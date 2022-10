Πέντε εγκλήματα που διαπράχθηκαν ανήμερα του Χάλογουιν

Χαρά Σώτα

30/10/2022 11:23

Το Χάλογουιν από μόνο του είναι μια γιορτή συνυφασμένη με τον τρόμο και την ανατριχίλα, πόσο μάλλον όταν συμβαίνουν και φόνοι εκείνη την ημέρα.

Μέσα στα χρόνια έχει τύχει να γίνουν πολλά εγκλήματα είτε ανήμερα είτε την περίοδο γύρω από το Χάλογουιν, ωστόσο 5 από αυτά έχουν μείνει χαραγμένα στις μνήμες και δίνουν έναν πιο «σκοτεινό» τόνο στην γιορτή αυτή.

Το δηλητηριασμένο γλυκό

Τη νύχτα του Χάλογουιν του 1974, ο 8χρονος Timothy O'Bryan πέθανε αφότου έφαγε δηλητηριασμένο γλυκό στο Τέξας. Νωρίτερα εκείνο το βράδυ είχε βγει έξω με τον πατέρα του Ρόναλντ και την αδερφή του Ελίζαμπεθ, καθώς και άλλα παιδιά.

Αφού επέστρεψαν στο σπίτι, ο Timothy έφαγε ένα από τα Pixy Stix που του έδωσε ο πατέρας του, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα είχε πάρει από έναν γείτονα. Αμέσως μετά την κατανάλωση του γλυκού, ο Timothy παραπονέθηκε για πονόλαιμο και πήγε στην τουαλέτα όπου άρχισε να κάνει εμετούς και να έχει σπασμούς. Πέθανε καθ' οδόν για το νοσοκομείο. Η αιτία θανάτου αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν δηλητηρίαση από κυανιούχο κάλιο στο Pixy Stix.

Ο θάνατος του Timothy οδήγησε σε εκτεταμένο πανικό. Ωστόσο, αργότερα αποδείχτηκε ότι ο Ρόναλντ είχε χρέος άνω των 100.000 δολαρίων και είχε συνάψει πολλαπλές ασφάλειες ζωής για τα παιδιά του. Σχεδίαζε να δηλητηριάσει τα παιδιά του για να εισπράξει τα χρήματα από τα συμβόλαια.

Ο O'Bryan είχε δηλητηριάσει πέντε Pixy Stix συνολικά, δίνοντας τα άλλα στην κόρη του και στους φίλους των παιδιών του. Κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του γιου του και τελικά εκτελέστηκε για το έγκλημά του το 1984.

Ο φόνος που προέβλεψε ο Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Χάλογουιν το 1981, ο φωτογράφος Ronald Sisman και η φοιτήτρια Elizabeth Platzman δολοφονήθηκαν στο διαμέρισμα του Sisman στην περιοχή Chelsea της Νέας Υόρκης. Και οι δύο ξυλοκοπήθηκαν και στη συνέχεια πυροβολήθηκαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, ενώ το διαμέρισμα λεηλατήθηκε.

Το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι φόνοι είχαν προβλεφθεί από τον Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς, γνωστό ως Son of Sam, από το κελί του στην φυλακή. Η αστυνομία σκέφτηκε ότι μπορεί να το έκαναν άτομα που σχετίζονται με τον Μπέρκοβιτς, αλλά η υπόθεση παραμένει άλυτη.

Το πτώμα στις γραμμές του τρένου

Η Καναδή έφηβη Taylor Van Diest δολοφονήθηκε τη νύχτα του Χάλογουιν του 2011. Την ξυλοκόπησαν και υπέστη θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι αφότου έφυγε από ένα αποκριάτικο πάρτι. Το πτώμα της βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Μετά την αποχώρησή της από το πάρτι, η Van Diest έστειλε μήνυμα στη φίλη της και της είπε ότι την ακολουθούν.

Ο Μάθιου Φόερστερ συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της και αργότερα ομολόγησε το έγκλημα. Κρίθηκε ένοχος για φόνο το 2014.

Ο φόνος που συνδέθηκε με την οικογένεια Κένεντι

Στις 30 Οκτωβρίου 1975, η έφηβη Martha Moxley ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με ένα χρυσό μπαστούνι. Κανείς δεν κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της μέχρι το 2000, όταν συνελήφθη ο Michael Skakel. Ο Skakel είχε σχέση με την οικογένεια Kennedy, καθώς ήταν ανιψιός της Ethel Kennedy.

Ο Skakel αρνιόταν ότι διέπραξε το φόνο, παρόλο το DNA του βρέθηκε στο πτώμα. Κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Moxley το 2002 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ υπερασπιζόταν για καιρό τον ξάδερφό του ενάντια στην καταδίκη. Το 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο Framed: Why Michael Skakel Spent over a Decade in Prison for a Murder He Didn't Commit.

Ο Skakel πήγε σε νέα δίκη από δικαστή του Κονέκτικατ το 2013 και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Φάρσα ή κέρασμα

Ο Peter Fabiano, ένας κομμωτής από το Λος Άντζελες, δολοφονήθηκε στο σπίτι του το Χάλογουιν του 1957 όταν άνοιξε την πόρτα σε κάποιον άγνωστο, καθώς υπέθεσε ότι ήταν για φάρσα ή κέρασμα (trick or treat). Ο άνθρωπος στην πόρτα, φορώντας στολή, πυροβόλησε τον Fabiano στο στήθος και τον σκότωσε.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν δύο οι δράστες, η Goldyne Pizer και η Joan Rabel. Ο Peter Fabiano τα είχε ξαναβρεί με τη σύζυγό του Betty, η οποία φέρεται να είχε σχέση με τη Rabel όσο ήταν σε διάσταση. Η Pizer από την άλλη ήταν φίλη της Rabel και μαζί σκότωσαν τον Fabiano από ζήλια.

Η υπόθεση τράβηξε πολύ την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

