«Exhibit», έκθεση για την μπάντα Beastie Boys στο Λος Άντζελες

Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 23 Ιανουαρίου.

Η σε μεγαλύτερο βάθος επισκόπηση της διαδρομής των Beastie Boys, του νεοϋορκέζικου τρίο που στην τεσσάρων δεκαετιών καριέρα του άλλαξε τα δεδομένα της πανκ, του ραπ και του χιπ χοπ, εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο στο Λος 'Αντζελες.

Στην έκθεση «Exhibit», στην γκαλερί BEYOND THE STREETS and CONTROL, συγκέντρωσαν αντικείμενα που ιχνηλατούν την ιστορία και κληρονομιά της μπάντας. Σημειωματάρια και μουσικά όργανα, αναμνηστικά από συναυλίες και πρωτότυπα εικαστικά για τα εξώφυλλα των άλμπουμ τους. Παρουσιάζονται τα πρωτότυπα έργα του Cey Adams για το «Cooky Puss», το πρώτο χιπ χοπ των Beasties, τα τυπογραφικά στοιχεία του Eric Haze για το άλμπουμ Check Your Head, τα σχέδια του Bill McMullen για το άλμπουμ Hello Nasty και φωτογραφίες του Glen E. Friedman από τα πρώτα χρόνια του γκρουπ· παρούσα και η προτίμηση των Beasties για υποδήματα: Adidas ( https://www.instagram.com/p/ClHv12SPMzk/ ) .

«Η προσέγγιση των Beasties στα πάντα ήταν τόσο πρωτότυπη, μοναδική και με τέτοιο σεβασμό στη δικιά τους ιστορία, που διαπότισε την κουλτούρα» τόνισε, μιλώντας στο Artnet News, ο Roger Gastman, ιδρυτής της γκαλερί. «Δεν ήταν απλά και μόνο μια χιπ χοπ μπάντα, δεν ήταν απλά και μόνο πανκ ρόκερ· έκαναν τα πάντα» πρόσθεσε.