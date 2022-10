Λιζ Τρας: Η τελευταία πρωθυπουργός της Ελισάβετ έχασε το στοίχημα

Βρετανία: Έξι εβδομάδες διήρκεσε η θητεία της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της χώρας ενώ πρόκειται για την μικρότερη θητεία στην ιστορία του Η. Βασιλείου

Μόλις 44 ημέρες κράτησε η θητεία της Λιζ Τρας στον πρωθυπουργικό θωκό της Μεγάλης Βρετανίας καθώς σήμερα ανακοίνωσε την παραίτηση της μετά από μέρες ψιθύρων και συζητήσεων.

«Αναγνωρίζω, ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης, ότι δεν μπορώ να εκπληρώσω την εντολή με βάση την οποία εξελέγην από το Συντηρητικό κόμμα. Ως εκ τούτου μίλησα στον βασιλιά για να τον ενημερώσω ότι παραιτούμαι από τη θέση του επικεφαλής του Συντηρητικού κόμματος», δήλωσε η Τρας έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Σήμερα το πρωί, συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922 Γκράχαμ Μπρέιντι. Συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξει μια εκλογή ηγεσίας που θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι παραμένουμε σε ένα μονοπάτι εκπλήρωσης των δημοσιονομικών μας σχεδίων και ότι διατηρούμε την οικονομική σταθερότητα και εθνική ασφάλεια της χώρας μας», κατέληξε στη δήλωσή της.

Η Τρας έγινε και επίσημα πρωθυπουργός στις 6 Σεπτεμβρίου μετά την συνάντησή της με την βασίλισσα Ελισάβετ Β', η οποία της ζήτησε να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

Η εμφάνιση εκείνη της βασίλισσας έμελλε να είναι και η τελευταία δημόσια εμφάνισή της, καθώς δύο 24ωρα αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός της.

Την ημέρα του θανάτου της Ελισάβετ, στις 8 Σεπτεμβρίου, η Λιζ Τρας ανακοίνωσε στο Κοινοβούλιο το «πάγωμα» των τιμών για ιδιώτες και επιχειρήσεις, απέναντι στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο την ανακοίνωση επισκίασε ο θάνατος της βασίλισσας και η πολιτική ζωή σταμάτησε για 10 ημέρες λόγω εθνικού πένθους.

Δεκαπέντε μέρες αργότερα στις 23 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών Κουάζι Κουάρτερνγκ ανακοινώνει έναν ‘μίνι προϋπολογισμό’ για την ενίσχυση της ανάπτυξης, βασιζόμενο σε μειώσεις φόρων δεκάδων δισεκατομμυρίων λιρών, χρηματοδοτούμενες από το χρέος. Οι χρηματοοικονομικές αγορές πανικοβάλλονται με την λίρα, στις 26/9 όταν και άνοιξαν ξανά οι αγορές να κατακρημνίζεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Στις 28 Σεπτεμβρίου και μπροστά στον πανικό των αγορών η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοινώνει επείγουσα παρέμβαση στην αγορά ομολόγων απέναντι σε έναν «σημαντικό κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Την επόμενη μέρα, 29 Σεπτεμβρίου, το ινστιτούτο ερευνών YouGov ανακοινώνει προβάδισμα 33 μονάδων για τους αντιπολιτευόμενους Εργατικούς, κάτι που έχει να καταγραφεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, δύο χρόνια πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Λίγο πριν συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας της θητείας της και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Συντηρητικού κόμματος, το οποίο σημαδεύτηκε από διαφωνίες και εντάσεις, η Λιζ Τρας και ο Κουάζι Κουάρτενγκ εξαναγκάζονται στην πρώτη τους αναδίπλωση: ανακαλούν την κατάργηση του υψηλότερου φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα.

Στις 5 Οκτωβρίου, στο συνέδριο του κόμματος η Λιζ Τρας προσπαθεί να καθησυχάσει τους σκεπτικιστές στο κόμμα της αλλά και τις νευρικές αγορές, μάταια όμως.

Μετά το επεισοδιακό συνέδριο, η βρετανίδα πρωθυπουργός στις 12 Οκτωβρίου, ενώπιον των βουλευτών της, αποκλείει κάθε μείωση των δημόσιων δαπανών, ενώ υπόσχεται να διατηρηθούν οι μειώσεις φόρων. Αυτό βέβαια εντείνει τις αμφιβολίες για την πολιτική της.

Την επόμενη μέρα, εμφανίζεται μία λίστα από μέλη του Συντηρητικού κόμματος με ονόματα πιθανών αντικαταστατών της Τρας στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Από την Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Κουάζι Κουάρτενγκ εμφανίζεται σίγουρος ότι και οι δύο τους θα είναι στη θέση τους σε ένα μήνα.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Κουαρτένγκ επιστρέφει εσπευσμένα στο Λονδίνο όπου παύεται από τα καθήκοντά του και αντικαθίσταται από τον Τζέρεμι Χαντ.

Η Λιζ Τρας συγκαλεί συνέντευξη Τύπου όπου επαναλαμβάνει μηχανικά ότι θέλει να ολοκληρώσει την αποστολή της, δέχεται τέσσερις ερωτήσεις και αναχωρεί βιαστικά μετά από οκτώ λεπτά.

Στην εν λόγω συνέντευξη ανακοινώνει μία νέα ανατροπή, την αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 25% παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα διατηρούνταν στο 19%.

Την Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου, ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, τέταρτος κατά σειρά από την αρχή της χρονιάς, ουσιαστικά προχωρά στην ακύρωση σχεδόν όλων των μέτρων του οικονομικού προγράμματος της Τρας.

Η ίδια εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο για να απαντήσει σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης γι' αυτή την πολιτική. «Όχι δεν κρύβεται πίσω από ένα γραφείο», δήλωσε η Πένι Μόρντοντ, η υπουργός που την εκπροσώπησε, ενώ ορισμένοι βουλευτές φώναζαν «παραίτηση».

Σε συνέντευξή της πάντως αργά το βράδυ στο BBC η αρχηγός των συντηρητικών αναγνώρισε «λάθη» της ενώ ζήτησε και «συγγνώμη», ωστόσο απέκλεισε την περίπτωση να παραιτηθεί και επικαλέστηκε το «εθνικό συμφέρον».

Μόλις χθες 19/10 η Τρας δήλωνε «Είμαι μαχήτρια, όχι ρίψασπις», σε συνεδρίαση του Κοινοβουλίου.

Ωστόσο η μέρα είχε την παραίτηση της υπουργου Εσωτερικών Σουέλα Μπάβερμαν, η οποία εξηγεί ότι ο λόγος της παραίτησής της είναι ότι απέστειλε από το προσωπικό της e-mail ένα επίσημο έγγραφο για τη μεταναστευτική πολιτική σε συνάδελφό της στο Κοινοβούλιο.

«Έκανα λάθος, αποδέχομαι την ευθύνη και παραιτούμαι», έγραψε η ίδια στην επιστολή παραίτησή της, ένα σαφές μήνυμα προς την Τρας, που παραμένει στη θέση της.

Το βράδυ, στο Κοινοβούλιο επικρατεί το απόλυτο χάος, με αφορμή την ψηφοφορία για το fracking, καθώς η κυβέρνηση ήθελε να την μετατρέψει σε τεστ εμπιστοσύνης.

Έτσι φτάνουμε στο τώρα, με την Τρας σήμερα 20 Οκτωβρίου, να δηλώνει την παραίτησή της και να γίνεται έτσι η πρωθυπουργός με την μικρότερη θητεία στην ιστορία της Μ. Βρετανίας.

Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Τζορτ Κάνινγκ που έμεινε για 119 μέρες στην εξουσία το 1827.

Συμφώνησε δε όπως ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν εκλογές που θα ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα είπε ότι μίλησε με τον βασιλιά για να τον ενημερώσει για την παραίτηση της.

Τόνισε όμως ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να επιλεγεί διάδοχος.

Την περασμένη Παρασκευή, η βρετανική σκανδαλοθηρική εφημερίδα Daily Star είχε στήσει μια ιδιότυπη"κούρσα", δείχνοντας σε ζωντανή διαδικτυακή ροή ένα μαρούλι εκτός ψυγείου δίπλα σε μια φωτογραφία της Λιζ Τρας, ρωτώντας τους αναγνώστες: «Μπορεί ένα μαρούλι εκτός ψυγείου να διαρκέσει περισσότερο από την θητεία της Τρας»;

Στη συνέχεια η ταμπλόιντ πρόσθεσε μια περούκα, σχημάτισε ένα πρόσωπο και πρόσθεσε.... χέρια στο λαχανικό και έβαλε δίπλα δύο βρετανικές σημαίες, μια πίτα σε ένα πιάτο και μια κόκκινη κούπα που έφερε το θρυλικό σύνθημα "Keep Calm and Carry On", που είχε χρησιμοποιηθεί για να ανεβάσει το ηθικό στη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Περισσότεροι από 12.000 χρήστες του Twitter παρακολουθούσαν τη ζωντανή ροή καθώς η Τρας ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι την παραίτησή της έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ. Λίγες στιγμές αργότερα, καθώς ο αριθμός των θεατών έφτανε τους 21.000, ήχησε το "God Save the King" καθώς ένα χέρι απλώθηκε στο τραπέζι και έριξε τη φωτογραφία της Τρας με την λεζάντα να γράφει: «Το μαρούλι ξεπέρασε σε διάρκεια ζωής την Λιζ Τρας».

Το δημοσιογραφικό "τέχνασμα" της Daily Star...προήλθε από μια έμπνευση από την άλλη άκρη του δημοσιογραφικού φάσματος της Βρετανίας. Σε μια στήλη που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα με τίτλο "The Iceberg Lady", ο Economist ανέφερε ότι η πολιτική ζωή της Τρας έχει «τον χρόνο ζωής ενός μαρουλιού».

Το πολιτικό πρότυπο της Τρας, η πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ, ήταν ευρέως γνωστή ως η Σιδηρά Κυρία.

