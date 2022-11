Eύα Μέντες: Το αινιγματικό τατουάζ που «δείχνει» γάμο με τον Γκόσλινγκ

Η Εύα Μέντες κοινοποίησε μία φωτογραφία με το νέο της τατουάζ και έκανε τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται

Η πολυσυζητημένη φωτογραφία είναι ένα πορτρέτο και την δείχνει να κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα. Στο χέρι της που είναι μπροστά στο πρόσωπό της φαίνεται ξεκάθαρα ένα νέο τατουάζ που έκανε τους εκατομμύρια θαυμαστές της να αναρωτιούνται αν παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό της Ράιαν Γκόσλινγκ.

Το τατουάζ στον καρπό της είναι σύντομο και τρυφερό, αλλά μπορεί να κρύβει και ένα βαθύτερο νόημα, σχολίασαν κάποιοι. Η 48χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας, κρατούσε πάντα σιγή ιχθύος όταν επρόκειτο να μιλήσει για την 11χρονη σχέση της με τον 42χρονο ηθοποιό. Η νέα της ανάρτηση στο Instagram όμως δείχνει ότι ίσως νιώθει πιο άνετα να αναφερθεί στη σχέση της.

https://www.instagram.com/p/Ck-xM-DvqKO

Το τατουάζ στον καρπό της γράφει «de Gosling», δηλαδή «του Γκόσλινγκ». Στην κουλτούρα των Λατινοαμερανών, οι παντρεμένες γυναίκες συχνά προσθέτουν το επώνυμο του συζύγου τους στο δικό τους, χρησιμοποιώντας το «de» - ή «of» - για να χωρίσουν τα δύο ονόματα. Οπότε η Εύα Μέντες μπορεί να λέγεται Eva Mendes de Gosling μετά τον γάμο με τον 42χρονο ηθοποιό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι θαυμαστές της «κρυφοκοιτάζουν» τατουάζ της Mέντες. Σε μια φωτογραφία στο Instagram που κοινοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, έδειξε διακριτικά το συναισθηματικό τατουάζ ενώ επιδείκνυε ένα χωράφι με λουλούδια, και οι ακόλουθοί της εστίασαν στο νόημα της τέχνης και την αγάπη της με τον Γκόσλινγκ

https://www.instagram.com/p/Ck9Oyo9BYuq

Η Μέντες και ο Γκόσλινγκ γνωρίστηκαν το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας The Place Beyond the Pines, όπου ενσάρκωναν ένα ζευγάρι με έναν γιο. Η χημεία τους στην οθόνη έγινε αληθινή αγάπη όταν, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, οι δυο τους εντοπίστηκαν να χαλαρώνουν στη Disneyland και να ανταλλάσσουν ένα ρομαντικό φιλί στο Παρίσι.

https://www.instagram.com/p/Ceg2cMhPzbW

Έκοτε απέκτησαν δύο κόρες την Εσμεράλντα και την Αμάντα Λι, τις οποίες υποδέχτηκαν το 2014 και το 2016 αντίστοιχα. Τον Σεπτέμβριο του 2016, το Us Weekly ανέφερε ότι οι δυο τους παντρεύτηκαν κρυφά, ωστόσο πηγές αργότερα επιβεβαίωσαν στο PEOPLE ότι το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε. Το 2021, η ηθοποιός εντοπίστηκε να φοράει ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στη διάρκεια μιας οικογενειακής βόλτας, αλλά και πάλι τήρησαν σιγή ιχθύος.

Ο Γκόσλινγκ είχε μιλήσει πρόσφατα για τη ζωή του ως πατέρας δύο παιδιών, αποκαλύπτοντας πώς μερικά από τα τελευταία του έργα άντλησαν έμπνευση από τις κόρες του. «Είμαι πρώτα μπαμπάς και μέρος του λόγου για την ταινία [The Grey Man] ήταν αυτή η ευκαιρία για εμάς να πάμε σε αυτά τα ενδιαφέροντα μέρη και να είμαστε εκεί με τα παιδιά μου», είπε τον Αύγουστο στη Daily Mail.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός σχεδιάζει επίσης να μυήσει τις κόρες του στη δουλειά του με την πολυαναμενόμενη επερχόμενη ταινία Barbie, στην οποία υποδύεται τον Kεν. «Η Barbie ήταν ένας τρόπος για να γίνει αυτό», μοιράστηκε. «Όχι απαραίτητα ότι το κάνω για αυτές, αλλά είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι θα το καταλάβουν».