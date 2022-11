The Crown και ό,τι νέο έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 7 έως 13 Νοεμβρίου.

Το The Crown επιστρέφει στο Netflix, ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εβδομάδας, με την πέμπτη πολυαναμενόμενη σεζόν του η οποία θα διερευνήσει την πιο ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του '90 για τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας.



Όσοι επιθυμούν να μπουν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα μπορούν να απολαύσουν τις ταινίες The Claus Family 2 και Falling for Christmas με τη Λίντσεϊ Λόχαν.

Σειρές του Netflix

Το Στέμμα: Σεζόν 5 (The Crown: Season 5)

Κυκλοφορεί 9/11



Η Νταϊάνα κι ο Κάρολος πολεμούν τα μίντια. Ο ρόλος της μοναρχίας αμφισβητείται. Το '90, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' δέχεται τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα.





Πόσο Αληθινή Είναι η Αγάπη σου; Σαρδηνία (Love Never Lies: Destination Sardinia)

Κυκλοφορεί 10/11



Νέα «ακλόνητα» ζευγάρια δοκιμάζουν τη σχέση τους. Κυνηγώντας τον έρωτα και το χρήμα, η αλήθεια άραγε θα πονέσει ή θα κλείσει πληγές;

Πολεμίστρια Μοναχή: Σεζόν 2 (Warrior Nun: Season 2)

Κυκλοφορεί 10/11



Μαζί με νέους συμμάχους, η Έιβα κι οι αδερφές του Τάγματος ενώνουν τις δυνάμεις του κι αποφασίζουν να σταματήσουν έναν ψευδοπροφήτη που θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο.



Ο Γύρος του Κόσμου με τον Ζακ Έφρον: Σεζόν 2: Αυστραλία (Down to Earth with Zac Efron: Season 2: Down Under)

Κυκλοφορεί 11/11

Ο Ζακ κι ο Ντάριν ξεκινούν μια διαφωτιστική περιπέτεια στην Αυστραλία, εξερευνώντας τη βιοποικιλότητα, την κουλτούρα της και τις προσπάθειες να διασωθούν αμφότερες.

Ταινίες του Netflix

Οικογένεια Κλάους 2 (The Claus Family 2)

Κυκλοφορεί 8/11

Μία δουλειά έχει ο Αϊ-Βασίλης. Να παραδίδει δώρα. Όταν όμως ο Τζουλς αναλαμβάνει τη θέση του παππού του, Νοέλ, δέχεται ένα γράμμα από ένα κορίτσι με μια ξεχωριστή ευχή.

Μια Ποδοσφαιρική Ταινία (The Soccer Football Movie)

Κυκλοφορεί 9/11

Τέσσερις νεαροί φαν του ποδοσφαίρου συμμαχούν για να βοηθήσουν τα είδωλά τους να ανακτήσουν τις ικανότητές τους, όταν ένας δολοπλόκος επιστήμονας κλέβει το ταλέντο τους.

Χριστουγεννιάτικος Έρωτας (Falling for Christmas)

Κυκλοφορεί 10/11

Όταν παθαίνει αμνησία λόγω ενός ατυχήματος στο σκι τα Χριστούγεννα, μια κακομαθημένη κληρονόμος δέχεται τη φροντίδα ενός άτυχου χήρου και της κόρης του.



Χαμένη Σφαίρα 2 (Lost Bullet 2)

Κυκλοφορεί 10/11

Αφού αποκατέστησε το όνομά του, ο ιδιοφυής μηχανικός Λίνο έχει μόνο έναν στόχο: να εκδικηθεί τους διεφθαρμένους αστυνομικούς που σκότωσαν τον αδελφό και τον μέντορά του.

Μείνε (Don't Leave)

Κυκλοφορεί 11/11

Η κοπέλα του Σεμίχ τον χωρίζει ξαφνικά. Εκείνος, για να βρει απαντήσεις για τη σχέση τους, πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσει αυτό που αγνοούσε για καιρό.

Ο Δράκος του Πατέρα μου (My Father's Dragon)

Κυκλοφορεί 11/11

Ένα αγόρι φεύγει από τη Ζοφερή Πόλη και ταξιδεύει στο μυστηριώδες Άγριο Νησί, όπου γνωρίζει τρομερά θηρία – και αποκτά έναν παντοτινό φίλο.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

FIFA Uncovered: Ποδόσφαιρο και Διαφθορά (FIFA Uncovered)

Κυκλοφορεί 9/11

Παιχνίδια εξουσίας. Παγκόσμια πολιτική. Μια έρευνα για τη FIFA αποκαλύπτει την πολυτάραχη ιστορία της οργάνωσης και τι προϋποθέτει η φιλοξενία του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Πολιτεία της Αλαμπάμα Εναντίον Μπρίτανι Σμιθ (State of Alabama vs. Brittany Smith)

Κυκλοφορεί 10/11

Αυτό το ντοκιμαντέρ διηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που επικαλείται τον νόμο «Υπερασπίσου τον χώρο σου» της Αλαμπάμα αφού σκότωσε κάποιον που της επιτέθηκε βάναυσα.

Η Σύλληψη του Φονικού Νοσοκόμου (Capturing the Killer Nurse)

Κυκλοφορεί 11/11

Αυτό το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πώς οι ερευνητές απέδειξαν ότι ο νοσηλευτής σε ΜΕΘ Τσαρλς Κάλεν σκότωνε ασθενείς και πώς κατάφερε σχεδόν να γλιτώσει τις κατηγορίες.

Είναι Αυτό Αρκετά Μαύρο για Σένα;!; (Is That Black Enough for You?!?)

Κυκλοφορεί 11/11

Ο κριτικός πολιτισμού και ιστορικός Έλβις Μίτσελ μιλά για την εξέλιξη και την επανάσταση του μαύρου σινεμά, από τις ρίζες του ως τις επιδραστικές ταινίες του '70.

Αρχαία Αποκάλυψη (Ancient Apocalypse)

Κυκλοφορεί 11/11

Ο δημοσιογράφος Γκράχαμ Χάνκοκ ταξιδεύει στον κόσμο αναζητώντας στοιχεία για την ύπαρξη μυστηριωδών, χαμένων πολιτισμών από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων.

Παιδικές σειρές και ταινίες του Netflix

Ντίπα και Ανούπ: Σεζόν 2 (Deepa & Anoop: Season 2)

Κυκλοφορεί 7/11

Ελάτε για άλλη μία διασκεδαστική σεζόν στην Έπαυλη Μάνγκο! Από εντυπωσιακά επιστημονικά πειράματα μέχρι ασύλληπτα μαγικά κόλπα, οι όμορφες στιγμές δεν σταματούν ποτέ.



