίλα να «χύσει το τσάι της», σύμφωνα με ένα βασιλικό βιβλίο. Το βιβλίο που πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα από τον εκδοτικό οίκο The Firm, τιτλοφορείται The New Royals.

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Kέιτι Νίκολ αναφέρθηκε στον βαθύτερο διχασμό μεταξύ του ζεύγους Σάσεξ και των άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν αποφάσισαν να παραιτηθούν από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στις ΗΠΑ το 2020.

Το βιβλίο επικαλείται έναν ανώνυμο οικογενειακό φίλο που είπε στη συγγραφέα ότι ο δούκας του Σάσεξ συναντήθηκε με τον πατέρα του την άνοιξη του τρέχοντος έτους και ήθελε να διαλύσει τις σκιές, αλλά η αμήχανη συνάντηση άφησε τις σχέσεις τεταμένες.

Οταν ο δούκας και η δούκισσα δεν παρευρέθηκαν στην επιμνημόσυνη τελετή του Δούκα του Εδιμβούργου στο Αβαείο του Γουέστμινστερ τον Μάρτιο, εν μέσω διαφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συγγραφέας έγραψε ότι μια αχτίδα ελπίδας διαφαινόταν στον ορίζοντα όταν το ζευγάρι σταμάτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μία επίσκεψη στη Χάγη για τους Αγώνες Invictus Games λίγες εβδομάδες αργότερα.

Η ανακούφιση του Ουίλιαμ για τη μετακόμιση των Σάσεξ

Έγραψε επίσης ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός της Κέιτ ένιωσαν «ανακούφιση» όταν ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν την απόφασή τους να μετακομίσουν στις ΗΠΑ, επειδή ένιωσαν ότι «το δράμα είχε φύγει». Ο Ουίλιαμ φέρεται επίσης να πραγματοποίησε μια σύνοδο με βοηθούς, η οποία έγινε γνωστή ως «Σύνοδος Άνμερ» από το σπίτι του ζευγαριού στο Νόρφολκ, για να συζητήσουν το μέλλον της βασιλικής οικογένειας μετά τη μετακόμισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στο Vanity Fair, η Νίκολ είπε ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος ήταν τότε πρίγκιπας της Ουαλίας, επέμενε σε μια συνάντηση με τον Χάρι...για ένα τσάι πριν συναντήσει τη βασίλισσα.

«Η συνάντηση με τον Κάρολο και την Καμίλα ήταν πιο άβολη από το εγκάρδιο τσάι τους με τη βασίλισσα», έγραψε η Νίκολ, προσθέτοντας ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ άργησαν στη συνάντηση. Ο οικογενειακός φίλος είπε: «[Ο Χάρι] στην πραγματικότητα τους πρότεινε να χρησιμοποιήσουν έναν μεσολαβητή για να προσπαθήσουν να λύσουν τα πράγματα, κάτι που προκάλεσε κάποια σύγχυση στον Κάρολο και έκανε την Καμίλα να χύσει το τσάι της».

Όταν πληγώθηκε η βασίλισσα Ελισάβετ

Πρόσθεσαν ότι η βασιλική σύζυγος πλέον είπε στον δούκα ότι η πρότασή του ήταν «γελοία» και ότι θα λύσουν τις διαφορές τους μέσα στην οικογένεια. Το βιβλίο της Νίκολ υποστήριξε επίσης ότι η βασίλισσα ήταν «πληγωμένη και εξαντλημένη» από την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να παραιτηθούν από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και να μετακομίσουν στις ΗΠΑ.

Μια πηγή κοντά στην αείμνηστη βασίλισσα ισχυρίστηκε ότι δεν της άρεσε να σκέφτεται την απόφαση του ζεύγους να εγκαταλείψει την οικογένεια και επίσης αποκάλυψε ότι απογοητεύτηκε όταν ο Χάρι και η Μέγκαν δεν επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ , όπου φιλοξενούσε ένα ετήσιο 'sleepover' στο Σάντριγχαμ με τα εγγόνια και τα δισέγγονά της.

Η πηγή είπε στον συγγραφέα: «[Η βασίλισσα] πληγώθηκε πολύ και μου είπε: «Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει και δεν θέλω να το σκέφτομαι πια». Η πηγή πρόσθεσε ότι λυπάται περισσότερο που η κίνηση των Σάσεξ ήμαινε ότι η βασίλισσα δεν θα είχε την ευκαιρία να δει τα δισέγγονά της όσο θα ήθελε.

Το βιβλίο ισχυρίζεται ότι ως μονάρχης ο Κάρολος θέλει να θεραπεύσει τη ρήξη μεταξύ της οικογένειας και του μικρότερου γιου του Χάρι, 38 ετών. Στην πρώτη του τηλεοπτική ομιλία προς το έθνος στις 9 Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς Κάρολος είπε: «Θέλω επίσης να εκφράσω την αγάπη μου για τον Χάρι και τη Μέγκαν καθώς συνεχίζουν να χτίζουν τη ζωή τους στο εξωτερικό».

Ορισμένοι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας ισχυρίστηκαν ότι η αναφορά του ήταν ένα «κλαδί ελιάς» προς το ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν στην Ευρώπη όταν πέθανε η βασίλισσα. Ο Χάρι και η Μέγκαν, που τώρα ζουν σε μια έπαυλη αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, παρέτειναν το ταξίδι τους και παρέμειναν στο Frogmore Cottage στο Ουίνδσορ κατά την περίοδο πένθους μετά τον θάνατο της βασίλισσας.

