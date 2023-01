Ρίτα Όρα: Τα ξέφρενα κέρδη του 2022 και η απόδραση στην Καραϊβική

Η Ρίτα Όρα συνεχίζει να απολαμβάνει τον ήλιο του Σεντ Μπαρτς σε ξέφρενα στιγμιότυπα απόδρασης... καθώς αποκαλύφθηκε ότι συγκέντρωσε περισσότερα από 13 εκατομμύρια ευρώ το 2022

Η Ρίτα Όρα ξεκίνησε δυναμικά το 2023 με μία απόδραση στο νησί Σαιντ Μπαρτς της Καραϊβικής. Κι ενώ συνεχίζει να απολαμβάνει την πολυτελή απόδρασή της στην παραλία, αποκαλύφθηκε ότι η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός...δεν πέρασε άσχημα ούτε το 2022.

Η 32χρονη σταρ φέρεται να κέρδισε σχεδόν 13 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun. Οι δημοσιευμένοι λογαριασμοί των δύο εταιρειών της - Ora Multi Services Ltd και Ora Live Ltd - δείχνουν ότι αποκόμισε το εντυπωσιακό ποσό των 13, 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ρίτα Όρα, η οποία είναι επίσης επί του παρόντος ως κριτής στον τέταρτο κύκλο του The Masked Singer στο δίκτυο ITV, έχει δημιουργήσει τις δύο εταιρείες για να καλύψουν τη μουσική, τις παραστάσεις και τις τηλεοπτικές της δουλειές. Παρά το γεγονός ότι πλήρωσε αρκετά σε φόρους και άλλα έξοδα για τις εταιρείες της, η περιουσία της αυξάνεται διαρκώς και η ίδια εκτός απο τραγουδίστρια αποδεικνύεται και ικανή επιχειρηματίας.

Η Ρίτα Όρα είναι ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύοντας μια σειρά από λαμπερα στιγμιότυπα από την παραλία που κάνει διακοπές στο Σαιντ Μπαρτς, φορώντας αποκαλυπτικά κομμάτια ενώ ποζάρει στην άμμο.

Με μια πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, έδειχνε εντυπωσιακή, την ώρα που η εντυπωσιακή καλλονή μετράει αντίστροφα για το νέο της single You Only Love Me, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η νέα χρονιά φαίνεται πως ξεκίνησε εντυπωσιακά για τη Ρίτα Όρα, καθώς δημοσίευσε ένα κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου απεικονίζεται μαζί με τον σύζυγό της Taika Waititi, 47 ετών, στην παραλία να παρακολουθούν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων