Newsweek: Ο βασιλιάς Κάρολος δεν... κατάλαβε ότι η Μέγκαν ήταν μιγάδα

Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Νέες αποκαλύψεις για τη βρετανική βασιλική οικογένεια - Σύμφωνα με νέο βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει, ο βασιλιάς Κάρολος όταν συνάντησε για πρώτη φορά την Μεγκαν Μαρκλ δεν κατάλαβε ότι ήταν μιγάδα

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν κατάλαβε ότι η Μέγκαν Μαρκλ ήταν μιγάδα όταν τη συνάντησε για πρώτη φορά, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο.

Μια βιογραφία του νέου μονάρχη υποστηρίζει ότι ο Χάρι σύστησε τη μέλλουσα νύφη του στον πατέρα του, πριν το ζευγάρι δημοσιοποιήσει τη σχέση τους το 2016 - και ότι ο τότε Πρίγκιπας της Ουαλίας τη βρήκε «γοητευτική» και «απολαυστική».

Ο Κρίστοφερ Άντερσεν, που έγραψε το «The King: The Life of Charles III», αναφέρει ότι ο νέος Μονάρχης της Βρετανίας πίστευε ότι η νέα Αμερικανίδα φίλη του γιου του έμοιαζε με την Πίπα Μίντλετον, τη μικρότερη αδερφή της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Σύμφωνα με το Newsweek, το οποίο έχει στην κατοχή του αντίγραφο του βιβλίου πριν την κυκλοφορία του, ο βασιλιάς φέρεται να μην συνειδητοποίησε ότι η Μέγκαν είχε λευκό πατέρα και μητέρα Αφροαμερικανή - «μέχρι πολύ αργότερα».

«Οι νέοι αυτοί ισχυρισμοί στο νέο βιβλίο είναι πιθανό να προκαλέσουν οργή στο Παλάτι, την ίδια εβδομάδα που ο Βασιλιάς Κάρολος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την προβολή της νέας σεζόν του The Crown, όπου περιγράφεται η κατάρρευση του γάμου του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα αλλά και το παράνομο ειδύλλιό του με την Καμίλα», αναφέρει η Daily Mail.

Το βιβλίο αναφέρεται επίσης σε ένα προηγούμενο περιστατικό στο οποίο ο Βασιλιάς φέρεται να είπε σε μια γυναίκα με καταγωγή από τη Γουιάνα ότι «έμοιαζε σαν να ήταν από το Μάντσεστερ».