Πέθανε ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Όουεν

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο πρωταγωνιστής του Last Of The Summer Wine. Τομ Όουεν

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο ηθοποιός του "Last Of The Summer Wine", Τομ Όουεν.

Ο Όουεν υποδύθηκε τον Τομ Σιμονάιτ στη δημοφιλή κωμική σειρά του BBC για 10 χρόνια από το 2000. Η εμφάνισή του στην εκπομπή συνέχισε μια οικογενειακή παράδοση αφού ο πατέρας του, Μπιλ Όουεν, έπαιζε επίσης στη σειρά.

Άλλες τηλεοπτικές του συμμετοχές περιλάμβαναν το The Bill, The Onedin Line και Upstairs Downstairs.

Η οικογένειά του με ανακοίνωσή της ανέφερε: «Έφυγε από τη ζωή ειρηνικά και άφησε πίσω του τα δύο παιδιά του, τον James και τον William, και την πρώην σύζυγό του, Mary».

Ο Όουεν ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική αφού άφησε το σχολείο και ο πατέρας του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρώτη του δουλειά ως βοηθός διευθυντή σκηνής στο Leatherhead Theatre στο Surrey.

Αφού πέρασε 12 μήνες εκεί, μετακόμισε για να αναλάβει μια παρόμοια δουλειά στο θέατρο Westminster. Μετά από τέσσερα χρόνια εργασίας στην τηλεόραση, ο Όουεν επέστρεψε στο θέατρο ρεπερτορίου στο Σίντμουθ του Ντέβον και συνέχισε να εργάζεται και να σκηνοθετεί στο θέατρο.