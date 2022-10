Σε ριάλιτι μέλος της βασιλικής οικογένειας – Η αντίδραση του Μπάκιγχαμ

Ο πρώην παίκτης του ράγκμπι Μάικ Τίνταλ, σύζυγος της εγγονής της Ελισάβετ, Ζάρα, θα λάβει μέρος σε παραγωγή επιβίωσης για celebrities

Ο Μάικ Τίνταλ έφτασε στην Αυστραλία καθώς ετοιμάζεται να γίνει το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που θα εμφανιστεί σε ριάλιτι και συγκεκριμένα στο "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!".

Ο 44χρονος πρώην διεθνής Άγγλος διεθνής ράγκμπι είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που πάνε στη ζούγκλα φέτος, με τις φήμες να αναφέρουν ότι θα πληρώνεται έως και 150.000 λίρες.

Ο Μάικ Τίνταλ φτάνει στην Αυστραλία.

Μάλιστα σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα θα συμμετάσχει στο σόου με τις ευλογίες του Μπάκιγχαμ.

Ο Τίνταλ, σύζυγος της εγγονής της βασίλισσας Ελισάβετ, Ζάρα Τίνταλ, πιστεύεται ότι θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη νίκη, καθώς υπήρξε καταξιωμένος παίκτης του βρετανικού ράγκμπι και έχει τα απαραίτητα σωματικά προσόντα. Απέναντί του θα έχει άλλους διάσημους, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής Μπόι Τζορτζ, ο κωμικός Σον Γουόλς και ο dj Κρις Μόιλς.